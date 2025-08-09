En qué estados de México hay mayor población indígena y afromexicana: más del 52% son mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, 01OCTUBRE2024. Asistentes del estado de Nayarit previo a la ceremonia de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano para la entrega del Bastón de Mando, en la plancha del zócalo de la Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó las cifras correspondientes a la población indígena en México, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto.

En un comunicado, el INEGI precisó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, en México 39.2 millones de personas se identificaron como indígenas, mientras que 7.4 millones de personas mayores de tres años y más hablaban alguna lengua indígena, y solo 7 millones cumplían con ambas condiciones.

El instituto precisó que, según la misma información, de los 7 millones de personas mayores de tres años que se identifican como indígenas y hablan alguna lengua originaria, el 52.3 % eran mujeres y 47.7 %, hombres.

¿En qué estados hay mayor población indígena?

El instituto precisó que del total de la población indígena mayores de tres años , solo el 5.6% se autorreconocía como indígena y, además, hablaba al menos una lengua indígena; sin embargo, este porcentaje varió ampliamente por entidad federativa.

Lo estados con mayor porcentaje de población indígena fueron:

Oaxaca, con 26.3 por ciento

Yucatán, con 24.3 por ciento.

Chiapas, con 22.4 por ciento.

Guerrero, con 13.5 por ciento.

Quintana Roo, con 12.9 por ciento.

En contraste, las cinco entidades con menores porcentajes de población que se autorreconocía como indígena y además hablaba al menos una lengua indígena fueron:

Colima, con 0.4 por ciento.

Zacatecas, con 0.2 por ciento.

Coahuila, con 0.2 por ciento.

Guanajuato, con 0.1 por ciento.

Aguascalientes, con 0.04 por ciento.

Estructura por edad

El instituto precisó que el porcentaje de población indígena menor de 15 años fue de 15.4 %, mientras que en la población no indígena alcanzó 20.1 por ciento.

En el grupo de 15 a 29 años, la población indígena representó 19.5 % del total de este grupo, frente a 25.2 % de la población no indígena, lo que evidenció una estructura más envejecida entre la población indígena.

Por otro lado, entre las mujeres indígenas, a partir de los 30 años se observó que 44.7 % tenía entre 30 y 59 años, y 21.1 %, 60 años y más.

En comparación, entre las mujeres no indígenas, 40.9 % tenía entre 30 y 59 años y 15.8 %, 60 años o más.

En temas de educación, el INEGI puntualizó que a nivel nacional, la población indígena de 15 años y más alcanzó en promedio 6.5 grados de escolaridad, 4.1 grados menos que el registrado (10.6 grados) en la población no indígena.

Esta brecha fue más amplia entre las mujeres: mientras las indígenas tuvieron en promedio 6.1 grados de escolaridad, las no indígenas alcanzaron 10.5, lo que significó una diferencia de 4.4 grados.

Entre los hombres, la brecha también persistió: los indígenas reportaron un promedio de 6.9 grados, frente a los 10.7 de los no indígenas.

Asistencia escolar

De acuerdo con la ENADID 2023, 23.7 % de la población indígena de 3 a 17 años en México no asistía a la escuela. Este porcentaje fue 10.3 puntos mayor a la población no indígena: 13.4 por ciento.

El análisis según sexo muestra que las mujeres presentaron mayores niveles de inasistencia escolar.

Entre las mujeres indígenas, 24.0 % no asistía a la escuela; entre las no indígenas, 12.3 %: una diferencia de 11.7 puntos porcentuales entre ambos grupos. En el caso de los hombres, la inasistencia escolar fue 23.5 % en los indígenas, mientras que en los no indígenas alcanzó 14.5 %, lo que representó una brecha de 9.0 puntos porcentuales.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas?

Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha instaurada por la Asamblea General de la ONU para destacar el valor de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios. La jornada recuerda la primera reunión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas celebrada en 1982, que marcó un momento relevante en el esfuerzo por el respeto a los derechos humanos de estos grupos.

De acuerdo con la UNAM, las comunidades indígenas se caracterizan por prácticas y conocimientos transmitidos de generación en generación, estrechamente ligados a sus territorios y entornos naturales.

Aunque varían en costumbres, comparten una conexión fuerte con sus tierras y tradiciones, así como formas de organización social que suelen diferir de los modelos hegemónicos.

Estas poblaciones enfrentan retos que afectan su vida y cultura, entre ellos la amenaza a sus territorios y la preservación de sus conocimientos ancestrales frente al avance industrial y fenómenos como el cambio climático. Por su situación, requieren protección especial y políticas que resguarden sus derechos.

El Día Internacional promueve la toma de conciencia sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas, el reconocimiento de su aporte a la humanidad y la necesidad de integrarlos en los procesos de decisión.

Asimismo, busca fomentar la valoración de su riqueza como parte fundamental de la diversidad mundial y resalta la importancia de garantizar su presencia en el diseño de políticas que afecten su futuro.