México

José Ramón López Beltrán contesta a quienes criticaron sus vacaciones: “No soy funcionario público”

José Ramón fue captado junto a su familia en las instalaciones del resort Vidanta Riviera Maya, del empresario Daniel Chávez

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El hijo mayor del presidente
El hijo mayor del presidente le dedicó una emotiva despedida a Díaz de ceder el cargo | Foto: Facebook José Ramón López Beltrán

Después de revelarse que José Ramón López Beltrán y su familia se encontraban vacacionando en un complejo hotelero de la Riviera Maya de un empresario ligado al sexenio anterior, el hijo mayor del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció para negar las acusaciones.

Después de la polémica por las vacaciones de su hermano Andy en Japón, José Ramón fue captado junto a su familia en las instalaciones del resort Vidanta Riviera Maya, complejo que pertenece a Daniel Chávez, un empresario que obtuvo varias concesiones federales durante el sexenio de AMLO.

Al respecto, López Beltrán atajó las críticas al señalar que no es funcionario público, por lo tanto no maneja recursos del gobierno y aseguró que desde hace años trabaja en proyectos “sin reflectores”.

“Ante los comentarios que han surgido, me es necesario aclarar algunos puntos. No soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia”, expuso José Ramón López Beltrán.

Temas Relacionados

José Ramón López BeltránMorena4Tmexico-noticias

Más Noticias

Cuál fue el suceso que involucra a Lorenzo Córdova y la SCJN ordenó eliminar de libros de la SEP

El exconsejero presidente del INE recibió un amparo de la SCJN para evitar ser mencionado en los libro

Cuál fue el suceso que

Ciclovía en Tlalpan CDMX: así luce el primer carril de la ruta “La Gran Tenochtitlán”

Las autoridades capitalinas pusieron en marcha pruebas piloto de la ciclovía

Ciclovía en Tlalpan CDMX: así

Conoce a Miguel Osorio Vargas, el hijo de Osorio Chong, que roba suspiros dentro de la política mexicana

El entorno familiar de Osorio Vargas ha estado marcado por la participación en el servicio público

Conoce a Miguel Osorio Vargas,

“Creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja”, Chicharito confirma que tiene una relación

El delantero de Chivas y máximo goleador de la Selección Mexicana revela que tiene pareja, desatando especulaciones entre sus seguidores

“Creíste que por mi forma

Phishing y robos de cuentas: SSC de CDMX advierte sobre las estafas más comunes en internet

Los fraudes van dirigidos normalmente a los adultos mayores

Phishing y robos de cuentas:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reclutados en redes sociales y

Reclutados en redes sociales y adiestrados en Zacatecas: así ocurrió el asesinato de dos adolescentes en Sinaloa

¿En tierra de AMLO? Operativo federal logra asegurar casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas

Detienen al exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo y a cinco agentes por presunta violación a DDHH en Sonora

Juez Brian Cogan niega apoyo al Chapo: asegura que Corte no puede ayudarlo

CIDH repudia asesinatos de Ernesto Vázquez Reyna y Mario Machuca en Tamaulipas y Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

‘Labubu y su Multiuniverso’ en

‘Labubu y su Multiuniverso’ en CDMX: fechas y precios para el show del personaje viral

Maquillista de Ninel Conde revela si es verdad que entra a La Casa de los Famosos para arreglar a la actriz

¿Qué cirugías se ha hecho Ninel Conde en la cara para lucir de 30 a los casi 50?

Cuál es el tratamiento de la posible enfermedad incurable que padece Yolanda Andrade

Wendy Guevara revela cuántos años mantuvo a Marlon y a su familia: “Le das la mano y te muerde”

DEPORTES

“Creíste que por mi forma

“Creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja”, Chicharito confirma que tiene una relación

Heung Min Son recuerda a Carlos Vela durante su presentación con LAFC: “Es increíble”

Isaac del Toro termina cuarto en la etapa 3 de la Vuelta a Burgos

Este es el equipo que dirigirá Juan Reynoso, entrenador que hizo campeón a Cruz Azul

Este es el equipo de la Liga MX que no ha ganado un partido en Leagues Cup