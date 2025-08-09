Obras de puentes vehiculares considerarán a pescadores en Colima, asegura Claudia Sheinbaum ante cuestionamientos

Claudia Sheinbaum dio respuesta a pescador de la laguna de Cuyutlán en Colima. (Crédito: Especial)

La tarde de este sábado 9 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el estado de Colima, quien acompañada de la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, supervisó los trabajos realizados en el puerto de Manzanillo y dio el banderazo de inicio de obra de los puentes vehiculares en la entidad.

Durante su visita en Colima y ya al termino de su conferencia, la presidenta fue cuestionada por un pescador de la laguna de Cuyutlán sobre la repercusión de las obras en este lugar, por lo que la mandataria se regresó a dar respuesta:

“Están considerados, vamos a pedirle al almirante secretario y a la gobernadora, que se sienten con ustedes, están considerados en todo el proyecto. De ninguna manera estaríamos haciendo un proyecto que no considerara a los pescadores. Entonces, están considerados, por supuesto”.

El día de hoy, la mandataria dio el banderazo de salida para la construcción y ampliación de cinco puentes en el estado de Colima, obra que implicó la inversión de más de 2 mil millones de pesos.

Claudia Sheinbaum supervisó los trabajos de ampliación en el puerto de Manzanillo. (Foto: @Claudiashein)

Durante la conferencia se dio a conocer que estas obras abarcaran los municipios de Colima, Manzanillo, Coquimatlán y Tecomán, entre lo que también destacó fue la construcción que amplía 52 kilómetros de la autopista Colima-Manzanillo en los tramos de Cuyutlán a Tecomán.

“El plan México tiene que ver con producir más en México... estamos posicionando nuevamente el hecho en México, pero además seguimos importando y exportando, que es la principal función de los puertos y por eso el plan México tiene el desarrollo de varios puertos en nuestro país”, destacó la presidenta.

También hizo un recuento de todos los trabajos de ampliación en puertos que se realizan en el país, como: el puerto de Lázaro Cárdenas, el de Manzanillo, en Oaxaca la ampliación del puerto de Salina Cruz, en el Puerto Progreso en Yucatán, y también la ampliación de Coatzacoalcos en Veracruz.

Información en desarrollo...