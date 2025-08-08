México

¿Qué tan saludable es comer carne en término medio? Esto explica la ciencia

Este es el impacto de la cocción media en la composición nutricional de la carne roja

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Consumo de carne a 60 °C:
Consumo de carne a 60 °C: riesgos microbiológicos y beneficios nutricionales. Foto:(iStock)

La carne en término medio, también conocida como “medium” en inglés, es una de las formas más populares de consumir carne de res, especialmente en cortes como filete, ribeye, o sirloin.

Este punto de cocción se caracteriza por tener un centro rosado y tibio, con una temperatura interna aproximada de 57 a 63 °C. Sin embargo, muchas personas se preguntan si este nivel de cocción es realmente saludable o si conlleva algún riesgo para la salud.

Beneficios de comer carne en término medio

Desde un punto de vista nutricional, la carne roja es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, hierro hemo (fácil de absorber), zinc, y vitaminas del complejo B, especialmente la vitamina B12.

Este tipo de cocción es
Este tipo de cocción es uno de los más conocidos entre los cortes. Foto: (iStock)

Cuando la carne se cocina a término medio, muchos de estos nutrientes se conservan mejor que en carnes sobrecocidas, ya que las altas temperaturas pueden degradarlos.

Además, cocinar la carne en este punto evita la formación excesiva de aminas heterocíclicas (HCA) y hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), compuestos que pueden surgir cuando la carne se cocina a temperaturas muy altas o se quema. Estas sustancias han sido relacionadas con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, por lo que evitar la sobrecocción puede ser beneficioso.

Desde el punto de vista del sabor y la textura, la carne en término medio suele ser más jugosa, suave y sabrosa, lo que no solo mejora la experiencia culinaria, sino que también puede ayudar a reducir el consumo de salsas procesadas con alto contenido de sodio o azúcar.

A pesar de sus beneficios, comer carne poco cocida también conlleva ciertos riesgos, principalmente relacionados con la presencia de bacterias como Escherichia coli, Salmonella o Listeria. Aunque en los cortes enteros las bacterias suelen encontrarse solo en la superficie (lo que se elimina al sellar la carne), en las carnes molidas, como las hamburguesas, las bacterias pueden estar mezcladas en todo el producto, lo que aumenta el riesgo si no se cocina completamente.

Muchos consumidores se han cuestionado
Muchos consumidores se han cuestionado si este término de cocción es bueno para la salud. Foto: (iStock)

Por esta razón, las autoridades sanitarias, como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), recomiendan cocinar la carne molida a una temperatura interna mínima de 71 °C, es decir, completamente cocida, para garantizar su seguridad.

Asimismo, ciertos grupos de personas deben evitar comer carne en término medio o cruda: mujeres embarazadas, niños pequeños, personas mayores y personas inmunocomprometidas, ya que su sistema inmunológico puede no ser capaz de combatir una posible infección alimentaria.

Comer carne en término medio puede ser saludable y seguro para la mayoría de las personas, siempre que se sigan prácticas adecuadas de higiene y manipulación de alimentos, y que la carne provenga de fuentes confiables. Preserva mejor el sabor y los nutrientes, y reduce la formación de compuestos potencialmente dañinos.

Sin embargo, es importante estar consciente de los riesgos, especialmente con carnes molidas o si se pertenece a un grupo vulnerable. En caso de duda, cocinar la carne completamente es la opción más segura.

Temas Relacionados

Término medioCortes de carneCarnesSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

¿Sergio Gutiérrez Luna y “Dato protegido” cometieron un delito al aceptar invitación a fiesta VIP de la F1? Esto dice la ley

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y su esposa, la diputada Diana Karina Barreras, están en medio de la polémica

¿Sergio Gutiérrez Luna y “Dato

La Casa de los Famosos México en vivo: Dalilah es la ganadora del reto de salvación

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Carolyn Adams defiende a su esposo, José Ramón López Beltrán, y arremete: “Nada es suficiente, nos critican si trabajamos”

La esposa del hijo de AMLO habló de los señalamientos por sus vacaciones en el exclusivo resort Vidanta Riviera Maya

Carolyn Adams defiende a su

Clima del 8 de agosto en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Clima del 8 de agosto

Día Internacional del Gato 2025: consiente a tu michi con una sesión de spa y un pastel especial

Desde relajante aromaterapia hasta un bocadillo saludable hecho a medida, estos establecimientos en la CDMX son el plan perfecto para quienes desean celebrar a su mascota

Día Internacional del Gato 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que conducía

Detienen a hombre que conducía vehículo con 200 kilos de marihuana en Nuevo León entre pacas de paja

Marina asegura camioneta “monstruo”, lancha y equipo táctico en Navolato, Sinaloa

Crimen organizado recluta a jóvenes jaliscienses para llevarlos a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Ordenan liberación para ‘La Mojón’, presunta líder del Cártel del Noreste y sobrina de los fundadores de Los Zetas

Violencia en Cuautla es por pugna entre Cártel de Sinaloa, Unión Tepito y grupo delictivo local, asegura SSPC estatal

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Dalilah es la ganadora del reto de salvación

Limpio y seguro: AimeP3 comparte el nacimiento de su hijo con sus seguidores en redes sociales

Qué le pasó a Mariana Botas en los dedos y por qué advirtió que no se espanten al verlos en La Casa de los Famosos México

Feria de la torta 2025: fechas, horario y cómo llegar a la tradicional muestra

Martha Figueroa no volverá a Ventaneando ni como invitada: “No me interesa”

DEPORTES

David Faitelson señala a supuesto

David Faitelson señala a supuesto directivo de Cruz Azul por tener cuentas bancarias en Luxemburgo

Entrenador de Golovkin predice cómo será la pelea Canelo vs Crawford: “Es como si un camión enorme lo golpeara”

Xabi Alonso pidió el fichaje de un mexicano para el Real Madrid

Develan estatua de Julio César Chávez en Baja California y desata burlas por el poco parecido con el boxeador

Qué televisora transmitirá la Fórmula 1 en México