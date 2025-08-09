México

México recibe con entusiasmo la nueva muñeca de El Cadáver de la Novia, del universo de Tim Burton

La reciente edición inspirada en Emily se suma a la colección Skullector que incluye a otros personajes como Jack, Beetlejuice y Merlina

Por Jesús Tovar Sosa

La muñeca salió como conmemoración
La muñeca salió como conmemoración por el 20 aniversario del estreno de El Cadáver de la Novia de Tim Burton. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El universo de Monster High se expande una vez más, y esta vez lo hace de la mano de una figura icónica del cine gótico: Emily, protagonista del largometraje El Cadáver de la Novia de Tim Burton. Como parte de la línea Skullector de Mattel, Emily fue lanzada este 8 de agosto en una edición especial que celebra el 20° aniversario del estreno de la película.

Desde que se anunció su creación, miles de fanáticos de Tim Burton y coleccionistas de Monster High en México mostraron una gran expectativa por el lanzamiento. Y no fue para menos: la muñeca, de edición limitada, fusiona la estética macabra y romántica del personaje original con el estilo característico de Monster High, en una figura que ha sido aclamada por su detallado diseño y fidelidad visual.

Durante el lanzamiento, tiendas departamentales como El Palacio de Hierro fueron testigos del entusiasmo de los fans, quienes acudieron en masa para conseguir la codiciada pieza. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar: “Está preciosa”, “la muñeca del año”, comentaron usuarios emocionados por el nivel de detalle en la figura.

Fans destacaron el diseño de
Fans destacaron el diseño de la nueva muñeca por su aspecto único, fiel al filme de Tim Burton. Foto: (Monster High México)

La muñeca de Emily cuenta con una caja torácica esquelética visible, extremidades óseas, un vestido de novia inspirado directamente en el diseño original de la película, y un velo blanco adornado con telarañas y enredaderas oscuras.

Su tocado está decorado con mariposas azules y flores negras, evocando de inmediato la atmósfera melancólica del film. Como guiño adicional, se incluyen a Maggot, el gusano que habita en su cabeza, y Scraps, el fiel perro esquelético, ahora presente como parte del diseño de sus tacones.

La muñeca también ha sido reconocida por representar un avance en diseño dentro de la línea Skullector, al ser la primera en incorporar elementos óseos tan marcados en su estructura física, logrando una figura que mantiene el equilibrio entre el horror estilizado y la ternura trágica de Emily.

La nueva muñeca se convirtió
La nueva muñeca se convirtió en una de las más codiciadas. Foto: (Monster High México)

Sin embargo, no todo ha sido celebración. A pocas horas del lanzamiento, la muñeca se agotó en tiendas físicas y plataformas en línea, lo que generó quejas entre los fans. Muchos señalaron que revendedores acapararon unidades para revenderlas en plataformas como Facebook Marketplace, donde el precio llegó hasta los 5 mil pesos, muy por encima del costo original.

Este fenómeno ha sido una constante en lanzamientos anteriores de muñecas Skullector, como las ediciones inspiradas en Merlina Addams, Chucky, Beetlejuice y Jack Skellington.

El lanzamiento de Emily no solo marca un hito en la línea de Monster High, sino que también representa un homenaje al legado cultural de Tim Burton. El Cadáver de la Novia, estrenada en octubre de 2005, fue un parteaguas en la animación stop-motion y se convirtió en un clásico instantáneo del cine gótico moderno. La muñeca, ahora objeto de deseo entre fans de varias generaciones, confirma que la historia de amor de Emily continúa más viva que nunca, incluso después de la muerte.

