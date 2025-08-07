México

Clara Brugada alista programa que otorgará más de 8 mil pesos a personas mayores de 30 años

Jóvenes Construyendo el Futuro versión capitalina tendrá algunas características únicas para este sector de la población

Por Jaqueline Viedma

CDMX alista un programa similar a Jóvenes Construyendo el Futuro para personas mayores a 30 años. Crédito: Cuartoscuro.

La Ciudad de México (CDMX) prepara la implementación de un programa de apoyo económico destinado a personas mayores de 30 años, bajo un esquema promovido por el Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada.

El programa contemplará la entrega mensual de 8 mil 500 pesos a beneficiarios que cuenten con al menos 30 años de edad, tomando como referencia el modelo de Jóvenes Construyendo el Futuro, aunque enfocado en un segmento poblacional diferente.

El instrumento ofrecerá la posibilidad de capacitación en espacios laborales, talleres y otros centros, replicando la dinámica del esquema federal orientado a jóvenes, pero en este caso para adultos de 30 años o más, aunque aún no se determina cuál será el tope de edad.

Los participantes podrán acceder al recurso económico mensual por un periodo de hasta 12 meses, durante el cual recibirán formación práctica en centros de trabajo con el financiamiento otorgado por el Gobierno de la CDMX.

El objetivo consiste en promover la capacitación y la inserción laboral de personas que superan los 30 años, siguiendo la mecánica de vinculación directa entre los beneficiarios y los centros de trabajo participantes.

En un evento llevado a cabo el pasado 1 de agosto, Brugada comentó los posibles requisitos de quiénes podrían encajar para ser beneficiarios de este programa:

  • Personas que tengan dependientes económicos
  • Tener 30 años en adelante
  • Tener hijos o hijas

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, diseñado por la administración federal, ha operado desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, como un mecanismo de inserción para la juventud en actividades productivas.

Clara Brugada informó sobre la preparación del programa dirigido a personas mayores de 30 años.

La iniciativa presentada por el Gobierno de la Ciudad de México introduce como principal diferencia la ampliación del beneficio a personas adultas, un sector históricamente excluido de este tipo de apoyos institucionales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las fechas de inscripción, las reglas de operación ni los sectores puntuales que se integrarán a los esquemas de capacitación. Está previsto que próximamente se publiquen los lineamientos oficiales que definirán el funcionamiento y alcance del programa en la capital, la Jefa de Gobierno comentó que pronto publicarán la información de este programa.

Este esquema se integra dentro de una estrategia más amplia de políticas públicas destinadas a expandir la cobertura social en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas buscan implementar intervenciones focalizadas que consideren distintos rangos de edad y necesidades específicas de la población, ajustando los apoyos a las características de los potenciales beneficiarios en la entidad.

