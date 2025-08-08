¿Cuánto cuesta una membresía en Club 51, el exclusivo recinto que llevó a Gutiérrez Luna a una fiesta VIP de la F1?

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la legisladora del PT, Diana Karina Barreras, fueron exhibidos en una fiesta VIP de Fórmula 1. Él dijo, fueron cortesías de Club 51. (CUARTOSCURO)

La controversia que involucra al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y a su esposa, la diputada petista Diana Karina Barreras, apodada en redes como “Dato Protegido”, por su asistencia como invitados a una fiesta VIP del Gran Premio de México de Fórmula 1, ha causado el enojo de ciudadanos e internautas, a raíz de lujos que se ha documentado sobre la pareja.

El episodio ganó relevancia nacional luego de que el periodista Jorge García Orozco publicara imágenes y un video en los que ambos legisladores asistían a una de las fiestas más exclusivas del evento automovilístico, animada por DJs internacionales como Alan Walker, realizada en octubre de 2024.

Las entradas VIP, según los reportes, tenían un costo en el mercado de 8,500 dólares por persona, equivalentes a unos 170 mil pesos.

(Captura de pantalla)

Este nuevo escándalo se suma a los recientes señalamientos contra Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras, quienes han sido omisos en sus declaraciones patrimoniales, ocultado un listado de joyas, ropa de diseñador, obras de arte y otros objetos de lujo, que en total sumarían más de 4 millones de pesos.

Fueron cortesías...

Tras el escándalo de la fiesta VIP de la F1, Gutiérrez Luna ofreció una entrevista en Radio Fórmula este jueves en la que negó cualquier acto indebido.

(Captura de pantalla)

Explicó que su acceso al evento se debió a una invitación de Club 51 y afirmó: “son cortesías y esa fue la calidad en la que fui”, añadiendo que estas no tienen valor de mercado porque no se comercializan, por lo que no existe, bajo su interpretación, un conflicto legal.

También rechazó los señalamientos sobre la supuesta posesión de artículos de lujo y sostuvo que tanto él como su esposa han sido víctimas de campañas de desinformación.

En su defensa, Gutiérrez Luna desglosó varios señalamientos que han circulado en redes y medios. Por ejemplo, negó tener un reloj valuado en 800,000 pesos, señalando que la edición que se le atribuye salió a la venta en 2025, mientras la foto exhibida es de 2018.

Detalló que prendas y accesorios de alto valor citados por medios son, en realidad, versiones comerciales cuyo precio es mucho más accesible. Negó también estar vinculado a empresas inmobiliarias mencionadas en los reportes periodísticos, recalcando que todo lo que tiene está debidamente declarado.

Club 51 lo defiende y luego se arrepiente

La posición del club quedó registrada —aunque brevemente— en un mensaje difundido en redes sociales que fue eliminado poco después. “Club 51 ha contado por 3 años una suite en la F1 en la CDMX. El evento se realiza para vincular a sus miembros y cada año otorgamos cortesías a diferentes personalidades. En la edición de 2024, ofrecimos 2 cortesías al Dip Sergio Gutiérrez Luna entre otros”, escribió la cuenta oficial de Club 51 (@Club51mx), que por cierto no había sido usada desde el 2023.

(Captura de pantalla)

El tweet confirmaba el vínculo directo entre el club y el acceso de los legisladores a la zona VIP, pero minutos después la publicación fue eliminada.

¿Incurrió en un delito?

La Ley General de Responsabilidades Administrativas de México prohíbe a los servidores públicos aceptar regalos, donaciones o cualquier tipo de beneficio de personas físicas o morales cuya actividad esté vinculada con la función pública o que pueda generar un conflicto de interés.

El artículo 64 establece que los funcionarios no pueden recibir obsequios cuyo valor exceda ciertas cantidades, ni aceptar gratuidades bajo condiciones que impliquen una contraprestación o favorecimiento.

Además, señala que la procedencia del beneficio —sin transacción económica de por medio— no exime de responsabilidad, y que debe considerarse el valor comercial que tendría ese acceso en el mercado.

Qué es Club 51 y cuánto cuesta ser socio

Fundado en 2008 en los pisos más altos de la Torre Mayor, Club 51 está considerado uno de los clubes de negocios y esparcimiento más selectos de la Ciudad de México. Su enfoque apunta a empresarios, ejecutivos de alto nivel, líderes en distintos ámbitos, deportistas, personalidades y figuras públicas que buscan un espacio para hacer negocios, socializar y acceder a servicios exclusivos.

Foto: Instagram/@torre_reforma

Entre sus instalaciones se encuentran restaurantes dirigidos por chefs reconocidos, bares, salón de cigarros, spa, gimnasio, un simulador de golf a 200 metros de altura, auditorio, salas para eventos privados y diversas amenidades de lujo.

El acceso al club es únicamente por invitación de uno de los socios existentes, quien debe someter al candidato al visto bueno del consejo administrativo. La membresía es transferible y puede ser traspasada, lo que le da un carácter de inversión a largo plazo para quienes forman parte. El consejo revisa cada petición y mantiene limitado el número de miembros activos, reforzando la exclusividad.

El costo de la membresía es confidencial y solo se comparte a los interesados, pero documentos y reportes periodísticos arrojan algunas cifras históricas y actuales.

De acuerdo con una nota de El Universal, la cuota de acceso en sus inicios era de 14 mil dólares (más de 200 mil pesos), a la que había que añadir una cuota mensual de 2,500 pesos para el mantenimiento de las instalaciones y los servicios exclusivos.

Ser socio de Club 51 no solo implica la inversión directa en su membresía: expone a sus miembros a experiencias exclusivas —como las cortesías para la zona VIP de la Fórmula 1— que no están a la venta en el mercado abierto, pero cuyo valor económico es equiparable al de los mejores palcos o agencias de hospitalidad en eventos internacionales.