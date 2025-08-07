La millonaria fortuna del empresario dueño de la cadena de cines más importante de México

Germán Larrea, líder del conglomerado al que pertenece Cinemex - (Imagen Ilustrativa Infobae)

México cuenta con una presencia destacada en las listas de multimillonarios, reflejando la diversidad de sectores que impulsan la economía nacional. Las fortunas de estos magnates provienen de diferentes sectores de negocios, como minería, telecomunicaciones, retail, bebidas, banca y hasta medios de comunicación.

Germán Larrea Mota Velasco se ubica como uno de los empresarios más destacados de México, reconocido principalmente por su liderazgo en Grupo México y por su vinculación con Cinemex, una de las cadenas de cines más importantes del país.

Su fortuna lo coloca de manera constante en los primeros lugares de las listas de multimillonarios mexicanos y latinoamericanos. Actualmente, en la lista de Forbes, que se actualiza al menos años con año, se encuentra en el peldaño número 2, sólo por debajo del magnate mexicano más ricos del mundo: Carlos Slim.

¿Cuánto dinero tiene Germán Larrea?

El empresario es el segundo hombre más rico de México. Crédito: cuartoscuro

Germán Larrea asumió la presidencia de Grupo México, una de las mayores empresas mineras del mundo, tras la muerte de su padre Jorge Larrea. Desde entonces, expandió y diversificó las operaciones del grupo, abarcando no solo minería, sino también sectores como transporte ferroviario e infraestructura. Este emporio controla activos valiosos en México, Estados Unidos y Perú, con una presencia relevante en la producción de cobre a nivel mundial.

En el ámbito del entretenimiento, Larrea destaca por ser uno de los principales accionistas de Cinemex. La cadena se fundó en 1995 y, bajo su dirección, experimentó un crecimiento acelerado. Actualmente, Cinemex compite directamente con Cinépolis por el liderazgo del mercado nacional, operando cientos de complejos de salas en distintas ciudades. Su modelo abarca desde la exhibición tradicional hasta conceptos premium y experiencias de lujo.

De acuerdo con estimaciones de Forbes, Germán Larrea posee una de las mayores fortunas en América Latina. En 2025, su patrimonio se calculó en aproximadamente 28 mil 600 millones de dólares.

La vasta mayoría de su riqueza proviene de su participación mayoritaria en Grupo México, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y reflejan el valor de los recursos mineros y concesiones ferroviarias bajo su control.

Cinemex es una de las cadenas cinematográficas con más presencia en México. Foto: Cuartoscuro

Además de la minería y el sector de exhibición cinematográfica, Larrea tiene inversiones en medios de comunicación, bienes raíces y otros sectores. La diversificación de su portafolio ha protegido su fortuna ante los cambios en los precios internacionales de los metales y la volatilidad de los mercados.

A pesar de su enorme fortuna, Germán Larrea mantiene un perfil público discreto. Rara vez ofrece entrevistas o aparece en eventos mediáticos. Este bajo perfil contrasta con su gran influencia en el mundo empresarial mexicano, donde participa en decisiones estratégicas de sectores clave para la economía nacional. A través de sus empresas, genera miles de empleos y promueve el desarrollo de la infraestructura y la tecnología.