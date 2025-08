Andrea Legarreta habla de la crisis de autoestima que sufrió tras separarse de Erik Rubín: “No me sentía linda”

Andrea Legarreta revela el impacto emocional de su separación con Erik Rubín (Especial Infobae: Jovani Pérez)

“De pronto, de la nada, te das cuenta que sí en verdad y de pronto empecé a ver que sí había otros ojos puestos en mí, que sí hay personas a las que les parezco linda y más allá de eso tiene que ver conmigo, no con ellos”, recalcó Andrea Legarreta al reflexionar sobre el proceso de reconstrucción personal que siguió a su separación.

Esta revelación, compartida en el podcast Conquista tu mundo con el escritor Johnny Abraham, expone una faceta poco conocida de la conductora, quien durante años ha sido identificada por su carisma y presencia en la televisión mexicana.

La confesión de Legarreta no solo desmitifica la imagen de fortaleza inquebrantable que proyecta ante el público, sino que también ilustra la complejidad emocional que enfrentó tras el fin de su matrimonio con Erik Rubín.

La conductora comparte su proceso de reconstrucción personal tras la separación (Captura Televisa)

A poco más de dos años de haber anunciado la ruptura, Andrea Legarreta decidió hablar abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

En la conversación con Johnny Abraham, la conductora reconoció que la separación, ocurrida después de más de dos décadas de relación y dos hijas en común, tuvo un impacto profundo en su autoestima.

“Cuando pasó esta separación, pues claro, yo decía: ‘Dios, me estoy separando a los 50 años, ¿qué va a ser de mí?’. O sea, me sentía como destrozada como que quizás nadie más se iba a fijar en mí y cuesta, ¿eh? Cuesta”, admitió, dejando en evidencia la vulnerabilidad que experimentó en ese periodo.

Legarreta destaca la importancia del amor propio después de una ruptura (Captura programa Hoy / Televisa)

La presión de mantener una imagen pública positiva se sumó al desafío emocional. Según relató en el podcast, la exigencia de sonreír frente a las cámaras, incluso en los días más difíciles, se convirtió en una carga adicional.

“En la pantalla sales a sonreír cuando a veces no quieres y sales a ayudar quizás a una persona que no se siente bien y decir, ¿por qué yo le voy a pasar mis tristezas, a sumarle a sus tristezas tal vez? Porque a veces hasta te quieren y te hacen parte de ellos”, explicó.

Esta dualidad entre la vida privada y la profesional la llevó a desarrollar una especie de actuación cotidiana, en la que debía ocultar su dolor para no afectar a quienes la rodeaban.

“También tiene que ver hasta con actuar para que las cosas no estén tan mal. A veces tienes un dolor físico o tienes una tristeza profunda y tienes que salir a sonreír. Te maquillas, a veces, oh, me acuerdo que varios días en que me maquillaba y otra vez se me corría y otra vez y así”, relató, describiendo la dificultad de sostener una apariencia de normalidad mientras atravesaba una crisis interna.

La conductora dijo que 'no se sentía linda'. (IG/ohnnyabraham._)

El proceso de sanación, según detalló Legarreta en el diálogo con Johnny Abraham, comenzó cuando decidió priorizar el amor propio y retomar hábitos que había dejado de lado.

“Sí empecé a ocuparme, a dedicarme tiempo, a pensar en que el 50 es un número, no soy yo, yo soy mucho más que mi edad. Y regresé a hacer ejercicio, dejé de hacer ejercicio mucho tiempo, regresé a hacer ejercicio, son endorfinas, es real, es real que tenemos que hacer ejercicio, es real, te cambia todo”, puntualizó.

Este regreso a la actividad física no solo le permitió mejorar su estado de ánimo, sino que también contribuyó a reconstruir su confianza y percepción personal.

La experiencia de Andrea Legarreta pone de manifiesto la dificultad de enfrentar una ruptura sentimental cuando se está bajo el escrutinio público. A pesar de la imagen de seguridad que proyectaba, la conductora reconoció que durante mucho tiempo no se sentía bien consigo misma. “No me sentía linda… En absoluto”, confesó, subrayando el contraste entre la percepción externa y su realidad interna.