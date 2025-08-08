Conoce a Miguel Osorio Vargas, el hijo de Osorio Chong, que roba suspiros dentro de la política mexicana

Miguel Ángel Osorio Vargas. Foto: FB.com/miguelosoriovargas101

Miguel Ángel Osorio Vargas, hijo del senador Miguel Ángel Osorio Chong, ha comenzado a figurar en el ámbito público por su activismo social y su cercanía con la vida política de México. Nacido en Pachuca el 23 de junio de 1996, es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), formación que eligió debido al entorno familiar y las responsabilidades asumidas desde joven por su padre en la administración estatal y federal.

Desde 2019, Osorio Vargas preside la organización “Más Mexicanos”, una asociación civil dedicada a la promoción de la inclusión, el medio ambiente, la salud, el deporte y el emprendimiento entre jóvenes. Con esta plataforma, ha impulsado diversas iniciativas de apoyo en comunidades rurales y zonas serranas de Hidalgo, lo que le ha otorgado visibilidad en el ámbito social.

La presencia de Miguel Ángel en actos oficiales es recurrente, ya sea acompañando a su padre en sesiones del Senado, en eventos especiales de la Cámara Alta o en giras enfocadas en ayuda social en la región centro del país. Esta cercanía le ha permitido adquirir experiencia en espacios legislativos y de gestión pública.

El entorno familiar de Osorio Vargas ha estado marcado por la participación en el servicio público. Su madre, Laura Vargas Cardillo, dirigió el sistema DIF Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto, sumando otro referente de la administración pública en su formación. Miguel Ángel mantiene una relación cercana con sus padres y su hermana Laura, así como con otros miembros de su familia.

Miguel Ángel Osorio Vargas. Foto: FB.com/miguelosoriovargas101

En el ámbito personal, Osorio Vargas combina su interés en el servicio público con aficiones como el deporte, la moda y los viajes. Practica ciclismo, kayak y fútbol, y es seguidor del club Tuzos del Pachuca. La proyección de Miguel Ángel Osorio Vargas en la vida pública sugiere un futuro vinculado a la política, en un entorno donde la trayectoria familiar y el activismo social marcan pauta.

Él se suma a una larga lista de hijos de políticos que poco a poco figuran en la vida pública del país.

Sobre la trayectoria de su papá, Miguel Ángel Osorio Chong, es político priista nacido en 1964 en Pachuca, Hidalgo, fue gobernador de Hidalgo (2005-2011) y secretario de Gobernación de México (2012-2018) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde coordinó políticas de seguridad y gobernabilidad. Ha sido diputado federal y senador, liderando la bancada del PRI en el Senado. Conocido por su experiencia en negociación política y manejo de crisis nacionales.