Hígado graso: estos son los alimentos recomendados y hábitos para eliminar la grasa hepática

Es una condición silenciosa pero reversible si se detecta a tiempo

Por Lorna Huitrón

Es una condición silenciosa pero reversible si se detecta a tiempo

El hígado graso, conocido médicamente como esteatosis hepática, es una condición cada vez más común en la población, relacionada principalmente con el estilo de vida moderno: sedentarismo, mala alimentación y sobrepeso.

Aunque popularmente se habla de “limpiar” el hígado, lo que realmente se busca es reducir o eliminar la acumulación de grasa hepática, algo que sí es posible lograr de manera natural con hábitos sostenibles y bajo supervisión médica.

¿Qué es el hígado graso?

El hígado graso se presenta cuando se acumula grasa en las células del hígado. Puede clasificarse en dos tipos:

  • Esteatosis hepática alcohólica (EHGA), causada por el consumo excesivo de alcohol.
  • Esteatosis hepática no alcohólica (EHGNA), más común actualmente, y vinculada a factores como obesidad, resistencia a la insulina, colesterol alto y diabetes tipo 2.
Es una afección cada vez más frecuente debido al sedentarismo, la mala alimentación y el sobrepeso

Alimentación: la base para revertir el hígado graso

Una dieta equilibrada es el primer paso para mejorar esta condición. Los expertos recomiendan:

  • Evitar el azúcar añadido, refrescos y harinas refinadas, ya que favorecen la acumulación de grasa.
  • Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, fuentes naturales de fibra y antioxidantes.
  • Incluir grasas saludables, como el aceite de oliva extra virgen, aguacate y frutos secos en porciones moderadas.
  • Consumir pescado azul (como salmón, sardina o atún), rico en ácidos grasos omega 3, que ayudan a reducir la inflamación hepática.
  • Reducir la carne roja y los embutidos, así como los alimentos ultraprocesados.

Hábitos clave para eliminar la grasa hepática

  1. Actividad física regular: practicar al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana (caminar rápido, nadar o andar en bicicleta) puede reducir significativamente la grasa en el hígado.
  2. Pérdida de peso gradual: perder entre el 5 por ciento y el 10 por ciento del peso corporal mejora de forma notable la función hepática.
  3. Hidratación adecuada y buen descanso: el hígado también trabaja durante la noche, por lo que dormir bien es esencial.
  4. Eliminar tóxicos: evitar totalmente el alcohol y el tabaco. Ambos agravan la inflamación y dañan aún más el hígado.
  5. Evitar productos milagro o detox sin respaldo médico: muchos suplementos prometen “desintoxicar” el hígado, pero pueden ser ineficaces o incluso peligrosos.
Es una afección cada vez más frecuente debido al sedentarismo, la mala alimentación y el sobrepeso

Cuándo acudir al médico

Si ya tienes diagnóstico de hígado graso o sospechas de ello (fatiga, malestar abdominal, enzimas hepáticas elevadas), es fundamental realizar análisis de sangre y una ecografía. Un profesional podrá valorar si hay inflamación (esteatohepatitis) o fibrosis y dar seguimiento para prevenir complicaciones mayores como la cirrosis.

No existen soluciones exprés para el hígado graso. La clave está en adoptar una alimentación saludable, mantenerse activo y eliminar hábitos nocivos. Con cambios constantes y asesoría médica, es posible revertir esta condición y recuperar la salud hepática.

