Galilea Montijo sufre accidente en ‘Hoy’ mientras realizaba un ejercicio espiritual por el 8 de agosto

(IG: @programahoy)

Galilea Montijo sufrió un percance el 8 de agosto durante la transmisión en vivo del programa ‘Hoy’.

Todo ocurrió cuando los conductores se preparaban para hacer un ejercicio espiritual por el día 8 del mes 8; se sentaron en el piso haciendo un medio círculo.

La también presentadora de ‘La Casa de los Famosos México’ acababa de tomar su lugar en medio de Raúl Araiza y Andrea Legarreta cuando se reventó un accesorio de perlas que colgaba de su vestido.

“Estoy reventando por todos lados”, dijo.

Sus compañeros la ayudaron | TikTok: @programa_hoy

Raúl Araiza no pudo contener la risa, pues el incidente ocurrió justo cuando arrancó la sección; mientras que Andrea Legarreta se dedicó a recoger las perlas.

Pese a lo sucedido, los conductores continuaron con el ejercicio sin ningún inconveniente.

El video se viralizó en redes sociales, donde varios internautas criticaron a la producción del matutino de televisa por hacer ese tipo de ejercicios en televisión, mientras que otros relacionaron el percance con una ‘señal divina’.

El vestido que lució Galilea Montijo en el estreno de La Casa de los Famosos México 3. (Instagram: iann_dey)

“Qué cosas tan raras hacen hoy en día en la televisión”.

“Eso es una señal, alguien le estaba echando mal de ojo”.

“Una señal que deje lo viejo, cierre ciclos y reciba lo nuevo que viene... que vibre alto“.

“Ella sabe resolver cualquier situación“.

“Las perlas recibieron... te salvaste Gali”.

¿Quién es la stylist de Galilea Montijo?

La famosa conductora de televisa está causando sensación en redes sociales con los outfits que ha lucido en las galas de ‘La Casa de los Famosos México 2025′.

Esto, solo es posible gracias a su equipo de trabajo, entre quienes se encuentra Jessica Marmolejo, una asesora de imagen originaria de León, Guanajuato, reconocida por su trabajo como stylist y por su presencia en redes sociales bajo el nombre @marmolviejo.

(IG: @marmolviejo)

Dio sus primeros pasos en la moda hace unos cinco años, armando conjuntos a partir de ropa de segunda mano comprada en mercados locales, mostrando todo el proceso en plataformas digitales.

Con el tiempo, su propuesta comenzó a destacarse, lo que le permitió trabajar con celebridades mexicanas y colaborar con marcas de alto perfil.

Creó el proyecto Tianguera, enfocado en la moda circular y en reutilizar prendas, lo que atrajo la atención tanto de internautas como de figuras del espectáculo como Aislinn Derbez, Dulce María y Karla Souza.

Además, participó en la preparación de los conjuntos que Aislinn Derbez exhibió durante la Semana de la Moda de Milán en 2024. Actualmente, Jessica Marmolejo tiene más de 300 mil seguidores en Instagram y un millón en TikTok.