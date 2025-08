Olivia Collins estalla tras su salida de La Casa de los Famosos México 3: “No me contaminé, me mostré como soy”| Entrevista

La actriz fue la primera eliminada de este reality show - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La actriz Olivia Collins aseguró que salir de La Casa de los Famosos México 3 como primera eliminada no la hizo sentir derrotada, al contrario, expresó que dejó el foro con la cabeza en alto, sin rencores y con una claridad inusual.

“Me mostré tal cual soy, sin filtros, sin máscaras”, señaló en entrevista con INFOBAE MÉXICO quien tuvo una estancia corta en donde lloró, se desesperó, pero también se divirtió.

En apenas una semana dentro de la casa, la actriz puso sobre la mesa una versión de sí misma que el público no conocía: vulnerable, directa, pero también congruente. El resultado fue una inesperada ola de cariño.

“Me dice mi hija que no tuve hate. ¿Cómo? ¡No lo puedo creer!”, confesó sorprendida. El juicio de las redes, ese monstruo tan impredecible, no la devoró. Al contrario, la abrazó, señaló.

Olivia Collins dijo no necesitar escándalos

Olivia no fue una pieza cualquiera en el tablero del reality. Fue una figura que incomodó sin gritar, que leyó el ambiente con la intuición afilada de quien ha vivido demasiado.

Detectó alianzas, percibió estrategias y supo cuándo hablar y cuándo observar. No necesitó escándalos ni protagonismo exagerado para brillar. Su mayor acto de rebeldía fue mantenerse fiel a sí misma.

“Me siento orgullosa de haber sido leal a mi esencia, de no contaminar mi espacio”, dijo con la serenidad de quien sabe que su paso, breve pero contundente, dejó huella. Y si alguien duda del alcance, basta con mirar la cifra: más de 14 millones de personas presenciaron su salida en domingo. Récord absoluto de audiencia.

Pero no todo fue armonía, ya que Olivia también enfrentó un desencuentro con Ninel Conde. La tensión fue evidente.

“Me decepcioné, Ninel marcó su territorio, yo lo sentí. Soy actriz, vivo con el alma expuesta. No necesitaba escuchar lo que se decía a mis espaldas. Mi intuición me lo gritaba”.

Lejos de evadir el conflicto, Collins decidió encararlo con temple. “Con elegancia y clase se pueden decir las cosas. Y así lo hice”, comentó.

A Olivia Collins le dolió la falta de empatía

Para Olivia, la falta de empatía entre mujeres dolió más que la estrategia misma. “Las mujeres debemos apoyarnos”, sentenció, sin rencor, pero con firmeza. De Ninel, sin embargo, reconoció su inteligencia para el juego. “Lo está haciendo bien. Tiene su plan armado. Ojalá gane, pero hay muchos otros que también merecen el triunfo”.

Nombró con entusiasmo a varios: Abelito, Facundo, Chiqui. “Hay mucho talento ahí adentro. No todo es estrategia, también hay corazón”.

Collins se fue con la certeza de haber aportado y aprendido, dijo que rió, lloró, se aisló, bailó, y todo eso lo hizo desde su humanidad, no desde un personaje. “Eso es bien valioso”, aseguró.

Olivia Collins espera tener más trabajo tras participar en La Casa de los Famosos México 3

Lejos de sentirse relegada por haber sido la primera en salir, ve esta experiencia como una catapulta. “Claro que se me abrirán más puertas. Me vieron más de 14 millones de personas. Logré captar un nuevo público. Me siento agradecida”.

Y aunque el reality la despidió pronto, su paso se convirtió en una declaración de principios: no todo lo que brilla en televisión necesita gritar para hacerse notar. A veces basta con mirar de frente, decir lo necesario y mantenerse firme, aunque el resto elija disfrazarse.

