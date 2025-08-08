La vez que Ángela Aguilar dijo que Vicente Fernández era como su tío tras este lujoso gesto

(Instagram)

Durante años, los rumores sobre una supuesta rivalidad entre las dinastías Aguilar y Fernández han rondado el mundo del regional mexicano.

Ambas familias son pilares del género y, en más de una ocasión, los fans han especulado sobre tensiones, diferencias y competencias veladas.

Sin embargo, Ángela Aguilar ha sido clara en desmentir estas versiones y, en una entrevista con el Los Angeles Times, compartió un recuerdo muy especial que dejó clara su cercanía con “El Charro de Huentitán”.

Ángela Aguilar excluyó a México del tour Libre Corazón. (Foto: @angela_aguilar_, Instagram)

“Siento que es mi tío”: lo que dijo Ángela Aguilar sobre el regalo de Vicente Fernández

En esa entrevista de 2020, Ángela Aguilar explicó que no existe tal enemistad con los Fernández, y destacó un gesto muy significativo de parte de Vicente:

“¿Cómo va a haber una rivalidad si Vicente Fernández me regaló un caballo? Siento que es mi tío. Yo creo que somos una familia super unida y hay mucho amor entre las dos familias, no hay rivalidad, hay apreciación”.

Este comentario surgió en medio del lanzamiento de Dime cómo quieres, el exitoso dueto que grabó con Christian Nodal, y cuya colaboración también dio pie a rumores y especulaciones sobre dinámicas entre los clanes musicales.

El mexicano es considerado uno de los mejores músicos latinos de la historia - crédito The Houston Chronicle

Pepe Aguilar presumió al caballo

En un antiguo video, Pepe Aguilar mostró el regalo que Vicente Fernández le dio a Ángela: un caballo de talla pequeña pero perfectamente proporcionado llamado Speedy, una característica que lo hace muy exclusivo dentro del mundo ecuestre.

Pepe detalló que este tipo de ejemplares son sumamente valorados.

El gesto del intérprete de Mujeres divinas fue tomado como un símbolo de cariño y respeto hacia la familia Aguilar, y especialmente hacia la joven cantante, quien desde entonces ha expresado su admiración por el legado de Vicente.

Usuarios revivieron este momento (Facebook)

¿Qué dijo Ángela en ese entonces de Nodal?

Si bien en ese entonces Ángela y Nodal aún no estaban en una polémica relación romántica como sucede actualmente, en su momento ambos lanzaron la canción Dime cómo quieres.

Para la entrevista con Los Ángeles Times de 2020, Ángela llegó a decir que dicha melodía era muy diferente a la música que se hace.

“Una canción linda, muy inocente, siento que hoy en día la música es muy fuerte y la gente habla de las relaciones de forma muy vulgar”, comentó y añadió:

“Esta canción es una muy bonita, de algo muy padre que no se esperarían ver de Christian y de mí, fue una canción que Christian le escribió a mi papá. Le dijo: quiero cantar esta canción con su hija, qué le parece”.