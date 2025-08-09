México

¿Será necesaria la CURP biométrica para Beca Exención Edomex 2025? Fechas y requisitos

Este programa beneficiará a estudiantes de preescolar hasta doctorado, los interesados deberán estar atentos a las fechas de registro en septiembre

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Estudiantes de todos los niveles
Estudiantes de todos los niveles podrán inscribirse a la beca de exención total o parcial de colegiatura para el ciclo escolar 2025-2026. (Foto: Jorge Contreras/Infobae)

El Gobierno del Estado de México (Edomex) ha lanzado la convocatoria de la Beca Exención para el ciclo escolar 2025-2026. Este apoyo está dirigido a estudiantes que se encuentren inscritos en escuelas particulares incorporadas al sistema educativo estatal, con la finalidad de cubrir, de forma total o parcial, el pago de colegiaturas en los niveles educativos que abarcan desde preescolar hasta posgrado.

El registro para acceder a este beneficio se realizará de manera en línea y contará con fechas específicas establecidas para cada nivel educativo.

La convocatoria oficial detalla los documentos requeridos para la solicitud de la Beca Exención Edomex 2025. Entre los requisitos se encuentran el acta de nacimiento, comprobante de residencia, boleta o constancia de estudios y la CURP.

Ante las recientes modificaciones legislativas sobre la CURP Biométrica, la duda generada tanto para registrar algún programa social como para inscribir a la escuela deseada se ha especulado sobre si este documento será solicitado.

Ante la publicación de estos lineamientos, diversos tutores, madres, padres y estudiantes han planteado la interrogante sobre si será necesario presentar la CURP biométrica al momento del registro.

Según la información que versa en la convocatoria de este programa social, no será necesario presentar la CURP biométrica para acceder al registro de la Beca Exención.

El Gobierno de México tiene previsto iniciar en octubre la expedición de este nuevo documento de identificación, el cual incluirá datos biométricos como huellas dactilares, fotografía y escaneo del iris, con el objetivo de aumentar la seguridad en la identificación oficial.

Los requisitos contemplan que ciertos
Los requisitos contemplan que ciertos niveles presenten un comprobante de calificaciones.

Este trámite será gratuito, voluntario y podrá realizarse tanto en módulos autorizados como en línea.

Las autoridades afirman que la CURP biométrica no será un requisito obligatorio para los trámites de becas o inscripciones escolares, incluida la Beca de Exención Edomex. Por ello, los aspirantes podrán presentar la CURP tradicional, la cual seguirá vigente, para completar su registro en el proceso correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Fechas y requisitos para el registro de la Beca de Exención Edomex 2025

Los solicitantes podrán registrarse en la página seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares, sitio que estará habilitado desde el 3 al 26 de septiembre, sin embargo cada nivel de estudios tendrá fechas especificas y en este artículo te las compartimos:

  • Preescolar (A-Z): 3, 4 y 5 de septiembre
  • Primaria (A–D): 8–10 de septiembre
  • Primaria (E–H): 11 y 12 de septiembre
  • Primaria (I–Ñ): 15–17 de septiembre (sí aplica el 16 de septiembre)
  • Primaria (O–R): 18 y 19 de septiembre
  • Primaria (S–Z): 22 y 23 de septiembre
  • Secundaria a posgrado (A-Z): 24–26 de septiembre

Entre los requisitos que se solicitarán en este programa, serán:

  • Acreditar vecindad del Estado de México.
  • No estar becada/o por algún organismo público o privado en el momento de solicitar la beca.
  • Acreditar la condición de alumno regular, con promedio mínimo de 8.5, en escala de 0 a 10, en el ciclo o periodo escolar inmediato anterior, según corresponda (PROMEDIO FINAL DEL GRADO ESCOLAR). No aplica para el nivel de preescolar, ni para quienes estén inscritos en primer año de primaria.
  • Registrar su solicitud accediendo a la página: http://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares
  • Integrar los documentos que correspondan al nivel educativo de las alumnas o los alumnos, que se detallan en la BASE SÉPTIMA de la presente convocatoria.
  • Efectuar el trámite con estricto apego a los términos establecidos en esta Convocatoria.

Temas Relacionados

CURP biométricaBeca Exención Edomex 2025Estado de México2025Programas SocialesEstudiantesescuelas particularesmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: se registran 8 replicas del sismo de magnitud 6.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: se

Pacientes con cáncer destapan red del crimen organizado dedicada a la venta de medicamentos apócrifos en Jalisco

La Marina logró detectarlos tras la denuncia de pacientes que presentaron reacciones adversas a los tratamientos oncológicos

Pacientes con cáncer destapan red

Los alimentos con mucha proteína que son muy baratos, ideales para ganar masa muscular y no gastar miles de pesos

Consumir comida proteica es saludable y necesario para la vida diaria

Los alimentos con mucha proteína

Eden Muñoz pospone su gira en EEUU tras problemas con su visa de trabajo

El cantante de “Abcdario” dio a conocer las posibles fechas, pero aseguró que la situación está fuera de sus manos

Eden Muñoz pospone su gira

Obras de puentes vehiculares considerarán a pescadores en Colima, asegura Claudia Sheinbaum ante cuestionamientos

La mandataria mexicana dio el banderazo para iniciar las obras, además, supervisó los trabajos en el puerto de Manzanillo

Obras de puentes vehiculares considerarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pacientes con cáncer destapan red

Pacientes con cáncer destapan red del crimen organizado dedicada a la venta de medicamentos apócrifos en Jalisco

“La sentencia es bastante clara”: Israel Vallarta espera no volver a la cárcel y pide “no ser llamado héroe”

“El señor M” en el caso de Israel Vallarta: la relación previa con Cassez y una llamada de apoyo “entre blancos”

Desde carabinas hasta módems Wifi: esto fue todo lo decomisado en nueva revisión al Penal de Aguaruto

Golpe millonario al narco: decomisan más de 6 toneladas de droga y sustancias químicas en Chiapas y Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Eden Muñoz pospone su gira

Eden Muñoz pospone su gira en EEUU tras problemas con su visa de trabajo

Hermana de Aldo de Nigris se lanza contra Facundo por tirarlo en la fiesta: “No me dio risa”

Facundo admite que fue “demasiado tosco” con Aldo de Nigris: “Me pasé de...”

Aniversario luctuoso de Ramón Valdés; estos fueron los actores de “El Chavo del 8” que acudieron a su funeral

Gustavo Adolfo Infante critica a Ninel Conde en LCDLFM y le recuerda que no ve a sus hijos: “¿Cuál instinto maternal?”

DEPORTES

Papá de David Benavidez lanza

Papá de David Benavidez lanza dura crítica al combate de Canelo vs Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”

Pumas vs Necaxa: IA predice el resultado del debut de Keylor Navas en CU

Heung Min Son reconoce trayectoria de Carlos Vela durante su presentación con LAFC: “Nunca he estado a ese nivel”

Samuel García comparte detalles de todos los preparativos en Nuevo León para el Mundial 2026: “Será una gozadera”

Conoce las luchas pactadas hasta el momento para Triplemanía XXXIII en la Arena CDMX