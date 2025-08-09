5 planes para disfrutar de la CDMX este fin de semana

Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México se encuentra entre las urbes más grandes y por ello ofrece una amplia gama de actividades tanto gratuitas como con costo para todos los públicos. Este fin de semana, entre el 8 y el 10 de agosto de 2025, habrá desde festivales culturales y exhibiciones de autos hasta conciertos temáticos y talleres, la agenda permite elegir planes según el interés y presupuesto.

Aquí te compartimos 5 propuestas gratuitas y 5 con un costo adicional

Actividades de entrada libre:

Fiesta de las Culturas Indígenas

Gastronomía, danza, talleres y artesanías

8, 9 y 10 de agosto. Todo el día

Zócalo de la CDMX

Bazar K-pop

Comida, talleres, random play dance y cover dance

10 de agosto, 10:00 a 18:00 horas

Explanada de la alcaldía Iztacalco (Río Churubusco y avenida Té)

Proyección de “Bob Esponja: la película”

8 y 10 de agosto. Horario por definir

Periférico Oriente, U.H. Vicente Guerrero, Iztapalapa, Barco Utopía

Exposición “Vestigios de la Vida”.

8, 9 y 10 de agosto, de 10:00 a 18:00 horas

Museo Regional Altepepialcalli (Avenida Yucatán Norte S/N, Villa Milpa Alta)

Curso de verano en el Zoológico de Chapultepec

Para niños de 7 a 12 años, aprendizaje sobre fauna y medio ambiente

8 de agosto, 10:30 a 13:00 horas

Zoológico de Chapultepec

Cupo limitado

Eventos con costo adicional

Concierto sinfónico Volver al Futuro

Orquesta en vivo y proyección en 4K

Domingo 10 de agosto, 17:00 horas

Teatro Royal Pedregal (Anillo Periférico 4363, Tlalpan)

Entradas desde 350 pesos

Exposición Japón: Del mito al manga

Más de 150 piezas, arte japonés.

8, 9 y 10 de agosto, 10:00 a 17:00 horas.

Museo Franz Mayer (Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico).

Costo dependiendo de la localidad

Exposición y experiencias Tim Burton

Escenografías y bocetos de los filmes

8, 9 y 10 de agosto, horarios variados

Avenida Constituyentes 500

Diversos costos

Festival Stephen King

Performances y sets fotográficos inspirados en el autor

Sábado 9 de agosto, 14:00 horas

Foro Dada X Club (avenida Cuauhtémoc 39, Roma Norte)

Entrada: 300 pesos

Verano en Universum (Museo del Universum)

Actividades infantiles, ciencia, dinosaurios y océano

8, 9 y 10 de agosto, 10:00 a 17:00 horas

Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N

Acceso: 90 pesos

Estas opciones permiten disfrutar de actividades culturales, recreativas y de esparcimiento durante todo el fin de semana en la capital, se incluyen actividades para chicos y grandes, así como para todo tipo de públicos y presupuesto, lo que permite escoger la mejor opción para acudir solo o acompañado.