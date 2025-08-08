México

Detienen a hombre que conducía vehículo con 200 kilos de marihuana en Nuevo León entre pacas de paja

El sujeto conducía un automóvil con placas de Guerrero

Por Luis Contreras

Guardar
Los paquetes asegurados (FGR)
Los paquetes asegurados (FGR)

Una persona identificada como Bernabé “S” fue detenida en Nuevo León luego de que agentes de seguridad descubrieron que llevaba paquetes con marihuana en el vehículo que conducía, una camioneta de carga blanca con placas de Guerrero.

El arresto fue informado por la Fiscalía General de la República (FGR) el 7 de agosto y realizado en el municipio de General Bravo, específicamente sobre el kilómetro 167 500 de la carretera libre Monterrey-Reynosa.

Cuando los elementos de seguridad revisaron la unidad que se dirigía a Reynosa, Tamaulipas, se dieron cuenta que Bernabé llevaba 11 paquetes con una hierba con las características de la marihuana y que alcanzarían los 200 kilos de peso.

“Al revisar la camioneta con placas de Guerrero, en la que viajaba el imputado, los policías localizaron entre pacas de paja 11 paquetes que contenían aproximadamente 200 kilos del enervante”, es parte del informe de los hechos.

La planta estaba oculta entre
La planta estaba oculta entre pacas de paja (FGR)

Es por ello que el sujeto fue asegurado junto con el cargamento y fue puesto a disposición del Ministerio Público para que sea iniciada la carpeta de investigación y se solicitada la vinculación a proceso por delitos contra la salud.

No fueron compartidas imágenes del individuo capturado, únicamente de los paquetes con el enervante que estaban entre la paja en la unidad de carga.

Cae hombre con más de 100 kilos de marihuana

Cabe recordar que apenas el pasado martes 5 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el aseguramiento de un hombre que llevaba más de 100 kilos de marihuana y que fue arrestado en el municipio de El Carmen.

“En El Carmen, elementos de la SSPC, GN, Policía Estatal y Municipal de Escobedo y El Carmen detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo, a quien le aseguraron 130 kilos de marihuana”, aparece en el reporte diario de las autoriades federales.

Marihuan hallada en Jalisco

Hallan durante recorrido de vigilancia
Hallan durante recorrido de vigilancia 3230 kilos de marihuana. (FGR)

Mientras que, el pasado 16 de julio, las autoridades de Jalisco encontraron 320 kilos de marihuana en Zapopan, Jalisco. Los paquetes con la sustancia fueron hallados por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en un camino que conecta los poblados El Potrero La Loma y El Salitre.

El reporte de las autoridades refiere que los militares encontraron los paquetes tras quitar una lona que cubría huizaches, éstos últimos son un tipo de planta que en ocasiones es usada en actividades de apicultura.

Temas Relacionados

Nuevo LeónGeneral BravoMarihuanaFGRNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Cuánto cuesta una membresía en Club 51, el exclusivo recinto que llevó a Gutiérrez Luna a una fiesta VIP de la F1?

Los lujos del presidente de la Cámara de Diputados y Diana Karina Barreras, Dato Protegido", ha causado el enojo de los ciudadanos

¿Cuánto cuesta una membresía en

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Los números que dieron la

David Faitelson señala a supuesto directivo de Cruz Azul por tener cuentas bancarias en Luxemburgo

El periodista de TUDN vinculó el nombre de una figura importante de La Noria

David Faitelson señala a supuesto

Nuevo León se prepara para el Mundial, Samuel García anuncia inversión de 58 mil mdp en movilidad

El crecimiento de la movilidad responde al fuerte aumento del parque vehicular local, que pasó de dos a tres millones de automóviles en solo ocho años

Nuevo León se prepara para

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Tabasco, según la IA?

Tres localidades del estado están dentro del programa turístico

¿Cuál es el Pueblo Mágico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina asegura camioneta “monstruo”, lancha

Marina asegura camioneta “monstruo”, lancha y equipo táctico en Navolato, Sinaloa

Crimen organizado recluta a jóvenes jaliscienses para llevarlos a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Ordenan liberación para ‘La Mojón’, presunta líder del Cártel del Noreste y sobrina de los fundadores de Los Zetas

Violencia en Cuautla es por pugna entre Cártel de Sinaloa, Unión Tepito y grupo delictivo local, asegura SSPC estatal

Caen 33 personas de siete células criminales, aseguran vehículos y armas tras operativos en Sonora

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Dalilah es la ganadora del reto de salvación

Limpio y seguro: AimeP3 comparte el nacimiento de su hijo con sus seguidores en redes sociales

Qué le pasó a Mariana Botas en los dedos y por qué advirtió que no se espanten al verlos en La Casa de los Famosos México

Feria de la torta 2025: fechas, horario y cómo llegar a la tradicional muestra

Martha Figueroa no volverá a Ventaneando ni como invitada: “No me interesa”

DEPORTES

David Faitelson señala a supuesto

David Faitelson señala a supuesto directivo de Cruz Azul por tener cuentas bancarias en Luxemburgo

Entrenador de Golovkin predice cómo será la pelea Canelo vs Crawford: “Es como si un camión enorme lo golpeara”

Xabi Alonso pidió el fichaje de un mexicano para el Real Madrid

Develan estatua de Julio César Chávez en Baja California y desata burlas por el poco parecido con el boxeador

Qué televisora transmitirá la Fórmula 1 en México