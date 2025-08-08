México

Clima en Ciudad de México: el pronóstico de las temperaturas, lluvias y viento para este sábado

La capital del país y el Valle de México han registrado múltiples precipitaciones y fuertes vientos en la última semana

Por Omar López

Guardar
El clima en la capital
El clima en la capital mexicana puede variar considerablemente con el paso de los días. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el estado del tiempo en Ciudad de México para este sábado 9 de agosto.

  • Sensación térmica: la temperatura para este sábado en la capital alcanzará los 24 grados, mientras que la temperatura mínima será de 13 grados.
  • Sol: el pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 11.
  • Lluvia: la probabilidad de precipitaciones para la ciudad será del 58%, con una nubosidad del 81%, durante el día; y del 66%, con una nubosidad del 91%, a lo largo de la noche.
  • Viento: en tanto, las ráfagas alcanzarán a los 30 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

Cómo es el clima en la capital mexicana

La temperatura que hay
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

Se podría pensar que debido a su situación geográfica y a su tamaño, la CDMX tendría un clima subtropical homogéneo pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

En general, el clima es cálido y templado en la CDMX rondando entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de lluvia, siendo junio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran precipitaciones.

Durante el invierno, las temperaturas suelen disminuir a los cero grados en las zonas más altas de la periferia, como el Ajusco; en contraste, alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que nevó en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro ascendió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados registrada el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

Cuál es el clima en México

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

México es un país beneficiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCiudad de MéxicoCiudad de Méxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 8 de agosto en México

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Israel Vallarta presentará denuncias contra Cárdenas Palomino y otros funcionarios involucrados en su caso

En conferencia de prensa, Vallarta aseguró que no sólo será por el delito de tortura, pues el Ministerio Público podrá agregar otras infracciones

Israel Vallarta presentará denuncias contra

Una perra abandonada nunca pensó que la vida le tenía preparada esta sorpresa

La canina demostró ser mucho más que una mascota, participando en momentos importantes, como el día de la boda de sus dueños, donde fue ella quien llevó los anillos al altar, ganándose las miradas y corazones de todos los invitados

Una perra abandonada nunca pensó

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación la tarde de hoy 8 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: El ‘bombón asesino’ defenderá la salvación durante la gala de este viernes

La Casa de los Famosos

Aseguran que Televisa habría prohibido las críticas a Ninel Conde tras polémica en La Casa de los Famosos México

La televisora todavía teme al fantasma de las navidades pasadas que es nada menos que Adrián Marcelo

Aseguran que Televisa habría prohibido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al tráfico de metanfetaminas

Golpe al tráfico de metanfetaminas en Chiapas: esto fue lo aseguraron fuerzas federales

Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

Caro Quintero denuncia aislamiento extremo y violación a sus derechos por presunto terrorismo en prisión de EEUU

Militares detienen a tres mujeres que cargaban con fusiles AK-47 y municiones en Culiacán

Sheinbaum dijo que no estaba al tanto de los vínculos de Maduro con el Cártel de Sinaloa: “Es la primera vez que lo oímos”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación la tarde de hoy 8 de agosto

Aseguran que Televisa habría prohibido las críticas a Ninel Conde tras polémica en La Casa de los Famosos México

Limp Bizkit regresa a CDMX con invitados internacionales y estos son los precios de los boletos para su concierto

Kenia Os y Peso Pluma se agarran a almohadazos por un trend de TikTok: “Natural, no como Ángela y Nodal”

Facundo desaparece de La Casa de los Famosos México: habitantes se preocupan y las redes sociales especulan

DEPORTES

Esposa de Sergio Canales da

Esposa de Sergio Canales da a conocer amenazas de muerte en sus redes sociales

Osmar Olvera logra que Ma Jin se quede en México como su entrenadora: “Hablé con la presidenta y se resolvió”

Samuel García confirma duelo de repechaje para el Mundial 2026 en Monterrey

Dónde ver los partidos de los Playoffs LMB 2025, fecha y horarios

¿Posible reencuentro con Messi? Selección Mexicana tendría un duelo amistoso con Argentina