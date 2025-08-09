¿Será necesaria la CURP biométrica para Beca Exención Edomex 2025? Fechas y requisitos

Estudiantes de todos los niveles podrán inscribirse a la beca de exención total o parcial de colegiatura para el ciclo escolar 2025-2026. (Foto: Jorge Contreras/Infobae)

El Gobierno del Estado de México (Edomex) ha lanzado la convocatoria de la Beca Exención para el ciclo escolar 2025-2026. Este apoyo está dirigido a estudiantes que se encuentren inscritos en escuelas particulares incorporadas al sistema educativo estatal, con la finalidad de cubrir, de forma total o parcial, el pago de colegiaturas en los niveles educativos que abarcan desde preescolar hasta posgrado.

El registro para acceder a este beneficio se realizará de manera en línea y contará con fechas específicas establecidas para cada nivel educativo.

La convocatoria oficial detalla los documentos requeridos para la solicitud de la Beca Exención Edomex 2025. Entre los requisitos se encuentran el acta de nacimiento, comprobante de residencia, boleta o constancia de estudios y la CURP.

Ante las recientes modificaciones legislativas sobre la CURP Biométrica, la duda generada tanto para registrar algún programa social como para inscribir a la escuela deseada se ha especulado sobre si este documento será solicitado.

Ante la publicación de estos lineamientos, diversos tutores, madres, padres y estudiantes han planteado la interrogante sobre si será necesario presentar la CURP biométrica al momento del registro.

Según la información que versa en la convocatoria de este programa social, no será necesario presentar la CURP biométrica para acceder al registro de la Beca Exención.

El Gobierno de México tiene previsto iniciar en octubre la expedición de este nuevo documento de identificación, el cual incluirá datos biométricos como huellas dactilares, fotografía y escaneo del iris, con el objetivo de aumentar la seguridad en la identificación oficial.

Los requisitos contemplan que ciertos niveles presenten un comprobante de calificaciones.

Este trámite será gratuito, voluntario y podrá realizarse tanto en módulos autorizados como en línea.

Las autoridades afirman que la CURP biométrica no será un requisito obligatorio para los trámites de becas o inscripciones escolares, incluida la Beca de Exención Edomex. Por ello, los aspirantes podrán presentar la CURP tradicional, la cual seguirá vigente, para completar su registro en el proceso correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Fechas y requisitos para el registro de la Beca de Exención Edomex 2025

Los solicitantes podrán registrarse en la página seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares, sitio que estará habilitado desde el 3 al 26 de septiembre, sin embargo cada nivel de estudios tendrá fechas especificas y en este artículo te las compartimos:

Preescolar (A-Z): 3, 4 y 5 de septiembre

Primaria (A–D): 8–10 de septiembre

Primaria (E–H): 11 y 12 de septiembre

Primaria (I–Ñ): 15–17 de septiembre (sí aplica el 16 de septiembre)

Primaria (O–R) : 18 y 19 de septiembre

Primaria (S–Z): 22 y 23 de septiembre

Secundaria a posgrado (A-Z): 24–26 de septiembre

Entre los requisitos que se solicitarán en este programa, serán:

Acreditar vecindad del Estado de México.

No estar becada/o por algún organismo público o privado en el momento de solicitar la beca.

Acreditar la condición de alumno regular, con promedio mínimo de 8.5, en escala de 0 a 10, en el ciclo o periodo escolar inmediato anterior, según corresponda (PROMEDIO FINAL DEL GRADO ESCOLAR). No aplica para el nivel de preescolar, ni para quienes estén inscritos en primer año de primaria.

Registrar su solicitud accediendo a la página: http://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares

Integrar los documentos que correspondan al nivel educativo de las alumnas o los alumnos, que se detallan en la BASE SÉPTIMA de la presente convocatoria.

Efectuar el trámite con estricto apego a los términos establecidos en esta Convocatoria.