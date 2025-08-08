Quién es el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

Ellos son los nominados de la segunda semana de LCDLFM 2025. (IG: @lacasadelosfamososmx)

El próximo domingo 10 de agosto se llevará a cabo la segunda gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México 2025’ y uno de los cinco habitantes nominados deberá abandonar las instalaciones.

Los habitantes en peligro son: Priscila Valverde, Adrián Di Monte, Mar Contreras, Alexis Ayala y Dalílah Polanco.

El proceso de eliminación depende del público, por lo que resulta imposible saber quién será la celebridad que abandonará la casa; sin embargo, Endemol -casa productora- realizó una encuesta en su canal de Telegram; gracias a ello se tiene una muestra representativa al respecto.

(IG @lacasadelosfamososmx)

¿Quién será el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025?

De acuerdo con la encuesta semanal de Endemol, Priscila Valverde podría convertirse en la segunda participante eliminada de esta temporada. Y es que no rebasa el 11 por ciento de votos a favor.

A la modelo le sigue Dalílah Polanco con 17 por ciento y Alexis Ayala con 21.

En la cima de la encuesta se encuentran Mar Contreras con 22 por ciento y Adrián Di Monte con 29 por ciento.

Cabe mencionar que esta aproximación será afectada luego de que Ninel Conde -líder de la semana- o Dalílah Polanco -su contendiente por este derecho- ejerzan el poder de salvación este viernes 8 de agosto.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

Si tu habitante favorito se encuentra entre los nominados de la semana, a continuación te contamos los pasos que debes seguir para evitar que sea eliminado.

Entra a la página: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota Selecciona al habitante nominado que no quieres que salga de la casa Si tienes una cuenta Vix Premium, puedes repartir tus 10 votos diarios entre los habitantes nominados de tu preferencia Haz clic en enviar

De esta manera puedes contribuir a que tu habitante favorito no sea eliminado; no obstante, es importante considerar varios aspectos para que tu voto sea válido.

Olivia Collins fue la primera eliminada de LCDLFM. (Captura de pantalla YouTube)

Y es que existe un horario establecido para poder votar en la página oficial de La Casa de los Famosos México: de miércoles a domingo durante las pregalas, galas y postgalas.

Cabe mencionar que cualquier persona puede otorgar un voto por día, mientras que quienes tienen una cuenta premium en la plataforma de streaming Vix pueden dar hasta 10 votos diarios entre los habitantes de su preferencia.