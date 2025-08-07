México

La millonaria fortuna del empresario dueño de la cadena de cines más importante de México

El magnate es la segunda persona más rica del país, sólo detrás de Carlos Slim

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Germán Larrea, líder del conglomerado
Germán Larrea, líder del conglomerado al que pertenece Cinemex - (Imagen Ilustrativa Infobae)

México cuenta con una presencia destacada en las listas de multimillonarios, reflejando la diversidad de sectores que impulsan la economía nacional. Las fortunas de estos magnates provienen de diferentes sectores de negocios, como minería, telecomunicaciones, retail, bebidas, banca y hasta medios de comunicación.

Germán Larrea Mota Velasco se ubica como uno de los empresarios más destacados de México, reconocido principalmente por su liderazgo en Grupo México y por su vinculación con Cinemex, una de las cadenas de cines más importantes del país.

Su fortuna lo coloca de manera constante en los primeros lugares de las listas de multimillonarios mexicanos y latinoamericanos. Actualmente, en la lista de Forbes, que se actualiza al menos años con año, se encuentra en el peldaño número 2, sólo por debajo del magnate mexicano más ricos del mundo: Carlos Slim.

¿Cuánto dinero tiene Germán Larrea?

El empresario es el segundo
El empresario es el segundo hombre más rico de México. Crédito: cuartoscuro

Germán Larrea asumió la presidencia de Grupo México, una de las mayores empresas mineras del mundo, tras la muerte de su padre Jorge Larrea. Desde entonces, expandió y diversificó las operaciones del grupo, abarcando no solo minería, sino también sectores como transporte ferroviario e infraestructura. Este emporio controla activos valiosos en México, Estados Unidos y Perú, con una presencia relevante en la producción de cobre a nivel mundial.

En el ámbito del entretenimiento, Larrea destaca por ser uno de los principales accionistas de Cinemex. La cadena se fundó en 1995 y, bajo su dirección, experimentó un crecimiento acelerado. Actualmente, Cinemex compite directamente con Cinépolis por el liderazgo del mercado nacional, operando cientos de complejos de salas en distintas ciudades. Su modelo abarca desde la exhibición tradicional hasta conceptos premium y experiencias de lujo.

De acuerdo con estimaciones de Forbes, Germán Larrea posee una de las mayores fortunas en América Latina. En 2025, su patrimonio se calculó en aproximadamente 28 mil 600 millones de dólares.

La vasta mayoría de su riqueza proviene de su participación mayoritaria en Grupo México, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y reflejan el valor de los recursos mineros y concesiones ferroviarias bajo su control.

Cinemex es una de las
Cinemex es una de las cadenas cinematográficas con más presencia en México. Foto: Cuartoscuro

Además de la minería y el sector de exhibición cinematográfica, Larrea tiene inversiones en medios de comunicación, bienes raíces y otros sectores. La diversificación de su portafolio ha protegido su fortuna ante los cambios en los precios internacionales de los metales y la volatilidad de los mercados.

A pesar de su enorme fortuna, Germán Larrea mantiene un perfil público discreto. Rara vez ofrece entrevistas o aparece en eventos mediáticos. Este bajo perfil contrasta con su gran influencia en el mundo empresarial mexicano, donde participa en decisiones estratégicas de sectores clave para la economía nacional. A través de sus empresas, genera miles de empleos y promueve el desarrollo de la infraestructura y la tecnología.

Temas Relacionados

MillonariosGermán LarreaCinemexmexico-noticias

Más Noticias

Este es el equipo de la Liga MX que no ha ganado un partido en Leagues Cup

Chivas solo logró una victoria en penales ante Charlotte FC, pero sigue sin triunfos en tiempo regular

Este es el equipo de

Fantasma de la contingencia ambiental resurge en la CDMX: esta es la alcaldía más contaminada del 7 de agosto

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Fantasma de la contingencia ambiental

Olivia Collins acusa a 3 habitantes de haberle hecho “mal de ojo” en La Casa de los Famosos México

La actriz fue la primera eliminada del reality show 24/7 de Televisa

Olivia Collins acusa a 3

Detienen al exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo y a cinco agentes por presunta violación a DDHH en Sonora

La Fiscalía Estatal informó que se les investiga tras la realización de diversas quejas y denuncias

Detienen al exdirector de la

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de agosto: Línea 6 del MB con afectaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al exdirector de la

Detienen al exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo y a cinco agentes por presunta violación a DDHH en Sonora

Juez Brian Cogan niega apoyo al Chapo: asegura que Corte no puede ayudarlo

CIDH repudia asesinatos de Ernesto Vázquez Reyna y Mario Machuca en Tamaulipas y Quintana Roo

Narcoguerra entre Los Chapitos y La Mayiza afecta comercio y servicios en Sinaloa: sufren caída de hasta 80% pese a vacaciones

Repunta violencia en Atizapán de Zaragoza: cuatro trabajadores de una misma gasera han sido ejecutados en menos de medio año

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la prueba de robo de salvación hoy 7 de agosto

Alicia Villarreal anuncia que está divorciada de Cruz Martínez oficialmente: “El fin de un primer ciclo”

Gustavo Adolfo Infante revela que supuestos policías asaltaron a Wendy Guevara: “Me desdije porque corría peligro”

Estos son los nuevos beneficios que tendrá Ninel Conde como líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3

Adrián Di Monte desata polémica al narrar en LCDLFM que llevó a una mujer inconsciente a su departamento

DEPORTES

Cuánto cuesta fichar a Antoine

Cuánto cuesta fichar a Antoine Griezmann, jugador que interesa al Rayados de Monterrey

New York FC vs Juárez FC: los Bravos se juegan el pase a cuartos de final de la Leagues Cup

Las polémicas declaraciones de Gonzalo Pineda tras quedar eliminado de Leagues Cup: “Las estadísticas son como los bikinis”

Así serían los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup hasta el momento

Conductor de ESPN lanza indirecta contra David Faitelson ante potencial demanda del Cruz Azul