Israel Vallarta revela que Cárdenas Palomino ya no se encuentra en el penal del Altiplano: “No sabemos dónde está”

Israel Vallarta confirmó que Cárdenas Palomino ya no se encuentra en el Altiplano del Edomex.

Tras su salida de El Altiplano y como primeras declaraciones, Israel Vallarta confirmó que Luis Cárdenas Palomino, considerado mano derecha de Genaro García Luna y quien presuntamente participó en el montaje y tortura de los hermanos Israel y Guadalupe Vallarta Cisneros, ya no se encuentra en el penal del Edomex.

De acuerdo con los primeros testimonios de Vallarta, Cárdenas Palomino se encuentra en una ubicación desconocida y apuntó que salió del Altiplano el día miércoles 30 de julio.

“Quiero adelantarles, Luis Cárdenas Palomino ya no está en este penal, el día miércoles por la mañana, salió de aquí. No sabemos dónde está, al parecer nos dicen que fue al penal de Santa Marta, otros dicen que no, que fue a Ramos Arizpe, no sabemos”, declaró Israel Vallarta.

Información en desarrollo...