Esto dijo Ciro Gómez Leyva sobre su relación con Claudia Mollinedo, ‘Lady Polanco’, tras rumores que los vinculaban

La periodista Claudia Mollinedo sigue enfrentando las repercusiones de un video que difundió en sus redes sociales el sábado 26 de julio, donde junto a un grupo de amigas se quejan airadamente del personal del restaurante Bagatelle.

Usuarios de redes sociales repudiaron el clip, al considerar que Mollinedo y sus acompañantes tuvieron una actitud déspota y clasista hacia los empleados.

Este miércoles, dos días después de difundir un comunicado donde se excusa por su comportamiento, Mollinedo charló con su excompañero en Imagen Televisión, Ciro Gómez Leyva.

La presentadora habló del daño colateral que ha significado para su carrera la viralización del video y la cancelación digital de la que ha sido blanco en redes sociales, donde despectivamente fue apodada Lady Polanco.

El Independiente, medio donde Claudia Mollinedo se desempeñaba como columnista, anunció la suspensión de su relación laboral con la periodista.

A la desvinculación laboral se sumó un desmedido interés por la vida personal de Mollinedo, que alentó rumores. A raíz de una publicación en X —antes Twitter—, los periodistas fueron vinculados sentimentalmente.

Mollinedo se disculpa; Ciro la defiende

Sin aludir al tema, Ciro Gómez Leyva se refirió a su relación con Claudia Mollinedo como estrictamente profesional. “Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en este momento, compañera mía... Compañera nuestra por poco más de dos años en el noticiero de Imagen Televisión de la noche. Querida amiga, qué gusto tenerte aquí”, indicó.

“Quiero ofrecer una disculpa pública a todos los trabajadores de, el restaurante Bagatelle, en Polanco, porque no justifica el hecho de que nos estuviéramos divirtiendo y de que nos la estuviéramos pasando muy bien. No justifica el que nosotros nos hayamos quedado sin intenciones de dañar a nadie”, indicó Mollinedo.

Sin embargo, para Ciro Gómez Leyva, la presentadora era blanco de un linchamiento digital desmedido. “¿Y de qué te disculpas? En el video, al menos el que vi, no les dices cosas, no los insultas, nada. ¿De qué te disculpas?“, cuestionó.

Mollinedo, sin justificar sus expresiones, coincidió en que sus palabras fueron sacadas de contexto. “No se descontextualizó. Las redes sociales hicieron lo que hacen siempre. Destruir, destrozar, despedazar a quien puedan. Y en este caso te tocó a ti por andar subiendo vídeos. Por andar subiendo vídeos”, intervino Manuel Feregrino.

Mollinedo confirma suspensión

El martes, el diario El Independiente comunicó la suspensión de su relación laboral con Claudia Mollinedo, argumentando que sus expresiones no se alineaban con los valores del medio.

Al respecto, Mollinedo aclaró que la decisión fue tomada de forma unilateral: “Ellos emitieron un comunicado que me hicieron llegar también de manera unilateral vía WhatsApp para decirme que se me suspendía de manera temporal, es textual, se me suspendía de manera temporal hasta que los hechos se aclararan. Yo no sé qué haya que aclarar. Estoy totalmente abierta a hacer cualquier tipo de aclaración. Por eso estoy aquí”.

Para Manuel Feregrino, el caso de Mollinedo representa un precedente negativo para la prensa, al considerar una exageración la medida tomada por el periódico: “Parece un exceso la suspensión, por lo pronto, de la que eres objeto por una circunstancia que pareciera que no es, primero, tan grave; dos, no afecta al medio”.

Finalmente, aunque insistió en que reconocía su error, Claudia Mollinedo se dijo víctima de la corrección política: “Creo que estar en una situación como la que estoy en este momento es difícil. Es difícil porque no sabes qué viene y la incertidumbre es terrible. Es difícil también porque las redes sociales se han vuelto un tribunal virtual sin rostro”, indicó.

