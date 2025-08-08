Feria de la torta 2025: fechas, horario y cómo llegar a la tradicional muestra

- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria de la Torta 2025 promete superar cualquier expectativa previa al presentar una torta gigante de 90 metros de largo, elaborada con más de 50 ingredientes y con un peso estimado que rebasará la tonelada. Este desafío culinario, que busca establecer un nuevo récord, se convertirá en el centro de atención de un evento que ha trascendido su origen local para consolidarse como una cita cultural de referencia en la Ciudad de México.

la Feria de la Torta 2025 se celebrará del 13 al 17 de agosto en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en la colonia Jardín Balbuena. La entrada será libre y el horario de actividades se extenderá de 12:00 a 20:00 horas durante los cinco días de duración.

La edición de este año reunirá a más de 90 expositores, quienes ofrecerán una variedad de tortas que abarca desde las versiones más tradicionales hasta propuestas exóticas que desafían cualquier prejuicio sobre este platillo.

La Feria de la Torta nació en 2004 como una iniciativa de la alcaldía Venustiano Carranza para impulsar el consumo y las ventas de tortas, un alimento emblemático de la gastronomía callejera mexicana. Con el paso del tiempo, el evento ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro internacional, con la participación de expositores provenientes de distintos países de Latinoamérica e incluso de España.

Esta transformación ha consolidado a la feria como un espacio donde la diversidad culinaria y la creatividad convergen en torno a un producto que, lejos de ser simple, demuestra una versatilidad inigualable.

La edición 20 de esta muestra permitirá degustar todo tipo de combinaciones Crédito: FB/ elena.segura.trejo

El atractivo de la feria no se limita a la degustación de tortas. El programa incluye concursos, talleres y una zona de artesanías, así como actividades lúdicas para niños. Además, los asistentes podrán disfrutar de conciertos gratuitos con la presencia de artistas reconocidos como Alex Syntek, La Sonora Dinamita, Los Panchos, Los Askis y Yaguarú, entre otros.