¡Evita fraudes! Gobierno advierte que el ‘Bono Mujer’ no existe

La Secretaría del Bienestar aclaró que no existe tal apoyo y que el único programa vigente es la Pensión Mujeres Bienestar

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar y la Coordinación General de los Programas para el Bienestar, lanzó una advertencia sobre la circulación de un supuesto “Bono Mujer” que ofrece 2 mil 750 pesos a mujeres de entre 18 y 63 años.

La dependencia aclaró que esta información es falsa y que no existe ningún programa oficial con ese nombre.

El único apoyo vigente en esta línea es la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años, cuyo trámite es gratuito, presencial y sin intermediarios.

Se realiza exclusivamente en los Módulos de Bienestar o Centros LIBRE, sin necesidad de registros digitales ni entrega de datos personales en línea.

Llamado a usar canales oficiales

El coordinador general de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, pidió a la población consultar únicamente información en sitios web con dominio “gob.mx” y en redes sociales oficiales de dependencias gubernamentales.

También advirtió que no se solicitan depósitos, transferencias ni datos bancarios para acceder a apoyos sociales.

Recomendaciones para evitar fraudes

Desconfiar de mensajes o publicaciones que ofrezcan bonos o apoyos no anunciados oficialmente.

No hacer clic en enlaces desconocidos ni descargar archivos de remitentes no verificados.

No compartir datos personales o bancarios a través de redes sociales o mensajería instantánea.

Denunciar perfiles y páginas que difundan información falsa.

Alerta por uso de inteligencia artificial

La presidenta Claudia Sheinbaum también alertó sobre la circulación de videos falsos manipulados con inteligencia artificial que promueven inversiones y bonos fraudulentos, algunos vinculando de forma engañosa a la Secretaría del Bienestar y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

En este contexto, las autoridades reiteraron que el programa Pensión Mujeres Bienestar entrega un apoyo bimestral de 3 mil pesos como reconocimiento al trabajo de vida de las beneficiarias, pero está limitado a las edades autorizadas y no incluye otros bonos adicionales.

Con esta advertencia, el Gobierno busca proteger a la población de fraudes digitales que aprovechan la necesidad económica y la confianza en los programas sociales para engañar a las personas.

