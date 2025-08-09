México

¿Qué estaciones del Metrobús no darán servicio el próximo 10 de agosto y por qué?

De acuerdo con la información oficial del evento, la carrera dará inicio a las 6:00 de la mañana y se realizará en bloques, de modo que habrá cierres viales y suspensión de servicios en el transporte público

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Se prevé la participación de más de 30 mil corredores. (@MaratonCDMX)

El Metrobús de la Ciudad de México informó que el próximo domingo 10 de agosto se suspenderá el servicio en las estaciones Miguel Laurent y Santa Cruz Atoyac de la Línea 3, como resultado de la realización de una carrera en la zona sur de la capital. Esta medida afectará el desplazamiento de los usuarios desde temprano y responde a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad tanto para corredores como para la población en general.

El evento deportivo programado para ese día corresponde al Tune Up City Ciudad de México 2025, una carrera de ruta organizada como preparación para distancias mayores como el Medio Maratón o el Maratón completo. La competencia tendrá como punto de salida y meta un costado del Parque de los Venados, sobre Avenida División del Norte entre Miguel Laurent y Municipio Libre, que corresponde a la zona de Benito Juárez.

Evento deportivo Tune Up en
Evento deportivo Tune Up en CDMX. Foto: x.com/@asdeporte

De acuerdo con la información oficial del evento, la carrera dará inicio a las 6:00 de la mañana y se realizará en bloques, de modo que los cierres viales y la suspensión de servicios en el transporte público comenzarán desde primera hora. Los organizadores estiman que la ceremonia de premiación se lleve a cabo alrededor de las 9:30 horas, por lo que se prevé que las afectaciones en el servicio de Metrobús sean temporales y concluyan una vez que concluyan las actividades relacionadas.

La Línea 3 del Metrobús, que normalmente conecta a los usuarios entre Tenayuca y Pueblo Santa Cruz Atoyac, operará de forma regular en el resto de las estaciones. Sin embargo, quienes utilicen Miguel Laurent o Santa Cruz Atoyac deberán buscar rutas alternas que no resulten comprometidas por los cierres.

El aviso emitido por el Metrobús señala que “las estaciones mencionadas permanecerán sin acceso temporal debido a la carrera deportiva”. Aunque no se especifica el nombre del evento en el comunicado oficial, la información coincide con el despliegue de rutas y puntos de la competencia Tune Up City. Las autoridades recomiendan consultar el sitio web del Instituto del Deporte de la Ciudad de México o los portales especializados en carreras para información detallada sobre rutas y horarios.

Usuarios recurrentes deben tomar precauciones por los ajustes derivados de la carrera. La suspensión busca facilitar la logística y la seguridad durante el evento, que reúne a cientos de corredores y requiere cortes a la circulación en una zona de alto tránsito. Se sugiere anticipar trayectos si se planea acceder al sur de la ciudad o emplear rutas alternas de transporte público.

