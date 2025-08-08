Detienen a hombre que conducía vehículo con 200 kilos de marihuana en Nuevo León entre pacas de paja

Los paquetes asegurados (FGR)

Una persona identificada como Bernabé “S” fue detenida en Nuevo León luego de que agentes de seguridad descubrieron que llevaba paquetes con marihuana en el vehículo que conducía, una camioneta de carga blanca con placas de Guerrero.

El arresto fue informado por la Fiscalía General de la República (FGR) el 7 de agosto y realizado en el municipio de General Bravo, específicamente sobre el kilómetro 167 500 de la carretera libre Monterrey-Reynosa.

Cuando los elementos de seguridad revisaron la unidad que se dirigía a Reynosa, Tamaulipas, se dieron cuenta que Bernabé llevaba 11 paquetes con una hierba con las características de la marihuana y que alcanzarían los 200 kilos de peso.

“Al revisar la camioneta con placas de Guerrero, en la que viajaba el imputado, los policías localizaron entre pacas de paja 11 paquetes que contenían aproximadamente 200 kilos del enervante”, es parte del informe de los hechos.

La planta estaba oculta entre pacas de paja (FGR)

Es por ello que el sujeto fue asegurado junto con el cargamento y fue puesto a disposición del Ministerio Público para que sea iniciada la carpeta de investigación y se solicitada la vinculación a proceso por delitos contra la salud.

No fueron compartidas imágenes del individuo capturado, únicamente de los paquetes con el enervante que estaban entre la paja en la unidad de carga.

Cae hombre con más de 100 kilos de marihuana

Cabe recordar que apenas el pasado martes 5 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el aseguramiento de un hombre que llevaba más de 100 kilos de marihuana y que fue arrestado en el municipio de El Carmen.

“En El Carmen, elementos de la SSPC, GN, Policía Estatal y Municipal de Escobedo y El Carmen detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo, a quien le aseguraron 130 kilos de marihuana”, aparece en el reporte diario de las autoriades federales.

Marihuan hallada en Jalisco

Hallan durante recorrido de vigilancia 3230 kilos de marihuana. (FGR)

Mientras que, el pasado 16 de julio, las autoridades de Jalisco encontraron 320 kilos de marihuana en Zapopan, Jalisco. Los paquetes con la sustancia fueron hallados por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en un camino que conecta los poblados El Potrero La Loma y El Salitre.

El reporte de las autoridades refiere que los militares encontraron los paquetes tras quitar una lona que cubría huizaches, éstos últimos son un tipo de planta que en ocasiones es usada en actividades de apicultura.