Adrián Di Monte rompe récord de posicionamientos en contra en LCDLFM; así lo encararon los habitantes

La primera gala de posicionamientos en La Casa de los Famosos México 2025 no solo marcó el inicio de las estrategias y alianzas dentro del reality, sino que también dejó un récord histórico: Adrián Di Monte se convirtió en el participante con más posicionamientos en contra en una sola noche, quedando prácticamente solo frente a sus compañeros, quienes uno a uno lo señalaron como su nominado para abandonar la competencia.

La escena fue contundente. Con excepción de Mar Contreras, todos los habitantes de la casa se colocaron detrás de Di Monte, en un acto de rechazo colectivo que resonó tanto dentro como fuera del foro. La figura de Adrián, aislada y flanqueada por el resto de los concursantes, fue el reflejo de una fama que pesa más allá de las paredes de la casa.

¿Qué le dijeron los habitantes?

Adrián Di Monte rompió récord de posicionamientos en contra. (Captura de pantalla)

Las motivaciones para nominar a Adrián Di Monte fueron variadas, pero coincidieron en un punto clave: la mala reputación que lo precede. Durante el posicionamiento, varios compañeros señalaron que los rumores y acusaciones que circulan sobre él en redes sociales fueron determinantes para tomar su decisión.

La cantante y actriz Ninel Conde fue la primera en dar su posicionamiento y lo hizo directamente frente a Adrián Di Monte: “Tuviste que dormir en un sillón, siento que eso creó una barrera, no he podido tener una conexión contigo, siento que cuando nos cruzamos me evades y por eso, no es nada personal, pero por eso quiero que te vayas”.

Di Monte respondió: “Te admiro muchísimo, no siento eso; al contrario, no es que te evada, lo único que tengo que decirte es que eres una grande de este país”.

El conductor Facundo se colocó también detrás de Adrián y expresó su decepción: “No me pongo a pasar del pasado de los habitantes; pero hay algo que me tiene decepcionado pensaba que en las pruebas tú ibas a hacer el rey... Te faltó el cambio de pila, pero tú te corriste solito”.

El actor respondió con humor: “Es un honor que me hayas echado un rap, te admiro un chin*o, gracias por ese rap”.

El cantante Abelito fue más directo: “Lo que me llevó a tomar la decisión fue que a tres días no se percibe a detalle lo que es una persona, justamente yo me quedé con una plática que me dijiste de tu esposa... El público tiene la última palabra”.

(Captura de pantalla)

Di Monte le contestó: “Eres una de las personas más maravillosas que he conocido, me gusta que los caballeros se pongan detrás de mí, no hay ningún conflicto y respeto mucho”.

La actriz Mariana Botas fue clara y honesta: “Yo no tenía el gusto de conocerte, pero quería ser coherente con mi nominación, sólo no sé si estás contento aquí”. Adrián Di Monte compartió su sentir: “Es verdad extraño a mi esposa enormemente, la extraño mucho, es el amor de mi vida, también tengo un compromiso con el público”.

Dalilah Polanco fue una de las más contundentes. Al pasar al frente, lo encaró directamente y sin ocultar su sentir le dijo: “Quiero que te vayas porque desgraciada o agraciadamente, yo entré a esta casa con información; información que, supongo, para jugar de manera correcta debí dejar afuera, pero no puedo hacer oídos sordos a algo que me perturbó de una u otra manera y no me ha permitido convivir libremente contigo como lo he hecho con otros, y creo que lo has notado.Si no es así, qué bueno, porque no quiero ser grosera. Sin embargo, yo te nominé y me parece correcto estar parada aquí diciéndote estas palabras”, dejó en claro la actriz.

Aldo de Nigris fue breve: “Quiero que te vayas por lo que vi fuera y como aquí no ha habido problemas, no tengo otra razón por eso voté por ti”.

(Captura de pantalla)

Por su parte, Aarón Mercury reconoció la fortaleza del actor, pero no dejó de señalar: “Estoy seguro que tendrás más proyectos... Lo que vi afuera no me gustó, pero mi opinión aquí no tengo nada qué decir. Te considero una persona fuerte”.

La respuesta del cubano fue inmediata: “Me he sorprendido para bien, a pesar de que eres muy joven, hay mucho sentimiento y Aarón Mercury es un gran tipo, no te rindes”.

El actor Alexis Ayala le habló con sinceridad: “La casa se juega adentro, no afuera. Yo conozco un león de ti, te siento débil, te siento extrañar, sal y ruge afuera, si te quedas ruge adentro”.

Guana no quiso entrar en conflictos personales: “Lo único que te puedo decir es que yo no quise jugar sucio... Desde el día que me enteré que estabas dentro me dio nervio, la verdad la única razón por la que te estoy nominando es porque eres un gran rival... Esto es un juego, no hay nada afuera, no sé qué haya pasado”.

Shiky fue directo y hasta un poco duro: “Quiero que te vayas de la casa, porque no sé qué haces aquí, te casaste hace un mes... Ella desea ver tu carita, más que nosotros. Fuera”.

Las acusaciones más fuertes contra Adrián Di Monte provienen de su exesposa, Sandra Itzel, quien lo denunció públicamente por violencia física, emocional, económica y sexual. Además, se han filtrado audios en los que Di Monte hace comentarios misóginos, lo que ha amplificado el rechazo social en su contra.

En la gala, Mar Contreras fue la única que se posicionó de forma diferente y lo hizo contra Priscila Valverde y le ofreció un consejo lleno de apoyo: “Yo entré con la idea de empezar a jugar sin prejuicio de nada, por eso no quiero dar una estocada a un compañero... Este juego es tan rápido que si no entras jugándolo, estás en la plática, para mí lo empezaste a jugar un poco tarde... Quiero que empieces a jugar tus sueños y que juegues con todo.”

¿Qué dijo Adrián Di Monte?

Adrián di Monte fue el habitante con más puntos durante la primera gala de nominación. (Foto: @adriandimonte, Instagram)

Tras escuchar las razones de sus compañeros para nominarlo, Adrián Di Monte se mostró supuestamente reflexivo. Al ser cuestionado por Galilea Montijo sobre por qué cree que quedó nominado, Adrián respondió con honestidad y humildad:

“Sí les creo, Abelito es una de las personas más lindas que he conocido en mi vida. Creo que mucha gente se llevó una idea de mí por cosas del pasado, por una relación en mi pasado, en la que afectivamente soy responsable de mis relaciones. Eso ya es mi pasado, pero se sacó a la luz, pero eso pasó hace 10 años. Pero lejos de explicar, lo que sí digo, amo a las mujeres, jamás le he puesto una mano encima a una mujer. Por respeto de mi esposa no hablo de eso.”

Con estas palabras, Adrián reconoció que su pasado ha influido en la percepción que tienen de él dentro de la casa, aunque también dejó claro que su presente y su supuesto respeto hacia las mujeres, especialmente hacia su esposa, son valores firmes en su vida.