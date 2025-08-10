México

Fondeso ofrece vitrinas para exponer productos de emprendedores en CDMX

Emprendedores con financiamiento de Fondeso podrán exhibir sus productos sin costo en las oficinas centrales

Por Merary Nuñez

CRÉDITO: Facebook Fondeso
CRÉDITO: Facebook Fondeso

El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) lanzó una invitación a sus acreditados para aprovechar un nuevo espacio de exposición de productos en las oficinas centrales de la institución, de manera totalmente gratuita.

De acuerdo con el organismo, las vitrinas estarán disponibles para exhibir artículos de emprendedores que hayan recibido financiamiento por parte de Fondeso, con el objetivo de dar mayor visibilidad a sus negocios y facilitar el contacto con potenciales clientes.

Cómo participar en la exposición

Si eres beneficiario de un crédito de Fondeso y deseas participar, podrás inscribirte para llevar tus productos y colocarlos en los espacios designados.

Para aplicar a este beneficio deberás responder el siguiente cuestionario: https://goo.su/QWuAJSz

Donde te pedirán la siguiente información:

  • Nombre.
  • CURP.
  • Alcaldía.
  • Sexo.
  • Edad.
  • Correo electrónico.
  • Último grado de estudio completado.
  • Explicación breve de producto o servicio que se vende.

Además, existe la opción de formar parte del catálogo oficial de “fondeados”, lo que permitirá difundir tu negocio a través de los canales de comunicación de la institución.

Fondeso es el brazo financiero del Gobierno de la Ciudad de México encargado de impulsar el emprendimiento y fortalecer negocios a través de créditos accesibles y capacitación empresarial.

Sus financiamientos van desde los 3,000 hasta los 500,000 pesos, con una de las tasas de interés más bajas del mercado —6% anual y, en algunos casos, del 0%—.

Además de apoyo financiero, el organismo ofrece una amplia gama de cursos, tanto en línea como presenciales, sobre temas como salud financiera, registro de marca y modelos de negocio, entre otros. Estas capacitaciones buscan dotar a los emprendedores de herramientas clave para consolidar sus proyectos y mejorar su competitividad.

Asesoría y más información

Los beneficiarios pueden inscribirse para mostrar sus productos y formar parte del catálogo oficial de 'fondeados'

Quienes deseen conocer más sobre los créditos, cursos o el proceso para exhibir productos en las vitrinas, pueden consultar la página oficial de Fondeso en www.fondeso.cdmx.gob.mx o acudir directamente a los módulos de atención, donde recibirán asesoría personalizada.

“Queremos que los productos de nuestros acreditados tengan la oportunidad de ser vistos y reconocidos. Estas vitrinas son una forma más de apoyarlos en la promoción de su trabajo”, indicó Fondeso.

Con esta iniciativa, el Fondo para el Desarrollo Social reafirma su compromiso con el crecimiento del ecosistema emprendedor en la capital, ofreciendo no solo financiamiento, sino también espacios y recursos para que los negocios locales alcancen un mayor alcance.

