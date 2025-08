Andy López Beltrán aclara que viaje a Japón fue con sus recursos: “Mandaron a sus espías”

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, estuvo ausente en la más reciente reunión extraordinaria del Consejo Nacional de su partido (Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dio a conocer su primera declaración tras la difusión de imágenes sobre el viaje que realizó a Japón durante el mes de julio. En su pronunciamiento, aseguró haberlo pagado con sus recursos y acusó a la oposición por emprender “una campaña de linchamiento” en su contra.

Días después de que Claudio Ochoa, comunicador del medio Latinus, dio a conocer imágenes de Andy López Beltrán en lugares de lujo durante sus vacaciones en Japón, el hijo del expresidente López Obrador dio a conocer su postura, A través de un comunicado en redes sociales, dijo haber comunicado a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, su intención de realizar el viaje, financiado por sus propios recursos, “luego de extenuantes jornadas de trabajo”.

“Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”, señaló en el comunicado.

El comunicador de Latinus expuso las imágenes en sus redes sociales (@Claudio Ochoa)

Tras la difusión de imágenes de López Beltrán, supuestamente documentadas al interior de un lujoso hotel en Tokio, el funcionario de Morena aseguró que se trató de calumnias. De igual manera, negó haber viajado en un avión privado o del ejército, así como hospedarse en un hotel de MXN 50 mil por noche.

“Como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7 mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno”, reiteró en el documento.

La ausencia de Andrés Manuel López Beltrán de la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena fue el suceso que desató la polémica. Posteriormente, la difusión de las imágenes añadió un contexto de especulaciones acerca de la forma en que financió su recorrido por el país asiático. La relevancia fue tal que el tema fue mencionado en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum Pardo.

“No somos iguales, nosotros no somos corruptos y en mi caso desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía como recomendaba el presidente Juárez. En consecuencia, jamás olvidaremos hacer de nuestra vida pública una línea recta y seguiremos el ejemplo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, expuso en el comunicado.