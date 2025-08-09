México

Autoridades de EEUU modifican reglas para exención de entrevista en la visa

Cambios entran en vigor el 2 de septiembre de 2025

Por Jorge Contreras

Cambios en la entrevista consular
Cambios en la entrevista consular para obtener la visa (usembassymex/Instagram)

A partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementará nuevas reglas sobre las categorías de solicitantes que podrán acceder a la exención de entrevista en el trámite de visas no inmigrantes.

Estos cambios buscan reforzar los procedimientos de seguridad y garantizar una evaluación más amplia de cada caso.

Entre los grupos que sí podrán seguir aplicando a la exención de entrevista, se encuentran:

  • Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (categorías A y G).
  • Personas que renueven su visa de turista (B1/B2) con una validez de diez años, siempre que cumplan con dos condiciones:
    • Haber tenido al menos 18 años en el momento de la emisión de la visa anterior.
    • Solicitar la renovación dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa previa.

¿Quiénes deben presentar ahora entrevista?

Ahora los menores de 14
Ahora los menores de 14 años y las personas de 80 años o más deberán hacer entrevista (@ConsulMexAtn/X)

En contraste, la actualización elimina uno de los beneficios que, por años, facilitó el trámite a los más jóvenes y a los adultos mayores: los menores de 14 años y las personas de 80 años o más ya no estarán exentos de entrevista. Esto significa que, a partir de la fecha de entrada en vigor, deberán presentarse físicamente ante un oficial consular para responder preguntas y completar el proceso de solicitud.

El cambio representa un ajuste importante para familias que planeaban tramitar visas para niños pequeños, así como para adultos mayores que anteriormente podían completar el proceso únicamente mediante envío de documentos.

De acuerdo con el Departamento de Estado, estas modificaciones forman parte de una revisión global de procedimientos, con el objetivo de homogeneizar criterios y mejorar la seguridad en la emisión de visas. Si bien la entrevista seguirá siendo un paso obligatorio para la mayoría de solicitantes, el gobierno estadounidense mantiene la posibilidad de exención en casos específicos que cumplan con los requisitos establecidos.

Las autoridades recomiendan a todos los interesados consultar directamente la página web de su embajada o consulado antes de iniciar el trámite, ya que ahí se detalla el procedimiento actualizado, documentos requeridos y plazos disponibles.

En México, la información oficial puede encontrarse en el portal: mx.usembassy.gov/es/visas-es.

Con este cambio, quienes soliciten una visa no inmigrante después del 2 de septiembre deberán revisar cuidadosamente si califican para la exención o si será necesario agendar una entrevista presencial.

