Estos son los aranceles que México no pudo esquivar con EEUU

La nueva prórroga tendrá una vigencia de 90 días. REUTERS/Thilo Schmuelgen/File Photo

Durante la llamada telefónica de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump acordaron una prórroga de 90 días para que entren en vigor los aranceles generales del 30 % a los productos mexicanos.

Esto quiere decir que el plazo para alcanzar un nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos es el próximo jueves 30 de octubre.

No obstante, en este periodo todos los productos que no se encuentran protegidos por el T-MEC, deberán seguir pagando las mismas tarifas arancelarias que se encuentran vigentes.

Por ejemplo, el jitomate 17.09 %, 25 % a productos no incluídos en el T-MEC, 25 % a los automóviles y autopartes que no cumplen con las normas del tratado, así como el 50 % a productos como el acero, el aluminio y el cobre.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. REUTERS/Henry Romero

Se estima que más del 80 % de las exportaciones mexicanas tienen como destino EEUU, por lo tanto es crucial un acuerdo comercial con la administración de Donald Trump.

Por su parte, la mandataria mexicana calificó la prórroga de 90 días como el “mejor acuerdo” con el presidente Donald Trump, incluso respecto a lo que han conseguido otras naciones en los días recientes.

“Tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones”, aseguró Sheinbaum Pardo durante su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

México y EEUU trazan el camino para un nuevo acuerdo

Claudia Sheinbaum aseguró que durante la conversación de este 31 de julio, la clave para llegar al acuerdo con Estados Unidos fue el respeto mutuo.

“Hay que decirlo, el presidente Trump nos trata con respeto en todas las llamadas que hemos tenido, que han sido varias. Y nosotros también podemos no estar de acuerdo, pero el trato es de respeto”, explicó Sheinbaum tras la llamada con su homólogo.

La presidenta afirmó que el gobierno estadounidense reconoce a México como su principal socio comercial y valora los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano en el ámbito de la seguridad.

Señaló que los avances en materia de seguridad han sido relevantes y aclaró que el acuerdo en esta área está prácticamente cerrado, bajo los principios fundamentales de respeto a la soberanía, integridad territorial, confianza recíproca y cooperación, pero sin subordinación.

Sheinbaum explicó que, tras una llamada de alrededor de 40 minutos, el resultado fue que no se incrementaron los aranceles actualmente vigentes: “quedamos igual”.

Detalló que los aranceles actuales 25 % al fentanilo, 25 % a automóviles y 50 % sobre acero, aluminio y cobre, solo aplican a productos fuera del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que este acuerdo se mantiene salvaguardado.

La mandataria subrayó que seguirá abierta la vía del diálogo y la negociación permanente con Estados Unidos y calificó de exitosa la estrategia desplegada para enfrentar la amenaza arancelaria promovida por Donald Trump.

“Ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios”.

No obstante, admitió que durante la negociación no se incluyeron las propuestas mexicanas para disminuir el déficit económico de interés para el gobierno estadounidense, y remarcó que el acuerdo logrado no exigió acciones adicionales por parte de México.