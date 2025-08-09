Tere Jiménez lamenta fallecimiento de Luis Armando Reynoso, hijo del exgobernador de Aguascalientes

La Gobernadora de Aguascalientes mandó sus condolencias. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, expresó públicamente sus condolencias por el trágico fallecimiento de Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, así como de su prometida, María Paulina Ibarra, quienes perdieron la vida en un aparatoso accidente automovilístico ocurrido la tarde de este viernes 8 de agosto en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la mandataria estatal compartió un mensaje acompañado de una imagen con una esquela en señal de luto.

En su publicación, escribió: “Me uno a la pena que embarga a la familia del exgobernador del estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis Armando Reynoso López, y su prometida María Paulina Ibarra. Deseo pronta resignación a familiares y amigos. Q.E.P.D.”

Tere Jiménez manda condolencias por fallecimiento del hijo del exgobernador de Aguascalientes. Foto: (Tere Jiménez/Facebook)

Jiménez externó su solidaridad con el exmandatario estatal, deseándole fortaleza y consuelo en este momento de profunda tristeza. El gesto fue bien recibido por diversas figuras del ámbito político y social del estado, quienes también se han manifestado consternados por el lamentable suceso.

El accidente que cobró la vida de la joven pareja ocurrió alrededor de las 16:49 horas en el kilómetro 85 de la carretera federal 45 Sur, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes. Según los primeros reportes, el vehículo en el que viajaban Reynoso López, su prometida y un conductor identificado como Miguel González, perdió el control debido al exceso de velocidad combinado con piso mojado por la lluvia, lo que provocó que saliera de la cinta asfáltica y volcara varias veces.

Elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y el cuerpo de bomberos de Encarnación de Díaz acudieron al lugar del percance para brindar auxilio. Lamentablemente, tanto Luis Armando como Paulina fallecieron en el lugar.

El conductor, Miguel González, resultó con lesiones graves y fue trasladado de emergencia en un helicóptero de la Policía Estatal al Hospital Hidalgo en Aguascalientes, donde permanece en estado delicado.

Luis Armando Reynoso López y su cónyuge fallecieron en un fatal accidenten. Foto: x.com

El fallecido era hijo de Luis Armando Reynoso Femat, quien gobernó Aguascalientes de 2004 a 2010 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). Su gestión se caracterizó por impulsar obras de infraestructura que dejaron huella en el desarrollo urbano del estado, aunque también enfrentó cuestionamientos y procesos judiciales tras su mandato.

La trágica pérdida de Luis Armando Reynoso López y su prometida ha causado profunda conmoción en Aguascalientes. Amigos, familiares, empresarios y políticos han expresado su pesar, recordando a la joven pareja como personas comprometidas y de gran calidad humana.

Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan en curso, mientras tanto, la comunidad hidrocálida permanece unida en duelo por esta irreparable pérdida.