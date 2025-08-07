México

¿El SAT puede multarme si tengo muchas tarjetas de crédito y débito? Te damos la respuesta

El uso de muchas tarjetas bancarias no solo puede causar confusiones en su manejo, también malentendidos con el SAT

Por Leonardo Bernardo

Guardar
A los detenidos se les
A los detenidos se les decomisaron 37 tarjetas bancarias de distintas instituciones. Foto: (iStock)

La bancarización en México ha permitido que las transacciones en pagos de bienes y servicios sean más rápidas y seguras, así como modalidad de optimizar el uso del dinero al abrir cuentas de ahorro. Sin embargo, el uso desmedido de tarjetas puede generarte confusiones y sobre avisos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿El SAT puede multarme si uso muchas tarjetas bancarias?

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre muestra sus tarjetas de débito de los bancos BBVA y Sabadell, en Ronda, España, 9 de mayo de 2024. REUTERS/Jon Nazca/Foto de archivo

En México no existe una ley o regulación del SAT que limite la cantidad de tarjetas de crédito o débito que una persona puede tener. Esto quiere decir que los bancos, Sofomes, tiendas departamentales o Fintech pueden aprobarte el número de tarjetas que consideren adecuados según tu perfil, lo que puede llevarte a tener 1 y hasta más de 6 plásticos activos.

Si bien, esto no se considerado un delito, si eleva la probabilidad de ser requerido por el SAT ante una mala interpretación de movimientos entre tus cuentas.

¿Qué es lo que sí revisa el SAT si tienes muchas tarjetas?

En este sentido, la autoridad fiscal no se centra en la cantidad de tarjetas, sino en los movimientos financieros y la congruencia entre los ingresos declarados y los depósitos o pagos realizados a través de ellas. Esto quiere decir que el SAT delimita su vigilancia a identificar diferencias entre los ingresos reportados y los movimientos bancarios. Si los montos registrados en cuentas de débito o crédito no coinciden con lo declarado, el SAT puede solicitar aclaraciones e incluso iniciar auditorías.

No obstante, algo que poco se dice es que al determinar más de dos tarjetas para recibir o depósitos, puede generar confusiones entre el dinero que se considera ingresos y aquellas que se clasifican como donaciones o ayudas entre familiares.

Número de tarjetas que se recomienda tener

tarjetas de crédito y débito
tarjetas de crédito y débito

Por lo tanto, algunos expertos señalan que el número ideal de tarjetas de débito o depósito que debes tener son máximo tres; la primera se debe destinar a todos los ingresos que recibes, la segunda para repartir el dinero destinado a tus gastos y la tercera tarjeta como una cuenta de ahorro.

Para el caso de la tarjetas de crédito, recomiendas dos plásticos, la primera para los gastos diarios y la segunda destinada para compras de gran valor y del cual puedas usar a meses sin intereses, así no usas todo el límite de crédito en un solo producto.

Finalmente, si ya cuentas con un sistema bien establecido con el manejo de tus tarjetas de crédito y débito, no tendrás ninguna amonestación por parte de las autoridades fiscales, siempre y cuando tus gastos e ingresos puedan identificarse claramente.

Temas Relacionados

Tarjeta de créditoTarjeta de débitoTarjetas bancariasSATIngresosGastosFinanzas personalesmexico-noticias

Más Noticias

Restos de hombre desaparecido en 2023 son identificados en fosa clandestina “El Willy”, suman 79 cuerpos en la región

Autoridades estatales confirman la identidad de un hombre desaparecido tras exhaustivos análisis forenses, marcando un avance en la búsqueda de desaparecidos en la región noroeste de Chihuahua

Restos de hombre desaparecido en

Tamaulipas en alerta: 10 atentados, 5 muertos y 11 heridos en escalada de violencia contra funcionarios

El asesinato de Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Reynosa, expuso el nivel de impunidad desatada en estos últimos dos años

Tamaulipas en alerta: 10 atentados,

Secretaría de Seguridad de Campeche da de baja a 25 elementos por acoso sexual, uso de sustancias ilícitas y extorsión

Los policías acusados de los delitos fueron dados de baja de la institución, dio a conocer Marcela Muñoz Martínez, titular de la corporación

Secretaría de Seguridad de Campeche

Por deuda de mil pesos, sujetos secuestran y asesinan a “Fernandito”, niño de 5 años, en Los Reyes-La Paz, Edomex

El cuerpo del menor fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un costal que se encontraba en el domicilio en el que lo tenían los acreedores de la deuda

Por deuda de mil pesos,

¿Por qué piden eliminar a Ninel Conde de ‘La Casa de los Famosos México’ y es señalada de “falso feminismo”?

La actriz domina la conversación en redes sociales por influir directamente en la nominación del actor Alexis Ayala

¿Por qué piden eliminar a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Restos de hombre desaparecido en

Restos de hombre desaparecido en 2023 son identificados en fosa clandestina “El Willy”, suman 79 cuerpos en la región

Tamaulipas en alerta: 10 atentados, 5 muertos y 11 heridos en escalada de violencia contra funcionarios

Quién es el Cabo 13, traficante de personas y uno de los homicidas más buscados de La Mayiza en Tijuana

Halla Fiscalía de Chihuahua más fragmentos óseos en predio “El Willy” en Casas Grandes

Golpe al mercado negro: aseguran 16 toneladas de autopartes y detienen a un hombre en Iztapalapa tras operativo conjunto

ENTRETENIMIENTO

Esta es la verdadera razón

Esta es la verdadera razón por la que Abelito es ‘millonario’, sus papás revelan todo

¿Por qué piden eliminar a Ninel Conde de ‘La Casa de los Famosos México’ y es señalada de “falso feminismo”?

Daniela Spalla y Esteman: la dupla pop del momento se prepara para un histórico concierto en el Palacio de los Deportes

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 7 de agosto: ellos son los cinco nominados de la semana

Papás de Abelito invitan a ver LCDLFM 2025 con ellos: dónde y cuándo será

DEPORTES

Así serían los duelos de

Así serían los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup hasta el momento

Conductor de ESPN lanza indirecta contra David Faitelson ante potencial demanda del Cruz Azul

Efraín Juárez explota tras eliminación de Pumas en Leagues Cup 2025: “Los otros 14 somos pendejos”

“Que antipático y sin gracia”: Nuevo video de ‘Chicharito’ para limpiar su imagen desata críticas por micromachismos

Pumas es eliminado ante Inter Miami en la Leagues Cup 2025 y se vuelve la ‘botana’ con divertidos memes