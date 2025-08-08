José Ramón López Beltrán contesta a quienes criticaron sus vacaciones: “No soy funcionario público”

El hijo mayor del presidente le dedicó una emotiva despedida a Díaz de ceder el cargo | Foto: Facebook José Ramón López Beltrán

Después de revelarse que José Ramón López Beltrán y su familia se encontraban vacacionando en un complejo hotelero de la Riviera Maya de un empresario ligado al sexenio anterior, el hijo mayor del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció para negar las acusaciones.

Después de la polémica por las vacaciones de su hermano Andy en Japón, José Ramón fue captado junto a su familia en las instalaciones del resort Vidanta Riviera Maya, complejo que pertenece a Daniel Chávez, un empresario que obtuvo varias concesiones federales durante el sexenio de AMLO.

Al respecto, López Beltrán atajó las críticas al señalar que no es funcionario público, por lo tanto no maneja recursos del gobierno y aseguró que desde hace años trabaja en proyectos “sin reflectores”.

“Ante los comentarios que han surgido, me es necesario aclarar algunos puntos. No soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia”, expuso José Ramón López Beltrán.