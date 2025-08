¿Por qué a Carlos Villagrán le apodaron el “Pirolo”?

El actor sigue interpretando a 'quico' a sus 81 años. (Carlos Villagrán Facebook)

Carlos Villagrán es conocido en el medio artístico nacional e internacional como ‘Quico’ o ‘Kiko’ por el personaje que interpretó en El Chavo del 8, pero muy pocos saben que antes de convertirse en una estrella era conocido como ‘Pirolo’.

A continuación te contamos cómo surgió ese apodo del actor y en qué momento de su carrera artística lo utilizó.

El actor cuenta cómo nació su primer nombre artístico YT: La historia detrás del mito

¿Por qué Carlos Villagrán se llamaba ‘Pirolo’?

De acuerdo con una entrevista que el actor concedió para el programa ‘La historia detrás del mito’, durante sus primeros años de carrera artística fue conocido como ‘Pirolo’ por sugerencia de su colega Sergio Peña.

“Sergio Peña me dijo, cinco minutos antes de entrar al primer programa de El club de los millonarios, ‘¿Cómo te vas a llamar Carlos?’, le digo: ‘Pues Carlos, Carlitos’ y me dice: ‘no me gusta’. Ya íbamos a entrar y me dice: ‘Te vas a llamar Pirolo’“, contó.

Y es que su personaje en dicho programa no tenía nombre, así que no le quedó otra opción que aceptar la propuesta.

Carlos Villagrán regresa a Lima a los 81 años para interpretar a Quico en un espectáculo circense (IG)

De hecho, era conocido de esa manera cuando Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ lo conoció en el entonces Canal 8.

El apodo de Carlos Villagrán cambió años después, cuando el personaje que interpretó en ‘El Chavo del 8′ comenzó a ganar popularidad en el público mexicano. Desde entonces, es conocido como ‘Quico’.

Cabe mencionar que él cambió la estructura de su apodo a ‘Kiko’ tras los problemas que enfrentó con Chespirito por los derechos del personaje.

A pesar del mito urbano que envuelve a la moneda, Carlos Villagrán la utiliza constantemente como parte de su vestuario. (Jesús Avilés/Infobae México)

¿Carlos Villagrán es rico? Este es el estimado de su fortuna

Durante más de 50 años, el actor ha interpretado a ‘Quico’ tanto en televisión como en espectáculos privados. Esto, aunado al éxito que tuvo y sigue teniendo ‘El Chavo del 8′ a nivel internacional, ha despertado rumores sobre la fortuna que habría ganado.

Hasta el momento, Carlos Villagrán no ha revelado este dato; sin embargo, se especula que su patrimonio ronda por los 5 millones de dólares, según la página Celebrity Net Worth.

¿Cuántos hijos tiene Carlos Villagrán ‘Quico’ y quiénes son sus madres?

El famoso actor mexicano tiene seis hijos fruto de dos matrimonios.

Carlos Villagrán junto a su hija Vanessa. (Instagram: @vaviriva)

Samantha, Sylvia, Paulo y Edson Villagrán son hijos de Carlos Villagrán y su primera esposa, Silvia Salinas, con quien estuvo casado durante aproximadamente 11 años. Su matrimonio habría terminado por la supuesta infidelidad del actor con Florinda Meza.

Vanessa y Gustavo son hijos del actor y su segunda esposa, Emma Graciela Rivera; su matrimonio terminó por una infidelidad.

Carlos Villagrán se casó por tercera ocasión cuando tenía 63 años de edad y lo hizo con una mujer llamada Rebecca Palacios, a quien conoció a través de redes sociales.