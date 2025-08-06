México

La tienda de remates cerca de CDMX con zapatos, bolsas, perfumes y más cosas de marca por menos de 200

Aquí podrás realizar compras de diferentes productos a precios increíbles

Por Abigail Gómez

Todos los productos son de
Todos los productos son de gran calidad. (IG:jaloatodo)

Si eres de los que aman los lugares con gran variedad de artículos y mejor si estos son a bajo costo sin duda esta tienda es el sitio ideal para ti.

Se trata de una tienda con artículos de remate donde puedes encontrar un enorme variedad de diferentes tipos de artículos con precios que van desde los 200 pesos.

Si bien esta tienda no se encuentra en la CDMX sí se localiza en una zona de outlets, por lo que si decides darte una vuelta puedes aprovechar para visitar otros de la zona.

Como mencionamos, una de las mejores cosas sobre esta tienda es que la variedad de artículos que ofrecen es enorme, por lo que se pueden encontrar artículos para toda la familia, desde niños, mujeres y cabellaros.

Entre los diferentes artículos que puedes encontrar en este lugar se encuentran los siguientes:

-Libros

-Relojes

-Perfumes

-Computadoras

-Bolsas

-Tenis y zapatos

-Juguetes

-Ropa

-Maletas

Cabe mencionar que en este lugar tiene diferentes promociones, por ejemplo, al realizar la compra de una computadora te regalan una rasuradora, un perfume, dos labiales y una crema L BEL, de acuerdo con información de la cuenta de Instagram @jaloatodo.

Es esta tienda de remates puedes encontrar todo tipo de artículos de diferentes marcas. Crédito: IG: jaloatodo

Dónde se encuentra la tienda de artículos de remate

Estas Tiendas con Productos en Remate se encuentran cerca de CDMX y cuentan con dos sucursales en las siguientes direcciones:

-Calle de los Coras 26, Santa Cruz Acatlán, 53150 Naucalpan de Juárez. Para mayor referencia esta tienda se encuentra a un costado de la FES Acatlán

-Colina de La Umbría 147, Boulevares, 53140 Naucalpan de Juárez, dentro de Plaza Umbría.

El outlet de tenis de importación en CDMX con zapatos desde 190 pesos

Aquí también te contamos sobre la existencia de un outlet de tenis de importación en la capital mexicana donde es posible comprar un par desde 190 pesos o dos por 230 pesos, con la garantía de que se trata de productos originales.

Según información difundida por el propio establecimiento en sus redes sociales, las promociones pueden incluir un par de Swiss Polo por 290 pesos o dos por 500 pesos, y en ocasiones, los últimos ejemplares de ciertos modelos y tallas alcanzan el mínimo de 190 pesos.

La propuesta de las Tiendas Outlet se distingue por la amplitud de su catálogo, que abarca tanto marcas internacionales como nacionales. Entre las firmas extranjeras más destacadas figuran Swiss Polo, Levi’s, Fila, Docker’s, Champion, New Balance y Puma, cuyos productos suelen tener precios considerablemente más altos en tiendas convencionales.

(Yb: @AlyBa)
(Yb: @AlyBa)

La razón de estos valores reducidos radica en que se trata de remanentes de bodega o modelos que no lograron una alta demanda en su lanzamiento, lo que permite a la cadena ofrecerlos a precios accesibles sin sacrificar la autenticidad.

