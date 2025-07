Cuadro de Belinda y Christian Nodal se salva de accidente automovilístico; así reaccionó la cantante | Video

(IG: @belindapop // RS)

Tres años después de su escandaloso rompimiento, Belinda y Christian Nodal se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales por un “milagro”. Y es que un cuadro de ‘Santa Belinda’ -con un retrato del cantante en miniatura- libró un accidente automovilístico.

Los hechos ocurrieron en Metepec, Estado de México; una camioneta se estrelló contra la barda de un bar, la cual tenía un altar a ‘Santa Belinda’ que incluía su icónica oración.

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro para que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado”, se lee en el texto.

El impacto provocó que la oración se desplomara, pero la pintura de Belinda y Christian Nodal se mantuvo de pie.

Las imágenes del accidente se viralizaron en redes sociales, donde varios fanáticos de la cantante reaccionaron con comentarios burlescos al respecto. Incluso, algunos compararon a Nodal con Abelito, actual participante de ‘La Casa de los Famosos México’.

“¿Por qué está cargando a Abelito?"

"Casualmente el cuadro tiene un auto chocado“.

"Santa Belinda y del Sapito encantado, que así sea“.

"Santa Belinda de los chacales y San Abelito del chiquito nos amparen“.

"Belinda fue la única que abrazó a Abelito“.

"Y los que estaban parados Justo frente al cuadro de Santa Beli también se salvaron“.

(IG: @belindapop)

Para sorpresa de muchos, Belinda también vio el video y lo reposteó en sus historias de Instagram con un emoji giñando un ojo.

Cabe recordar que tanto el apodo como la imagen y la oración de ‘Santa Belinda’ fueron hechas por admiradores de la cantante tras su escandaloso truene con Christian Nodal en febrero de 2022.

Acusan a Christian Nodal de pasarse de copas en un show

Hasta el momento, el intérprete de regional mexicano no ha reaccionado respecto a la pintura, pero sí desató controversia en redes sociales por su reciente presentación en Lagos de Moreno.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar (Sale el Sol/TikTok)

Y es que tanto asistentes como usuarios de redes sociales aseguran que se pasó de copas durante el show, incluso, habría sufrido un accidente sobre el escenario.

Tras lo sucedido, Nodal compartió el siguiente mensaje de agradecimiento para sus fans:

“Mi gente bella, gracias por anoche, la pasé muy bien, como se debe. Gracias a todas las personas que se hicieron cita en Lagos de Moreno, gracias por corear como corearon, por bailar y disfrutar como sólo ustedes saben. No les diré que me dejaron afónico y sin voz, sólo les diré que me dejaron esta voz rota y más sensual, los amo”.