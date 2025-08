Conductora de Uber se niega a cargar carrito de mandado de una pasajera, graba video y estalla la polémica

La negativa de la conductora dividió comentarios en redes sociales. (Captura de pantalla: X)

A más de una década de la llegada de Uber a México, las personas han renunciado a ciertas cortesías, como que el conductor baje a abrir la puerta del vehículo o recibir una bebida al abordar.

Sin embargo, un debate que ha generado encono en redes sociales demuestra que hay ciertas consideraciones que los pasajeros aún esperan de choferes de plataformas.

Una conductora de Uber encendió un debate al exponer en redes sociales que se negó a cargar las bolsas de una pasajera. Crédito: @EsdeProfugos, Instagram

Conductora genera debate

Una conductora de Uber se volvió viral tras publicar un video en el que narra un incidente con una pasajera que intentó subir un carrito de mandado lleno de productos a su vehículo. La chofer rechazó ayudarla y bajo el argumento de que eso no era su trabajo, lo que generó un debate sobre los límites del servicio.

En el video, la conductora relata que la usuaria le pidió apoyo para levantar el carrito e introducirlo en la cajuela, a lo que respondió con una negativa: “Porque usted no puede usar el servicio que contrató, porque usted no puede cargar la maleta que usted misma armó, yo, el servicio por el que usted me está contratando es para trasladarla de un punto al otro de una forma segura y cómoda, no para cargar su maleta”, explicó.

La pasajera, al no recibir ayuda, solicitó cancelar el viaje, pero la conductora también se negó. Aseguró que cumplió con su obligación al abrir la cajuela y esperar a que la pasajera colocara sus cosas por cuenta propia.

La chofer añadió que solo ofrece ayuda física en casos específicos: “Ayudo cuando son personas de la tercera edad o con discapacidad. Pero el resto deben responsabilizarse por lo que eligen llevar consigo”, afirmó.

Opiniones divididas en redes

La publicación provocó posturas encontradas. Algunos usuarios defendieron la posición de la conductora:

“El trabajo de Uber no incluye actuar como mozo. Bien por poner límites”.

“Manejar tantas horas ya es pesado. No tiene por qué arriesgarse cargando más cosas”.

Otros criticaron su falta de empatía:

“Un poco de cortesía no cuesta nada. Ayudar a alguien con un carrito tampoco la iba a matar”.

Incluso hubo testimonios que respaldaron su decisión por seguridad:

“A mí me pasó que ayudé a cargar unas cajas y resultó que eran robadas. Me metieron en problemas sin deberla”.

Usuarios de X tuvieron opiniones divididas sobre el caso. (Foto: X)

¿Qué dice Uber sobre estas situaciones?

De acuerdo con las políticas de la plataforma, los conductores no están obligados a cargar equipaje u objetos personales, aunque se recomienda brindar una experiencia agradable. Si el usuario pide cancelar el viaje, el conductor puede hacerlo sin penalización mientras no haya iniciado el recorrido.