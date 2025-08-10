México

Estos son los beneficios de tener una suculenta en tu casa

Este tipo de plantas pueden ser fáciles de cuidar

Por Jaqueline Viedma

Las suculentas tienen distintos beneficios
Las suculentas tienen distintos beneficios que pueden ayudar a la vitalidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las suculentas se han convertido en una opción habitual para la decoración de hogares y oficinas debido a su aspecto exótico y la facilidad de su mantenimiento. Estas plantas se caracterizan por la capacidad de almacenar agua en sus hojas, tallos o raíces, lo que les permite resistir períodos de sequía y sobrevivir en entornos donde la disponibilidad de agua es limitada.

Esta adaptación biológica las convierte en especies de bajo mantenimiento y resistentes, adecuadas incluso para espacios interiores que no siempre ofrecen las condiciones óptimas para la mayoría de las plantas de interior.

En cuanto a sus beneficios, las suculentas no solo aportan valor estético. Su presencia contribuye al equilibrio ambiental y al bienestar dentro de los espacios cerrados. El mecanismo de retención de agua que las define permite que se adapten a la vida en interiores, siempre que reciban suficiente luz directa y un riego reducido.

Su popularidad se ha consolidado tanto por el atractivo visual que añaden como por su facilidad de cuidado, haciendo de estas plantas aliadas en el día a día, capaces de mejorar la calidad del entorno laboral y residencial.

Beneficios ambientales y hasta psicológicos al tener una suculenta

Estudios respaldados por NASA han demostrado que las suculentas desempeñan un papel relevante en la purificación del aire en interiores. Según los resultados de estas investigaciones, estas plantas filtran y limpian el ambiente al eliminar compuestos volátiles tóxicos, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire en espacios cerrados.

Las suculentas puede tener beneficios
Las suculentas puede tener beneficios psicológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las suculentas poseen la capacidad de regular la humedad ambiental. Gracias a la acumulación de agua en sus hojas, liberan vapor de agua al entorno, ayudando a mantener niveles adecuados de humedad especialmente durante los meses de invierno, cuando la calefacción genera sequedad en el aire. Este efecto favorece la prevención de enfermedades respiratorias y el mantenimiento de la salud de la piel.

En el aspecto psicológico, la presencia de suculentas en ámbitos laborales y domésticos incide positivamente en el bienestar emocional. Interactuar con estas plantas contribuye a reducir los niveles de estrés y a mejorar el estado de ánimo.

Los beneficios asociados al uso de suculentas en interiores abarcan la purificación del aire, la regulación de la humedad, la promoción del bienestar psicológico y el aumento del rendimiento laboral y creativo. La evidencia científica respalda la integración de estas plantas en espacios cerrados como una medida eficaz para mejorar la calidad de vida.

