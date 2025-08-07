México

Regresa a CDMX el Festival de Café, Chocolate Mexicano y Pan de Muerto: fechas y costos

Una de las tradiciones más arraigadas en la cultura azteca llega al centro del país con lo mejor de su comida

Por Mariana Campos

Guardar
En un evento lleno de
En un evento lleno de colores, olores y sabores, los chilangos podrán disfrutar de una de las tradiciones más esperadas del año. (Adobe Stock)

El Festival de Café, Chocolate Mexicano y Pan de Muerto, considerado el más grande y esperado de su tipo en la Ciudad de México, celebrará una nueva edición. Este evento convocará a miles de visitantes de cara al inicio del otoño en nuestro país gracias a la riqueza gastronómica que ofrecen los productores.

Desde su creación, este festival ha destacado como un punto de encuentro para productores, artesanos y público en general que busca honrar las tradiciones mexicanas en torno al Día de Muertos.

El pan de muerto ocupa un lugar especial en la gastronomía y costumbres del país. Más allá de tratarse de una pieza de panadería, el pan de muerto es símbolo de arraigo, memoria y respeto hacia quienes ya no están. Su presencia durante los últimos días de octubre y la primera semana de noviembre es infaltable en ofrendas y mesas mexicanas.

El festival rinde homenaje a esta herencia y la combina con otros productos igualmente emblemáticos: el cacao mexicano y el café de altura. Durante el evento, más de 100 expositores ocuparán un espacio de más de 1,000 metros cuadrados, donde se ofrecerá una gran variedad de panes de muerto, café de distintas regiones, chocolate artesanal y productos relacionados con la panadería y el arte culinario nacional.

Lo mejor de la gastronomía
Lo mejor de la gastronomía de la temporada será expuesto por varios productores locales. (Shutterstock)

Gastronomía, arte y propuestas novedosas

El público podrá encontrar desde las versiones más tradicionales del pan de muerto —con ajonjolí, azúcar o relleno de nata— hasta opciones con chocolate, leche condensada, rellenos de sabores locales e incluso alternativas veganas, dirigidas a quienes prefieren opciones sin ingredientes de origen animal.

Junto con la oferta gastronómica, se contará con presentaciones artísticas en vivo y actividades aptas para toda la familia. Habrá venta de artesanías, talleres para aprender sobre la elaboración de pan, degustaciones y la oportunidad de dialogar directamente con productores para conocer la historia detrás de cada receta o producto local.

Un espacio para productores y talentos locales

El festival también es una vitrina para emprendedores, panaderos y cafeteros independientes. Con la asistencia de más de 8,000 visitantes en cada edición, quienes participan como expositores encuentran la oportunidad de presentar su marca y ampliar su clientela. Esta plataforma ayuda a fortalecer la economía local y permite que pequeños negocios compitan en igualdad de condiciones con marcas más consolidadas.

Las inscripciones para expositores permanecen abiertas y se promueve la integración de nuevos actores al escaparate gastronómico y cultural de la capital. Esto fomenta la diversificación de la oferta y el intercambio de experiencias tanto entre quienes producen como entre quienes degustan.

Consumir esta bebida adecuadamente podría
Consumir esta bebida adecuadamente podría potencializar sus beneficios. Foto: (iStock)

Cuándo, dónde y costo de entrada

El Festival de Café, Chocolate Mexicano y Pan de Muerto combina lo mejor de la tradición con una serie de actividades culturales y recreativas que refuerzan la identidad local. Además, el evento coincide con los preparativos para el Día de Muertos, época de alta carga simbólica para las familias mexicanas y de creciente interés turístico.

La cita será el próximo 25 y 26 de octubre de 2025 de las 11:00 a 19:00 horas en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, en Coyoacán. La entrada no tendrá costo, lo que lo vuelve accesible para familias, grupos de amigos y amantes de los sabores nacionales.

En cada edición, el festival sorprende con novedades, como la presencia de versiones innovadoras de pan de muerto y café, la participación de nuevos talentos en la panadería artesanal y un ambiente festivo que celebra la vida y la memoria.

Temas Relacionados

Festival de Café, Chocolate Mexicano y Pan de MuertoDía de MuertosCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Tras nombramiento de Pavlovich, estos son los morenistas con pasado priista que han llegado a embajadas en el extranjero

Opositores de la Cuarta Transformación destacaron las asignaciones a políticos que pertenecían a partidos que han sido atacados por la actual administración

Tras nombramiento de Pavlovich, estos

¿Quiénes son los hermanos Cuétara, fundadores de una de las marcas de galletas más memorables de México?

Cuétara se posicionó como una de las galleteras más importantes de México y del mundo

¿Quiénes son los hermanos Cuétara,

Popocatépetl registró 55 emisiones y más de 500 minutos de tremor este 7 de agosto

Durante la mañana se observó una emisión continua de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, con dirección oeste-noroeste

Popocatépetl registró 55 emisiones y

Influencer argentino arremete ‘Lady Racista’ por avergonzar a argentinos en México: “Aquí no la conoce nadie”

El Alex dijo que Ximena Pichel Pichel no tiene carrera ni en México ni en Argentina, y que su escándalo terminó por sepultar su reconocimiento

Influencer argentino arremete ‘Lady Racista’

Javier Ceriani asegura tener un infiltrado en La Casa de los Famosos México: “Nunca lo van a encontrar”

El periodista argentino relató en su programa de espectáculos que cuenta con alguien que le informa de todo lo que sucede en la producción del reality

Javier Ceriani asegura tener un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcoguerra entre Los Chapitos y

Narcoguerra entre Los Chapitos y La Mayiza afecta comercio y servicios en Sinaloa: sufren caída de hasta 80% pese a vacaciones

Repunta violencia en Atizapán de Zaragoza: cuatro trabajadores de una misma gasera han sido ejecutados en menos de medio año

Reportan hallazgo de hombre asesinado junto con narcomanta en la colonia Pemex de Culiacán, Sinaloa

Restos de hombre desaparecido en 2023 son identificados en fosa clandestina “El Willy”, suman 79 cuerpos en la región

Tamaulipas en alerta: 10 atentados, 5 muertos y 11 heridos en escalada de violencia contra funcionarios

ENTRETENIMIENTO

Jenna Ortega da muestra de

Jenna Ortega da muestra de su cultura mexicana al hablar del camión de basura, lo mazapanes y el carrito de camotes

Javier Ceriani asegura tener un infiltrado en La Casa de los Famosos México: “Nunca lo van a encontrar”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 7 de agosto: Aaron Mercury promete un show ‘Solo para mujeres’

Sofía Rivera Torres reacciona a críticas por su cuerpo postparto: “La foto es edición y mucha mala leche”

Mar Contreras estalla tras sentirse traicionada en La Casa de los Famosos México 3: “Mordieron la mano que les dio de comer”

DEPORTES

New York FC vs Juárez

New York FC vs Juárez FC: los Bravos se juegan el pase a cuartos de final de la Leagues Cup

Las polémicas declaraciones de Gonzalo Pineda tras quedar eliminado de Leagues Cup: “Las estadísticas son como los bikinis”

Así serían los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup hasta el momento

Conductor de ESPN lanza indirecta contra David Faitelson ante potencial demanda del Cruz Azul

Efraín Juárez explota tras eliminación de Pumas en Leagues Cup 2025: “Los otros 14 somos pendejos”