México

Noroña asegura que la carta donde Andy López Beltrán aclaró los detalles de su viaje a Japón “es malísima”

El presidente de la mesa directiva dudó que el comunicado difundido en las redes sociales del secretario de Organización de Morena haya sido escrito por él

Por Israel Aguilar Esquivel

Gerardo Fernández Noroña en sesión
Gerardo Fernández Noroña en sesión 9 de julio de 2025. Foto: Cámara de Diputados

Diez días después de que se dieron a conocer imágenes sobre su viaje a Japón, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, emitió un comunicado para aclarar el financiamiento del mismo. A pesar de ello, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, puso en duda que el documento que circuló en redes sociales haya sido escrito por el hijo del expresidente.

En una comparecencia ante medios de comunicación, antes de la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles 6 de agosto, Gerardo Fernández Noroña aseguró que la carta difundida “es malísima” y recordó la carta en donde se anunció la supuesta renuncia de Adán Augusto López como senador en vísperas de la última reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena.

No sé si la escribió él porque así hubo una carta de supuesta renuncia de Adán Augusto López Hernández que él no había escrito. Francamente no veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no. Ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima”, dijo.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario
Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, tomó unas vacaciones en Japón (Crédito: Cuartoscuro)

Desde su punto de vista, el estilo de texto del documento no corresponde al del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No obstante, el presidente de la mesa directiva no no se enteró que la carta fue difundida en el perfil verificado de Instagram de López Beltrán sino hasta el cierre de su intervención.

Andy López Beltrán aclara que viaje a Japón fue con sus recursos

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, respondió a la polémica por su viaje a Japón en julio, asegurando que financió el recorrido con sus propios recursos y rechazando las acusaciones de la oposición, según un comunicado difundido en redes sociales.

La controversia se intensificó tras la publicación de imágenes que lo mostraban en un hotel de lujo en Tokio, lo que generó especulaciones sobre el origen de los fondos utilizados para el viaje. López Beltrán negó haber utilizado un avión privado o del ejército y descartó haberse hospedado en un hotel de MXN 50 mil por noche. Detalló que pagó MXN 7 mil 500 diarios por alojamiento, con desayuno incluido.

Andy López Beltrán difundió un
Andy López Beltrán difundió un comunicado en redes sociales (Instagram/Andrés Manuel López Beltrán)

El funcionario explicó que informó previamente a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, sobre su intención de viajar, argumentando que lo hizo “luego de extenuantes jornadas de trabajo”. En el comunicado, atribuyó la difusión de las imágenes a una “campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias” impulsada por sus adversarios, quienes, según sus palabras, “mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme”.

La ausencia de López Beltrán en una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena fue el detonante de la polémica, que alcanzó tal notoriedad que el tema fue abordado en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum Pardo. El secretario de Organización subrayó: “No somos iguales, nosotros no somos corruptos y en mi caso desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía como recomendaba el presidente Juárez”.

