México

Agrega una cucharadita de este ingrediente de cocina a tus bebidas para bajar de peso y controlar el azúcar

El consumo diario de este remedio puede traer múltiples beneficios a la salud de las personas

Por Jaqueline Viedma

Guardar
El vinagre de manzana puede
El vinagre de manzana puede traer beneficios a la salud de las personas. (Freepik)

El vinagre de manzana goza de gran popularidad en la comunidad dedicada a la salud natural, donde se le atribuyen múltiples beneficios respaldados en parte por estudios científicos.

Entre sus principales características, destaca su alto contenido de ácido acético, componente que genera efectos biológicos de relevancia. Además, se trata de un producto bajo en calorías.

Diversos análisis destacan que el vinagre de manzana es capaz de eliminar diferentes tipos de bacterias. Otro de los potenciales beneficios es la disminución en los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede resultar de utilidad en el control y manejo de la diabetes. Asimismo, se reporta que este producto ayuda a alcanzar y mantener un peso balanceado, contribuyendo a la reducción de la grasa abdominal.

A nivel cardiovascular, el consumo de vinagre de manzana se asocia con la reducción del colesterol y con mejoras en la salud cardíaca. Además, existen investigaciones que sugieren una posible protección frente al cáncer.

Entre los beneficios reportados se incluyen reducciones en el peso corporal, así como en los niveles de colesterol y azúcar en sangre, junto con la mejoría de los síntomas relacionados con la diabetes.

Reducción de peso consumiendo vinagre de manzana

Diversos estudios han documentado que el vinagre de manzana puede contribuir al mantenimiento de un peso saludable.

La investigación en personas indica que su consumo eleva la sensación de saciedad, lo que lleva a una ingesta menor de calorías y a una potencial reducción de peso.

Al tomarse junto con comidas ricas en carbohidratos, se ha observado que las personas sienten mayor plenitud y disminuyen su consumo calórico en un rango de 200 a 275 calorías diarias durante el resto de la jornada.

Un estudio realizado con 175 personas con obesidad mostró que el consumo diario de vinagre de manzana favoreció la pérdida de peso y la reducción de la grasa abdominal.

El consumo de vinagre de
El consumo de vinagre de manzana puede tener beneficios incidir en el control del peso y el metabolismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el grupo que consumió equivalente a una cucharada diaria, la pérdida fue de 1.2 kilogramos, mientras que quienes tomaron dos cucharadas perdieron1.7 kilogramos. El periodo de observación fue de 12 semanas, lo que sugiere que los efectos sobre el peso corporal resultan bajos.

Estos datos evidencian que la simple adición o eliminación de un ingrediente como el vinagre de manzana generalmente no produce un efecto destacado en el peso corporal.

Los resultados dependen en gran medida de la combinación de una alimentación adecuada y un estilo de vida saludable.

Pese a ello, los expertos señalan que el efecto principal del vinagre de manzana está relacionado con la promoción de saciedad y la reducción de los niveles de azúcar e insulina en sangre, aspectos que pueden incidir en el control del peso y el metabolismo.

