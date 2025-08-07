Así fue el primer reparto agrario de la Revolución Mexicana

La hacienda repartida era propiedad de Félix Díaz, sobrino del dictador Porfirio Díaz. (SICT México)

La historia de la Revolución Mexicana está llena de momentos emblemáticos, pero pocos tuvieron un impacto social tan trascendente como el primer reparto agrario, ocurrido el 6 de agosto de 1913 en Tamaulipas. El protagonista de este hecho fue Lucio Blanco, figura clave en la defensa de los campesinos y la lucha por la justicia en la tenencia de la tierra.

Lucio Blanco, originario de Villa Acuña, Coahuila, ganó notoriedad en los primeros años de la Revolución por su empeño en defender a los campesinos. Tras integrarse a movimientos como el magonismo y participar en acciones antirreeleccionistas, se sumó a las filas de Francisco I. Madero.

Cuando Francisco I. Madero fue asesinado y el país entró en una nueva fase de inestabilidad, Lucio Blanco no tardó en alinearse con los constitucionalistas bajo la guía de Venustiano Carranza y el Plan de Guadalupe, que desconocía el gobierno usurpador de Victoriano Huerta.

Lucio Blanco realizó un cuestionario para decidir a quiénes entregarle la tierra. (SICT México)

Fue en este contexto convulso que Lucio Blanco, como jefe de operaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, tomó la ciudad de Matamoros en junio de 1913 y, poco después, propició el acto que pasaría a la historia.

El reparto agrario se realizó en la hacienda “Los Borregos”, que había pertenecido a Félix Díaz, sobrino del dictador Porfirio Díaz. En esa tierra, un comité especial encabezado por personalidades como Heriberto Jara, Francisco J. Múgica y Juan Barragán, organizó la primera Comisión Especial Constitucionalista.

Blanco instruyó que antes de asignar la tierra a los campesinos, se realizara un cuestionario para conocer sus antecedentes, su intención real de convertirse en agricultores y su disposición para aprovechar correctamente las hectáreas que les serían otorgadas. Así, se aseguraba que los beneficiados realmente pudieran trabajar y vivir del campo.

La decisión de hacer un reparto agrario disgustó a Venustiano Carranza, el jefe de Lucio Blanco. (SICT México)

La entrega incluyó la especificación del número de hectáreas, su ubicación y los datos del fraccionamiento. A diferencia de las promesas abstractas que solían caracterizar la política rural del periodo porfirista, esta acción tuvo consecuencias concretas y inmediatas: once campesinos recibieron de manera oficial sus parcelas, dando inicio a una reforma que, aunque limitada en ese momento, señalaba una nueva época para el campo mexicano. Aunque, en términos prácticos, la entrega formal fue hasta el 30 de agosto.

El primer reparto agrario no estuvo exento de polémica dentro del propio movimiento revolucionario. Venustiano Carranza, jefe de la revolución constitucionalista, mostró su desacuerdo con la iniciativa unilateral de Lucio Blanco.

La acción de Lucio blanco no fue aislada, en otras regiones del país ocurrieron entregas similares, y la incipiente legislación agraria encontró un terreno fértil para su desarrollo. Entre julio de 1913 y agosto de 1914, medidas como la repartición de ejidos en Durango y la expedición de la primera ley agraria, consolidaron el papel del reparto agrario en la agenda revolucionaria. El artículo 27 de la Constitución de 1917 le garantizó un pedazo de tierra a todo campesino que así lo solicitara.