México

Tere Jiménez lamenta fallecimiento de Luis Armando Reynoso, hijo del exgobernador de Aguascalientes

Un aparatoso accidente automovilístico cobró la vida del hijo del exfuncionario y su prometida

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La Gobernadora de Aguascalientes mandó
La Gobernadora de Aguascalientes mandó sus condolencias. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, expresó públicamente sus condolencias por el trágico fallecimiento de Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, así como de su prometida, María Paulina Ibarra, quienes perdieron la vida en un aparatoso accidente automovilístico ocurrido la tarde de este viernes 8 de agosto en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la mandataria estatal compartió un mensaje acompañado de una imagen con una esquela en señal de luto.

En su publicación, escribió: “Me uno a la pena que embarga a la familia del exgobernador del estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis Armando Reynoso López, y su prometida María Paulina Ibarra. Deseo pronta resignación a familiares y amigos. Q.E.P.D.”

Tere Jiménez manda condolencias por
Tere Jiménez manda condolencias por fallecimiento del hijo del exgobernador de Aguascalientes. Foto: (Tere Jiménez/Facebook)

Jiménez externó su solidaridad con el exmandatario estatal, deseándole fortaleza y consuelo en este momento de profunda tristeza. El gesto fue bien recibido por diversas figuras del ámbito político y social del estado, quienes también se han manifestado consternados por el lamentable suceso.

El accidente que cobró la vida de la joven pareja ocurrió alrededor de las 16:49 horas en el kilómetro 85 de la carretera federal 45 Sur, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes. Según los primeros reportes, el vehículo en el que viajaban Reynoso López, su prometida y un conductor identificado como Miguel González, perdió el control debido al exceso de velocidad combinado con piso mojado por la lluvia, lo que provocó que saliera de la cinta asfáltica y volcara varias veces.

Elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y el cuerpo de bomberos de Encarnación de Díaz acudieron al lugar del percance para brindar auxilio. Lamentablemente, tanto Luis Armando como Paulina fallecieron en el lugar.

El conductor, Miguel González, resultó con lesiones graves y fue trasladado de emergencia en un helicóptero de la Policía Estatal al Hospital Hidalgo en Aguascalientes, donde permanece en estado delicado.

Luis Armando Reynoso López y
Luis Armando Reynoso López y su cónyuge fallecieron en un fatal accidenten. Foto: x.com

El fallecido era hijo de Luis Armando Reynoso Femat, quien gobernó Aguascalientes de 2004 a 2010 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). Su gestión se caracterizó por impulsar obras de infraestructura que dejaron huella en el desarrollo urbano del estado, aunque también enfrentó cuestionamientos y procesos judiciales tras su mandato.

La trágica pérdida de Luis Armando Reynoso López y su prometida ha causado profunda conmoción en Aguascalientes. Amigos, familiares, empresarios y políticos han expresado su pesar, recordando a la joven pareja como personas comprometidas y de gran calidad humana.

Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan en curso, mientras tanto, la comunidad hidrocálida permanece unida en duelo por esta irreparable pérdida.

Temas Relacionados

Tere JiménezAguascalientesLuis Armando Reynoso LópezLuis Armando Reynoso Fematmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy: Noticias de la actividad sísmica este sábado 9 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy: Noticias de la

Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 9 de agosto

Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Condiciones climáticas en México: previsión

Mark Wahlberg cautiva a la audiencia de Prime Video México con esta película de acción y suspenso

La película dirigida por Mel Gibson cerró la primera semana de agosto como la más vista del catálogo de la plataforma de streaming de Amazon

Mark Wahlberg cautiva a la

Merlina triunfa en su estreno en México y destaca en el ranking de las mejores series de Netflix

La segunda temporada de la serie protagonizada por Jenna Ortega se convirtió en la más vista del catálogo de Netflix desde su estreno el pasado 6 de agosto

Merlina triunfa en su estreno

La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este 7 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a la delincuencia en

Golpe a la delincuencia en Sonora: aseguran más de 3 millones dosis de metanfetamina

SRE respalda colaboración con EEUU sin subordinación: “México no aceptaría fuerzas militares en nuestro territorio”

Cae el “Crack”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en el Edomex

Embajador de EEUU destaca colaboración con México para enfrentar a cárteles: “Son los que deberían tener miedo”

Israel Vallarta pide la liberación de su hermano y sobrino tras ser absuelto: “Mi familia no está completa”

ENTRETENIMIENTO

Mark Wahlberg cautiva a la

Mark Wahlberg cautiva a la audiencia de Prime Video México con esta película de acción y suspenso

Merlina triunfa en su estreno en México y destaca en el ranking de las mejores series de Netflix

Los mejores memes que ha dejado Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México 3’

Regina Murguía, integrante de JNS, celebra su cumpleaños por adelantado tras haber sido operada de pólipos cancerosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación hoy 8 de agosto

DEPORTES

Leagues Cup 2025: esta será

Leagues Cup 2025: esta será la única forma de ver a los equipos mexicanos en los Cuartos de Final

Andrés Guardado revela la razón por la que no llegó a Cruz Azul: “Me hablaron”

David Faitelson asegura que Chivas no está para campeón: “No engañemos a la gente”

¿Quién fue el futbolista mexicano que intentó conquistar a Olivia Collins?

Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”