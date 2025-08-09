5 planes para disfrutar de la CDMX este fin de semana

La Ciudad de México se encuentra entre las urbes más grandes y por ello ofrece una amplia gama de actividades tanto gratuitas como con costo para todos los públicos. Este fin de semana, entre el 8 y el 10 de agosto de 2025, habrá desde festivales culturales y exhibiciones de autos hasta conciertos temáticos y talleres, la agenda permite elegir planes según el interés y presupuesto.
Aquí te compartimos 5 propuestas gratuitas y 5 con un costo adicional
Actividades de entrada libre:
Fiesta de las Culturas Indígenas
- Gastronomía, danza, talleres y artesanías
- 8, 9 y 10 de agosto. Todo el día
- Zócalo de la CDMX
Bazar K-pop
- Comida, talleres, random play dance y cover dance
- 10 de agosto, 10:00 a 18:00 horas
- Explanada de la alcaldía Iztacalco (Río Churubusco y avenida Té)
Proyección de “Bob Esponja: la película”
- 8 y 10 de agosto. Horario por definir
- Periférico Oriente, U.H. Vicente Guerrero, Iztapalapa, Barco Utopía
Exposición “Vestigios de la Vida”.
- 8, 9 y 10 de agosto, de 10:00 a 18:00 horas
- Museo Regional Altepepialcalli (Avenida Yucatán Norte S/N, Villa Milpa Alta)
Curso de verano en el Zoológico de Chapultepec
- Para niños de 7 a 12 años, aprendizaje sobre fauna y medio ambiente
- 8 de agosto, 10:30 a 13:00 horas
- Zoológico de Chapultepec
- Cupo limitado
Eventos con costo adicional
Concierto sinfónico Volver al Futuro
- Orquesta en vivo y proyección en 4K
- Domingo 10 de agosto, 17:00 horas
- Teatro Royal Pedregal (Anillo Periférico 4363, Tlalpan)
- Entradas desde 350 pesos
Exposición Japón: Del mito al manga
- Más de 150 piezas, arte japonés.
- 8, 9 y 10 de agosto, 10:00 a 17:00 horas.
- Museo Franz Mayer (Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico).
- Costo dependiendo de la localidad
Exposición y experiencias Tim Burton
- Escenografías y bocetos de los filmes
- 8, 9 y 10 de agosto, horarios variados
- Avenida Constituyentes 500
- Diversos costos
Festival Stephen King
- Performances y sets fotográficos inspirados en el autor
- Sábado 9 de agosto, 14:00 horas
- Foro Dada X Club (avenida Cuauhtémoc 39, Roma Norte)
- Entrada: 300 pesos
Verano en Universum (Museo del Universum)
- Actividades infantiles, ciencia, dinosaurios y océano
- 8, 9 y 10 de agosto, 10:00 a 17:00 horas
- Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N
- Acceso: 90 pesos
Estas opciones permiten disfrutar de actividades culturales, recreativas y de esparcimiento durante todo el fin de semana en la capital, se incluyen actividades para chicos y grandes, así como para todo tipo de públicos y presupuesto, lo que permite escoger la mejor opción para acudir solo o acompañado.