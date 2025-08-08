México

Galilea Montijo sufre accidente en ‘Hoy’ mientras realizaba un ejercicio espiritual por el 8 de agosto

Raúl Araiza y Andrea Legarreta socorrieron a su compañera

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Galilea Montijo sufrió un percance el 8 de agosto durante la transmisión en vivo del programa ‘Hoy’.

Todo ocurrió cuando los conductores se preparaban para hacer un ejercicio espiritual por el día 8 del mes 8; se sentaron en el piso haciendo un medio círculo.

La también presentadora de ‘La Casa de los Famosos México’ acababa de tomar su lugar en medio de Raúl Araiza y Andrea Legarreta cuando se reventó un accesorio de perlas que colgaba de su vestido.

“Estoy reventando por todos lados”, dijo.

Sus compañeros la ayudaron | TikTok: @programa_hoy

Raúl Araiza no pudo contener la risa, pues el incidente ocurrió justo cuando arrancó la sección; mientras que Andrea Legarreta se dedicó a recoger las perlas.

Pese a lo sucedido, los conductores continuaron con el ejercicio sin ningún inconveniente.

El video se viralizó en redes sociales, donde varios internautas criticaron a la producción del matutino de televisa por hacer ese tipo de ejercicios en televisión, mientras que otros relacionaron el percance con una ‘señal divina’.

El vestido que lució Galilea
El vestido que lució Galilea Montijo en el estreno de La Casa de los Famosos México 3. (Instagram: iann_dey)
  • “Qué cosas tan raras hacen hoy en día en la televisión”.
  • “Eso es una señal, alguien le estaba echando mal de ojo”.
  • “Una señal que deje lo viejo, cierre ciclos y reciba lo nuevo que viene... que vibre alto“.
  • “Ella sabe resolver cualquier situación“.
  • “Las perlas recibieron... te salvaste Gali”.

¿Quién es la stylist de Galilea Montijo?

La famosa conductora de televisa está causando sensación en redes sociales con los outfits que ha lucido en las galas de ‘La Casa de los Famosos México 2025′.

Esto, solo es posible gracias a su equipo de trabajo, entre quienes se encuentra Jessica Marmolejo, una asesora de imagen originaria de León, Guanajuato, reconocida por su trabajo como stylist y por su presencia en redes sociales bajo el nombre @marmolviejo.

(IG: @marmolviejo)
(IG: @marmolviejo)

Dio sus primeros pasos en la moda hace unos cinco años, armando conjuntos a partir de ropa de segunda mano comprada en mercados locales, mostrando todo el proceso en plataformas digitales.

Con el tiempo, su propuesta comenzó a destacarse, lo que le permitió trabajar con celebridades mexicanas y colaborar con marcas de alto perfil.

Creó el proyecto Tianguera, enfocado en la moda circular y en reutilizar prendas, lo que atrajo la atención tanto de internautas como de figuras del espectáculo como Aislinn Derbez, Dulce María y Karla Souza.

Además, participó en la preparación de los conjuntos que Aislinn Derbez exhibió durante la Semana de la Moda de Milán en 2024. Actualmente, Jessica Marmolejo tiene más de 300 mil seguidores en Instagram y un millón en TikTok.

Temas Relacionados

Galilea MontijoPrograma HoyTelevisaLa Casa de los Famosos México8 de agostomexico-entretenimiento

Más Noticias

Priscilla Valverde es duramente atacada en redes sociales y su equipo responde: “Desprecio y discriminación”

A la reina de belleza le costó aliarse con Ninel Conde en La Casa de los Famosos México, dado que el público ya no la quiere dentro del reality show

Priscilla Valverde es duramente atacada

Militares detienen a tres mujeres que cargaban con fusiles AK-47 y municiones en Culiacán

Todo lo asegurado por fuerzas federales quedó a disposición del Ministerio Público Federal en la delegación de la FGR

Militares detienen a tres mujeres

Gobierno de Sheinbaum buscará reforzar sanciones por plagio de diseños indígenas tras caso de Adidas

Su gobierno revisará la legislación para reforzar las sanciones; la Ley de Protección del Patrimonio Cultural respaldan esta lucha por la justicia

Gobierno de Sheinbaum buscará reforzar

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex para este 9 de agosto

El Hoy No Circula Sabatino es un poco diferente al que se emplea de lunes a viernes

Hoy No Circula Sabatino en

Dónde ver los partidos de los Playoffs LMB 2025, fecha y horarios

Los aficionados de la Liga Mexicana de Béisbol pueden adquirir una suscripción en LMB TV para disfrutar de todos los partidos de la postemporada

Dónde ver los partidos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Militares detienen a tres mujeres

Militares detienen a tres mujeres que cargaban con fusiles AK-47 y municiones en Culiacán

Sheinbaum dijo que no estaba al tanto de los vínculos de Maduro con el Cártel de Sinaloa: “Es la primera vez que lo oímos”

El nuevo mapa del narco en Ciudad Juárez; la línea de una disputa interminable

Hermanos Treviño Morales, líderes de Los Zetas, no podrían escapar a la pena de muerte en EEUU, advierte experto

Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, rechaza presencia de La Barredora en el estado

ENTRETENIMIENTO

Priscilla Valverde es duramente atacada

Priscilla Valverde es duramente atacada en redes sociales y su equipo responde: “Desprecio y discriminación”

Galilea Montijo sufre accidente en ‘Hoy’ cuando realizaba un ejercicio espiritual por el 8 de agosto

Mamá de Aaron Mercury acusa a Facundo de desplante contra su hijo desde el primer día de LCDLMF: “Lo vi en su cara”

¿No sabes qué ver? Estas son las series más populares en HBO Max México que no te puedes perder este fin de semana

Chespirito y Graciela Fernández: comparten video inédito de antes de su divorcio

DEPORTES

Dónde ver los partidos de

Dónde ver los partidos de los Playoffs LMB 2025, fecha y horarios

¿Posible reencuentro con Messi? Selección Mexicana tendría un duelo amistoso con Argentina

Reyna Isis y Persephone buscarán destronar a Lluvia y Jarochita en el 92 Aniversario del CMLL

“Speedball” Mike Bailey busca hacer historia como el primer nacido en Quebec en ganar el Grand Prix del CMLL

Zandokan Jr. promete humillar a MJF y recuperar título del CMLL: “Lo voy a mandar pisoteado a su país”