Panamá asegura más de una tonelada de droga en contenedor procedente de México y que iba a Bélgica

La sustancia estaba al interior de diversas maletas

Por Luis Contreras

Las autoridades de Panamá realizaron el aseguramiento de más de una tonelada de droga en un contenedor procedente de México y que tenía como destino Europa, específicamente Bélgica.

Fueron dos instituciones del país centroamericano las que registraron la incautación del cargamento con droga. Por un lado, la Procuraduría General de la Nación de Panamá informó la incautación de más de mil 400 paquetes con sustancias no detalladas y que estaban dentro de maletas.

"En allanamiento y registro, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala junto a la @policiadepanama decomisaron 1,488 paquetes de presunta sustancias ilícitas, dentro de 35 maletas, ocultos en un contenedor de un buque, que estaba en tránsito por la Costa Atlántica“, escribió la institución en sus redes sociales el 5 de agosto.

Fueron asegurados más de mil 400 paquetes con la sustancia. (X/@policiadepanama)

Por otro lado, horas después (durante la madrugada del 6 de agosto) la Policía Nacional de Panamá compartió un video que muestra a los agentes de seguridad recolectando los diversos paquetes con la droga.

Fue la Policía Nacional la que detalló que dichos paquetes estaban en un contenedor mexicano: “Incautamos 1,488 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor, procedente de México y destino final Bélgica”.

De igual manera, el video permite ver que parte del cargamento contaba con la leyenda VESPA. No fueron reportadas personas detenidas por el hallazgo de los narcóticos ni cual sería el tipo de droga incautado por las autoridades panameñas.

Algunos de los paquetes asegurados
Algunos de los paquetes asegurados (X/@PGN_PANAMA)

Si bien ninguno de los informes detalla el peso exacto de la droga, reportes periodísticos indica que se trata de aproximadamente 1.4 toneladas de la misma.

Detienen a hombre con 35 paquetes de droga

Cabe recordar que no es la primera vez que las autoriades de Panamá realizan aseguramientos de sustancias ilícitas ligadas con México pues el pasado 10 de julio la Policía de dicho país informaron el arresto de un hombre que llevaba paquetes con droga en una aeronave con destino a territorio mexicano.

“Unidades de la Policía Nacional junto a funcionarios Ministerio Público incautaron 35 paquetes con presuntas sustancias ilícitas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde es aprehendido un hombre de 51 años”, es parte del informe.

Además, en agosto de 2023 fue condenado, en Estado Unidos, a 27 años de prisión Homero Guerra Moreno, quien fue identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien fue capturado en Panamá. Dicho hombre se encargaba de reclutar personas para realizar el transporte de por lo menos 15 mil kilogramos de metanfetamina, sustancia que llegaba a Texas.

