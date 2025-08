Presidente de Derechos Humanos en Sinaloa recibe amenaza indirecta de muerte, ya presentó una denuncia

Óscar Loza Ochoa, denunció haber recibido una amenaza indirecta de muerte a través de una llamada telefónica. (FOTO: X:@CEDHSinaloa)

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa (CEDH), Óscar Loza Ochoa, denunció haber recibido una amenaza indirecta de muerte a través de una llamada telefónica dirigida a un familiar cercano, lo cual ocurre en un contexto de hostigamiento y violencia en su contra.

De acuerdo con su declaración, el pasado 15 de julio un familiar recibió una llamada de una persona que, al parecer, inicialmente creyó estar hablando con el propio Loza. Al percatarse del error, el sujeto habría lanzado una amenaza velada: “Te llamo para darte el pésame por la muere de tu padre”, por lo que el familiar colgó inmediatamente y avisó al momento sobre lo sucedido.

“Con esas acciones no se puede ocultar que atrás de ello hay intenciones de personas que pretenden dañar prestigio e imagen pública.

Los que van a los plantones y quien los encabeza son mandados, obedecen a intereses de terceros. El interés es político: es hacer daño a mi persona y a la Institución que represento", escribió en una carta publicada en la CEDH.

Acoso y hostigamiento de presuntos grupos de choque

El contexto de la amenaza se presente en medio de movimientos de choque, inseguridad y un alza en extorsiones en Sinaloa. REUTERS/Fernando Brito

Óscar Loza detalló que esta amenaza ocurre en el marco de una campaña de acoso que ha sufrido durante meses por parte de un grupo que se identifica como Guerreros Azules, del cual asegura fue blanco constante mediante discursos de odio.

“Ya son prácticamente 11 meses de una bola de violencia en Sinaloa... Y de una campaña que lleva meses contra mi persona”, dijo Loza en un mensaje público. “Ese tipo de discursos puede hacer que alguien se enardezca y cometa errores graves”.

Tras valorar la situación con colegas, amigos y su familia, Loza decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, asimismo, hizo un llamado a la sociedad para visibilizar el riesgo que enfrenta y pidió que se garantice su seguridad.

“He recibido una amenaza a mi integridad física y moral y no pienso ignorarla como si no pasara nada. Hay un entorno de violencia muy preocupante en la ciudad de Culiacán, a la que hay que sumar la campaña mencionada que pretende tocar prestigio y presencia social de mí persona. No me cruzaré de brazos.

El presidente de la CEDH reconoció que la inseguridad en Culiacán está en un punto máximo. REUTERS/Jesus Bustamante

“He soportado de manera estoica semanas interminables de calificativos y de un discurso de odio que está creando las condiciones para agresiones de alto calado. Lo que ya inició. Y he puesto una denuncia penal ante la FGE”, se lee en el comunicado.

Recuerdo de todos aquellos defensores de los Derechos Humanos

También recordó que en el estado ya existen antecedentes trágicos contra personas defensoras de derechos humanos, como Jesús Michel, Norma Corona, Jorge Aguirre y Sandra Luz Hernández, con quienes compartió luchas en el pasado.

“No estoy lleno de temores, pero tengo la certeza de lo que puede pasar. ¿Qué piensan mis conciudadanos si entre los antecedentes personales está el haber perdido a cuatro compañeros en la lucha por los derechos humanos? La memoria popular tiene presente los casos de Jesús Michel, Norma Corona, Jorge Aguirre y Sandra Luz Hernández. Y lo que todo ello nos grita a voz en cuello es que esto no es un juego.

“Quien realizó la amenaza y quien la haya promovido debe comparecer ante la autoridad competente. Y ante las realidades que enturbian el horizonte cercano, solicito protección de la autoridad”, detalló Óscar Loza

Óscar Loza mencionó que no dejará el cargo tras la amenaza de muerte telefónica, pues lleva más de 50 años defendiendo los derechos humanos y no se dejará intimidar, sin embargo, pide a las autoridades brinde seguridad a su persona, su domicilio y a la institución.

Finalmente, el presidente e la CEDH indicó que ya se le ofrecieron medidas de protección y consideró prioritario que tanto su domicilio como las instalaciones de la Comisión cuenten con vigilancia.

“Tengo confianza en que las instituciones actúen conforme a sus facultades. Conozco los riesgos de ser un defensor y promotor de la cultura de los derechos humanos. Tengo más de medio siglo en el activismo de defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“Y por todo ello, también sé que los ataques no sólo afectan a mi persona, sino a un dilatado trabajo en favor de los derechos humanos, pues en esas décadas de lucha hemos logrado una amplia legislación en favor de los derechos humanos. Reitero mi vocación humanista y mi compromiso de no renunciar a esta noble inclinación, pero alerto a la sociedad por el riesgo que ahora enfrento con la amenaza que menciono”, finalizó el escrito.