Coreas en tensión, México en la mira

TALYA ISCAN, Academica de la Escuela de Gobierno y Exonomia de la Universidad Panamericana y de la Facultad de Empresariales, experta en política internacional y seguridad

En la península coreana, la paz sigue siendo un espejismo. Esta semana, Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano, volvió a cerrar cualquier ventana de acercamiento con el nuevo gobierno de Corea del Sur. Lo hizo con la dureza que caracteriza a su régimen: “no tenemos ningún interés en dialogar”, sentenció, rechazando incluso los gestos más simbólicos de distensión por parte de Seúl, como la suspensión de altavoces propagandísticos en la frontera.

Mientras tanto, las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur se mantienen firmes, alimentando la narrativa norcoreana de una amenaza permanente. En este tablero tenso, la guerra híbrida no solo continúa: se transforma.

Corea del Norte y Corea del Sur están técnicamente en guerra desde 1953. El armisticio que se firmó hace más de siete décadas fue apenas una pausa, nunca un cierre. Desde entonces, las provocaciones han oscilado entre escaramuzas militares, ciberataques, propaganda, sabotaje económico y desarrollo nuclear. Una guerra híbrida en toda regla.

Este tipo de confrontación no se libra únicamente en los campos de batalla. Se mueve en las sombras de la diplomacia, en los medios, en los algoritmos, en la percepción pública.

Corea del Norte ha sabido construir una narrativa de resistencia soberana contra el “imperialismo”, mientras alinea su estrategia militar con Rusia, suministrando armas, tropas y entrenamiento para la guerra en Ucrania.

Según estimaciones recientes, más de 18 mil efectivos norcoreanos ya han sido desplegados en territorio ucraniano como apoyo logístico a Moscú, consolidando una alianza geopolítica que va más allá del simbolismo.

Del otro lado, Corea del Sur intenta navegar entre su histórica alianza con Washington y la necesidad de no escalar el conflicto.

El nuevo presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha ensayado tímidos gestos de reconciliación, pero ninguno ha sido recibido con apertura. La respuesta ha sido el endurecimiento discursivo norcoreano y un fortalecimiento de su doctrina de disuasión. Al mismo tiempo, Seúl sigue apostando a su mayor arma de influencia: el soft power.

La ola coreana, el K-pop, los K-dramas, la tecnología, la cultura… todos elementos que construyen una imagen moderna, global y deseable de Corea del Sur.

Pero en el tablero militar, ese brillo cultural no basta para neutralizar un régimen como el de Pyongyang, que ha renunciado oficialmente a la reunificación pacífica y solo ve enemigos al sur del paralelo 38.

Ahora bien, ¿por qué deberíamos mirar con atención desde América Latina, y más específicamente desde México, lo que ocurre en esa esquina del mundo? Porque las tensiones entre las Coreas no son un asunto aislado.

Son un reflejo de las lógicas globales actuales: bloques en tensión, alianzas militarizadas, uso estratégico de la propaganda, diplomacia selectiva.

En el sur global, enfrentamos formas similares —aunque menos espectaculares— de guerras híbridas: campañas de desinformación en procesos electorales, injerencias económicas, dependencia tecnológica, alianzas ambiguas entre potencias. No estamos exentos. La guerra híbrida ya no es una teoría europea ni asiática: es parte del tejido del siglo XXI.

México, por ejemplo, mantiene relaciones diplomáticas con ambas Coreas. En el papel, es un actor neutral, pero cada alineamiento o abstención en foros multilaterales tiene consecuencias.

En un escenario internacional cada vez más polarizado, la neutralidad es también una toma de posición. Si Corea del Norte estrecha lazos con Rusia y China mientras Corea del Sur intensifica su cooperación con Estados Unidos y la OTAN, ¿puede México seguir siendo un espectador distante? ¿Tiene México un plan estratégico frente a estos realineamientos? ¿Aprovechará su tradición diplomática para posicionarse como mediador o simplemente reaccionará, como tantas veces, tarde?

Además, la experiencia surcoreana ofrece lecciones valiosas. Su éxito en proyectar influencia a través del soft power debería inspirar a México a construir su propia narrativa global. No basta con tener cultura: hay que saber comunicarla, posicionarla, monetizarla, usarla como herramienta diplomática.

En tiempos de guerras híbridas, el poder duro no siempre es el más efectivo. Pero tampoco se puede subestimar la importancia de saber cuándo y cómo responder a una amenaza.

La península coreana nos recuerda que las guerras del siglo XXI no necesitan tanques para ser peligrosas.

Que la paz no es solo ausencia de disparos, sino presencia de diálogo, voluntad política y estrategia de largo plazo. Y nos obliga a preguntarnos, desde este lado del mundo: ¿estamos preparados para un mundo donde la guerra ya no se declara, pero nunca cesa? ¿Qué papel queremos jugar en este tablero que no perdona la ambigüedad?

¿Seremos piezas… o solo espectadores?

La gravedad del momento no debe subestimarse. Corea del Norte ha intensificado e desarrollo de su programa nuclear, y según el último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (junio de 2025), existen indicios de que el régimen ha reactivado instalaciones clave en Yongbyon, lo cual alimenta las preocupaciones sobre una nueva prueba nuclear —la séptima desde 2006— en un contexto regional ya inflamable.

Esto ocurre mientras Estados Unidos y Corea del Sur concluyen ejercicios militares con más de 90 mil efectivos, prácticas que Pyongyang considera un ensayo de invasión.

La espiral de provocaciones no es simbólica, sino estratégica: cada movimiento está diseñado para maximizar presión, visibilidad internacional y capacidad de negociación.

Pero el tablero asiático es solo una pieza de un rompecabezas más amplio. La articulación entre Corea del Norte, Rusia e incluso Irán evidencia una creciente coordinación entre actores que buscan desafiar el orden geopolítico liderado por Occidente.

En abril de este año, medios rusos confirmaron un acuerdo de intercambio tecnológico y logístico entre Moscú y Pyongyang que incluye no solo armas, sino cooperación en inteligencia artificial, vigilancia digital y guerra cibernética.

Estos acuerdos no solo fortalecen militarmente a Corea del Norte: también exportan sus capacidades a otros teatros de conflicto. El ciberataque reciente al Ministerio de Finanzas de Polonia, atribuido a Lazarus Group —grupo vinculado al régimen norcoreano—, demuestra el alcance de esta amenaza híbrida.

Mientras tanto, China juega su propia partida. Aunque formalmente llama a la estabilidad y la desnuclearización, Pekín sigue siendo el mayor socio comercial de Corea del Norte y el escudo diplomático que impide acciones más drásticas del Consejo de Seguridad.

Esta ambigüedad es funcional a sus intereses: mantener a Corea del Norte como una zona tampón, evitar una Corea unificada pro-occidental, y utilizar a Pyongyang como ficha de negociación frente a Washington en otros escenarios, como Taiwán o el Mar del Sur de China.

Este nuevo realineamiento multipolar desafía a países como México, que históricamente han preferido la no intervención y la diplomacia silenciosa. Sin embargo, en un entorno internacional donde las lealtades se testean cada día, esa postura ya no garantiza estabilidad ni influencia. ¿Cómo se posicionará México si en una futura resolución de la ONU debe decidir entre sancionar a Corea del Norte —alineándose con Estados Unidos— o abstenerse para no tensar su relación con China? ¿Qué hará si una empresa tecnológica mexicana es víctima de un ciberataque con origen norcoreano?

En términos económicos, los riesgos también son reales. Corea del Sur es el tercer socio comercial de México en Asia y uno de los principales inversionistas en sectores clave como el automotriz y la electrónica.

Una escalada bélica o una nueva ronda de sanciones globales tendría efectos inmediatos en cadenas de suministro, inversiones y tratados como el TLC México-Corea en negociación. A la vez, el dinamismo surcoreano en temas de innovación, educación y digitalización es un modelo del que México podría aprender si se mira más allá del conflicto y se apuesta por una cooperación más profunda.

En última instancia, la lección más urgente es esta: el conflicto coreano no es un anacronismo del siglo XX, sino un espejo del siglo XXI. Las guerras híbridas llegaron para quedarse, con sus códigos borrosos, sus frentes difusos y su capacidad de penetrar todos los niveles —económicos, sociales, informativos, psicológicos— de un país.

Ya no basta con estar lejos del epicentro geográfico de los conflictos. Si algo nos enseña la península coreana es que nadie está realmente lejos. La pregunta clave ya no es si nos afectará, sino cómo responderemos cuando lo haga. Y, sobre todo, si estaremos preparados para que esa respuesta sea estratégica, soberana y visionaria.