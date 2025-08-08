Cuál es el precio de las monedas de oro y plata en México tras la caída del dólar

El precio del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Tras el más reciente tropiezo del dólar frente al peso, mucha gente busca otras formas un poco más seguras de invertir su dinero siendo las monedas de oro y plata una de las más comunes.

Si bien estos metales preciosos también se pueden ver afectados por las tensiones comerciales y el ambiente de volatilidad que se han vivido en los últimos meses, el golpe suele ser menor,

Y es que el valor de estas piezas cambia constantemente, pueden subir o bajar a cusa de su cotización a nivel internacional, por los movimientos en los mercados, por las variaciones en la inflación y justo por el tipo de cambio del peso frente al dólar.

Por eso es importante saber cuáles son los precios oficiales de las monedas de oro y plata para evitar sorpresas y tomar mejores decisiones.

En México los precios oficiales de los centenarios de oro y las onzas de plata se definen a través de los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico).

En su mayoría instituciones bancarias, estos vendedores oficiales cuentan con tarifas de compra y venta oro y plata. Aquí están los precios actualizados a este viernes 8 de agosto de 2025.

Precio del centenario de oro

El precio de estas piezas cambian según el vendedor (Europa Press)

Citibanamex

Oro a la compra:

65 mil pesos 600 pesos.

700 pesos más barato.

Oro a la venta:

78 mil 600 pesos.

700 pesos más barato.

Banorte

Oro a la compra:

68 mil 465 pesos.

102 pesos más caro.

Oro a la venta:

83 mil 793 pesos.

350 pesos más caro.

Banregio

Oro a la venta:

82 mil 338 pesos.

748 pesos más barato.

Banregio no ofrece precios de compra.

Precio de la onza de plata

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Banco Azteca

Plata a la compra:

736 pesos

6 pesos más caro.

Plata a la venta:

836 pesos.

6 pesos más caro.

Banorte

Plata a la compra

429.4 pesos

11.7 pesos más caro.

Plata a la venta:

777.85 pesos.

16.6 pesos caro.

Banregio

Plata a la venta:

885 pesos.

5 pesos más caro.

Banregio no ofrece precios de compra.

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro:

13 mil 693 pesos en compra.

15 pesos más barato.

16.759 pesos en venta.

26 pesos más caro.

Azteca de oro:

27.386 pesos la compra.

30 pesos más barato.

33.517 pesos la venta.

51 pesos más caro.

Estas piezas se venden exclusivamente en Banorte.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si estás interesado en comprar o vender plata u oro, tienes que saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que varían según el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, sobre todo cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender tienen que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.