¿Cuántas tazas de café puedes consumir para prevenir enfermedades como la diabetes?

El café tiene múltiples beneficios. (Foto: iStock)

El café se ha consolidado como una de las tres bebidas más consumidas a nivel mundial, acompañando al agua y al té, y formando parte esencial de diversas culturas alrededor del planeta.

Millones de personas inician cada día con una taza de café, repitiendo un ritual cotidiano tanto en oriente como en occidente. Este líquido oscuro proviene del tostado y molienda de las semillas del arbusto conocido como Coffea sp., una planta leñosa cuyo cultivo y consumo se han incrementado de manera sostenida desde su descubrimiento.

La internacionalización del café ha impulsado su presencia como materia prima en los mercados globales, confiriéndole un papel relevante en el comercio internacional. La creciente demanda ha convertido al café en uno de los productos más lucrativos, generando importantes ingresos económicos para los países productores y consolidando su popularidad en distintas regiones del mundo.

El café podría ayudar a prevenir distintas enfermedades si se prepara bajo distintos parámetros. Foto; (iStock)

En el contexto de la salud y la prevención de enfermedades, la preparación adecuada del café tiene implicaciones que van más allá del simple consumo, se reconoce que la forma en que se elabora y se consume el café puede influir en su efecto sobre condiciones como la diabetes. El acto cotidiano de preparar café adquiere así una dimensión adicional, orientada a la prevención y el cuidado personal.

Consumir café tiene beneficios en la salud de las personas

Esta bebida aporta distintos beneficios a la salud, entre ellos están:

Reducción de riesgo de diabetes tipo 2: consumir un máximo de tres o cuatro tazas de café diariamente podría disminuir hasta en un 25% el riesgo de desarrollar este padecimiento.

Combate el Alzheimer y el Parkinson : la conexión entre el consumo habitual de caféy la aparición de enfermedades neurodegenerativas ha sido objeto de análisis científico durante años. Esta tendencia se asocia con los componentes presentes en el café, incluyendo antioxidantes y compuestos antiinflamatorios , que podrían ejercer un efecto protector sobre el sistema nervioso.

Protege contra el cáncer, accidente cerebrovascular o enfermedades coronarias: en 2018, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos realizó un extenso análisis que identificó una asociación entre el aumento en el consumo de café y la reducción de la tasa de mortalidad vinculada al cáncer, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardíacas. El estudio reportó que quienes incrementaron su consumo de café presentaron una menor incidencia de fallecimientos por estas causas, lo que sugiere un posible impacto favorable del café en la salud cardiovascular y la prevención de patologías oncológicas y neurológicas.

Los múltiples beneficios del café son los que la hacen formar parte de las bebidas más solicitadas a nivel mundial.