Regresa a CDMX el Festival de Café, Chocolate Mexicano y Pan de Muerto: fechas y costos

En un evento lleno de colores, olores y sabores, los chilangos podrán disfrutar de una de las tradiciones más esperadas del año. (Adobe Stock)

El Festival de Café, Chocolate Mexicano y Pan de Muerto, considerado el más grande y esperado de su tipo en la Ciudad de México, celebrará una nueva edición. Este evento convocará a miles de visitantes de cara al inicio del otoño en nuestro país gracias a la riqueza gastronómica que ofrecen los productores.

Desde su creación, este festival ha destacado como un punto de encuentro para productores, artesanos y público en general que busca honrar las tradiciones mexicanas en torno al Día de Muertos.

El pan de muerto ocupa un lugar especial en la gastronomía y costumbres del país. Más allá de tratarse de una pieza de panadería, el pan de muerto es símbolo de arraigo, memoria y respeto hacia quienes ya no están. Su presencia durante los últimos días de octubre y la primera semana de noviembre es infaltable en ofrendas y mesas mexicanas.

El festival rinde homenaje a esta herencia y la combina con otros productos igualmente emblemáticos: el cacao mexicano y el café de altura. Durante el evento, más de 100 expositores ocuparán un espacio de más de 1,000 metros cuadrados, donde se ofrecerá una gran variedad de panes de muerto, café de distintas regiones, chocolate artesanal y productos relacionados con la panadería y el arte culinario nacional.

Lo mejor de la gastronomía de la temporada será expuesto por varios productores locales. (Shutterstock)

Gastronomía, arte y propuestas novedosas

El público podrá encontrar desde las versiones más tradicionales del pan de muerto —con ajonjolí, azúcar o relleno de nata— hasta opciones con chocolate, leche condensada, rellenos de sabores locales e incluso alternativas veganas, dirigidas a quienes prefieren opciones sin ingredientes de origen animal.

Junto con la oferta gastronómica, se contará con presentaciones artísticas en vivo y actividades aptas para toda la familia. Habrá venta de artesanías, talleres para aprender sobre la elaboración de pan, degustaciones y la oportunidad de dialogar directamente con productores para conocer la historia detrás de cada receta o producto local.

Un espacio para productores y talentos locales

El festival también es una vitrina para emprendedores, panaderos y cafeteros independientes. Con la asistencia de más de 8,000 visitantes en cada edición, quienes participan como expositores encuentran la oportunidad de presentar su marca y ampliar su clientela. Esta plataforma ayuda a fortalecer la economía local y permite que pequeños negocios compitan en igualdad de condiciones con marcas más consolidadas.

Las inscripciones para expositores permanecen abiertas y se promueve la integración de nuevos actores al escaparate gastronómico y cultural de la capital. Esto fomenta la diversificación de la oferta y el intercambio de experiencias tanto entre quienes producen como entre quienes degustan.

Consumir esta bebida adecuadamente podría potencializar sus beneficios. Foto: (iStock)

Cuándo, dónde y costo de entrada

El Festival de Café, Chocolate Mexicano y Pan de Muerto combina lo mejor de la tradición con una serie de actividades culturales y recreativas que refuerzan la identidad local. Además, el evento coincide con los preparativos para el Día de Muertos, época de alta carga simbólica para las familias mexicanas y de creciente interés turístico.

La cita será el próximo 25 y 26 de octubre de 2025 de las 11:00 a 19:00 horas en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, en Coyoacán. La entrada no tendrá costo, lo que lo vuelve accesible para familias, grupos de amigos y amantes de los sabores nacionales.

En cada edición, el festival sorprende con novedades, como la presencia de versiones innovadoras de pan de muerto y café, la participación de nuevos talentos en la panadería artesanal y un ambiente festivo que celebra la vida y la memoria.