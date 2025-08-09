México

En qué estados de México hay mayor población indígena y afromexicana: más del 52% son mujeres

El INEGI indicó que el 23.7 % de la población indígena menor de 18 años no asiste a la escuela

Por Fernanda López-Castro

Guardar
CIUDAD DE MÉXICO, 01OCTUBRE2024. Asistentes
CIUDAD DE MÉXICO, 01OCTUBRE2024. Asistentes del estado de Nayarit previo a la ceremonia de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano para la entrega del Bastón de Mando, en la plancha del zócalo de la Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó las cifras correspondientes a la población indígena en México, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto.

En un comunicado, el INEGI precisó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, en México 39.2 millones de personas se identificaron como indígenas, mientras que 7.4 millones de personas mayores de tres años y más hablaban alguna lengua indígena, y solo 7 millones cumplían con ambas condiciones.

El instituto precisó que, según la misma información, de los 7 millones de personas mayores de tres años que se identifican como indígenas y hablan alguna lengua originaria, el 52.3 % eran mujeres y 47.7 %, hombres.

¿En qué estados hay mayor población indígena?

El instituto precisó que del total de la población indígena mayores de tres años , solo el 5.6% se autorreconocía como indígena y, además, hablaba al menos una lengua indígena; sin embargo, este porcentaje varió ampliamente por entidad federativa.

Lo estados con mayor porcentaje de población indígena fueron:

  • Oaxaca, con 26.3 por ciento
  • Yucatán, con 24.3 por ciento.
  • Chiapas, con 22.4 por ciento.
  • Guerrero, con 13.5 por ciento.
  • Quintana Roo, con 12.9 por ciento.

En contraste, las cinco entidades con menores porcentajes de población que se autorreconocía como indígena y además hablaba al menos una lengua indígena fueron:

  • Colima, con 0.4 por ciento.
  • Zacatecas, con 0.2 por ciento.
  • Coahuila, con 0.2 por ciento.
  • Guanajuato, con 0.1 por ciento.
  • Aguascalientes, con 0.04 por ciento.

Estructura por edad

El instituto precisó que el porcentaje de población indígena menor de 15 años fue de 15.4 %, mientras que en la población no indígena alcanzó 20.1 por ciento.

En el grupo de 15 a 29 años, la población indígena representó 19.5 % del total de este grupo, frente a 25.2 % de la población no indígena, lo que evidenció una estructura más envejecida entre la población indígena.

Por otro lado, entre las mujeres indígenas, a partir de los 30 años se observó que 44.7 % tenía entre 30 y 59 años, y 21.1 %, 60 años y más.

En comparación, entre las mujeres no indígenas, 40.9 % tenía entre 30 y 59 años y 15.8 %, 60 años o más.

En temas de educación, el INEGI puntualizó que a nivel nacional, la población indígena de 15 años y más alcanzó en promedio 6.5 grados de escolaridad, 4.1 grados menos que el registrado (10.6 grados) en la población no indígena.

Esta brecha fue más amplia entre las mujeres: mientras las indígenas tuvieron en promedio 6.1 grados de escolaridad, las no indígenas alcanzaron 10.5, lo que significó una diferencia de 4.4 grados.

Entre los hombres, la brecha también persistió: los indígenas reportaron un promedio de 6.9 grados, frente a los 10.7 de los no indígenas.

Asistencia escolar

De acuerdo con la ENADID 2023, 23.7 % de la población indígena de 3 a 17 años en México no asistía a la escuela. Este porcentaje fue 10.3 puntos mayor a la población no indígena: 13.4 por ciento.

El análisis según sexo muestra que las mujeres presentaron mayores niveles de inasistencia escolar.

Entre las mujeres indígenas, 24.0 % no asistía a la escuela; entre las no indígenas, 12.3 %: una diferencia de 11.7 puntos porcentuales entre ambos grupos. En el caso de los hombres, la inasistencia escolar fue 23.5 % en los indígenas, mientras que en los no indígenas alcanzó 14.5 %, lo que representó una brecha de 9.0 puntos porcentuales.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas?

Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha instaurada por la Asamblea General de la ONU para destacar el valor de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios. La jornada recuerda la primera reunión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas celebrada en 1982, que marcó un momento relevante en el esfuerzo por el respeto a los derechos humanos de estos grupos.

De acuerdo con la UNAM, las comunidades indígenas se caracterizan por prácticas y conocimientos transmitidos de generación en generación, estrechamente ligados a sus territorios y entornos naturales.

Aunque varían en costumbres, comparten una conexión fuerte con sus tierras y tradiciones, así como formas de organización social que suelen diferir de los modelos hegemónicos.

Estas poblaciones enfrentan retos que afectan su vida y cultura, entre ellos la amenaza a sus territorios y la preservación de sus conocimientos ancestrales frente al avance industrial y fenómenos como el cambio climático. Por su situación, requieren protección especial y políticas que resguarden sus derechos.

El Día Internacional promueve la toma de conciencia sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas, el reconocimiento de su aporte a la humanidad y la necesidad de integrarlos en los procesos de decisión.

Asimismo, busca fomentar la valoración de su riqueza como parte fundamental de la diversidad mundial y resalta la importancia de garantizar su presencia en el diseño de políticas que afecten su futuro.

Temas Relacionados

Día Internacional de los Pueblos IndígenasestadosINEGIpueblos originariosmexico-noticias

Más Noticias

Abuela de Aldo de Nigris revela si aprobaría a Elaine Haro como la novia de él tras LCDLF 2025

El joven se ha ganado el corazón de las mexicansas debido a su personalidad y físico

Abuela de Aldo de Nigris

Turista ecuatoriana elogia la “elegancia” de la moneda mexicana y desata conversación en redes

La creadora de contenido destacó la variedad en las monedas y billetes nacionales

Turista ecuatoriana elogia la “elegancia”

“El señor M” en el caso de Israel Vallarta: la relación previa con Cassez y una llamada de apoyo “entre blancos”

La ciudadana francesa reveló en la reciente docuserie de Netflix del caso Cassez-Vallarta cómo el empresario le extendía su “apoyo”, pero desde un supuesto enfoque que fue calificado como racismo

“El señor M” en el

Regreso a Clases 2025: Profeco revela los dos cuadernos escolares más resistentes

Se analizó 7 factores de calidad en las libretas de más de 21 modelos

Regreso a Clases 2025: Profeco

Alejandra Guzmán habría intentado golpear a Aleks Syntek pero una romántica confesión improvisada cambió todo

El artista mexicano recordó la ocasión en que la ‘Reina de corazones’ estuvo cerca de agredirlo

Alejandra Guzmán habría intentado golpear
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El señor M” en el

“El señor M” en el caso de Israel Vallarta: la relación previa con Cassez y una llamada de apoyo “entre blancos”

Desde carabinas hasta módems Wifi: esto fue todo lo decomisado en nueva revisión al Penal de Aguaruto

Golpe millonario al narco: decomisan más de 6 toneladas de droga y sustancias químicas en Chiapas y Guerrero

Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

Revelan que Ernesto Vázquez investigaba a presidenta electa del Supremo Tribunal de Tamaulipas antes de ser asesinado

ENTRETENIMIENTO

Abuela de Aldo de Nigris

Abuela de Aldo de Nigris revela si aprobaría a Elaine Haro como la novia de él tras LCDLF 2025

Alejandra Guzmán habría intentado golpear a Aleks Syntek pero una romántica confesión improvisada cambió todo

James Cameron teme que su película Terminator pueda volverse real por la IA: de qué trata y dónde ver en México

La Casa de los Famosos México 2025: festejan cumpleaños de Alexis Ayala con pastel del INAPAM

“Me gustan feos”: La confesión de Ángela Aguilar a Nodal cuando él aún estaba con Belinda

DEPORTES

Samuel García comparte detalles de

Samuel García comparte detalles de todos los preparativos en Nuevo León para el Mundial 2026: “Será una gozadera”

Conoce las luchas pactadas hasta el momento para Triplemanía XXXIII en la Arena CDMX

Pumas vs Necaxa; ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 4 y la presentación de Keylor Navas en CU?

Canelo Álvarez se convierte en padre por cuarta vez y presenta a Eva Victoria

Estas fueron las primeras palabras de Allan Saint-Maximin, nuevo jugador del América, al llegar a México