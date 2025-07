Pepillo Origel y Martha Figueroa regresan a ‘Ventaneando’ por invitación de Pati Chapoy, revela Kaffie

Martha Figueroa y Pepillo Origel formaron parte del primer elenco de 'Ventaneando'. (Fotos: Con Permiso, Facebook / @chapoypati, Instagram)

Ventaneando, el icónico programa de espectáculos de TV Azteca, volverá a tener a su elenco original en 2026. Martha Figueroa y Juan José ‘Pepillo’ Origel —hoy talentos de Televisa— regresarán a TV Azteca.

El retorno, de acuerdo con el periodista Alex Kaffie, tiene matices. En una reciente transmisión de su programa en YouTube, Sin Lisonja, compartió que Pati Chapoy extendió una invitación a Origel y a Figueroa para grabar los primeros promocionales del 30 aniversario de Ventaneando.

De la misma manera en que ocurrió en celebraciones previas, la participación de los conductores no se limitaría a grabar promocionales; también podrían volver al foro del programa.

El programa inició en 1996 bajo la producción de Carmen Armendáriz y el elenco original de conductores estuvo integrado por la propia Pati Chapoy, Juan José Origel, Pedro Sola y Martha Figueroa (Foto: TV Azteca)

Una celebración ambiciosa

En enero de 2026, Ventaneando cumplirá 30 años al aire. Esta longevidad televisiva es inusual en la industria; por ello, según Kaffie, la producción a cargo de Pati Chapoy planea “tirar la casa por la ventana”.

Aunque reconoció que la periodista suele distinguirse por su organización, se dijo sorprendido por la anticipación de los preparativos: “Desconozco por qué están haciendo esas grabaciones con tanta antelación. Hoy (sábado 26 de julio), la señora Chapoy y el equipo comenzaron a grabar los promos que enarbolarán las tres décadas de Ventaneando”.

Cabe recordar que hace unos días, Pati Chapoy compartió una fotografía junto a Origel y Figueroa, las cual generó todo tipo de especulaciones entre los seguidores de Ventaneando.

Así fue su reencuentro con Pati Chapoy. (Instagram)

La historia de ‘Ventaneando’

El 22 de enero de 1996 —luego de un programa piloto que no salió al aire— se transmitió el primer programa de Ventaneando. Producido por Carmen Armendáriz y bajo la conducción de Pati Chapoy, la primera alineación del programa la completaban Juan José Origel, Martha Figueroa y el economista Pedro Sola. El resto es historia.

Ventaneando se convirtió en el mayor referente del periodismo de espectáculos. Aunque su éxito fue inmediato, Juan José Origel y Martha Figueroa renunciaron para emprender proyectos personales fuera de TV Azteca.

Origel, según recuerda Pati Chapoy, anunció su salida en 1997, poco antes de comenzar un programa. Aunque su partida fracturó su relación, con el paso de los años los conductores limaron asperezas y ‘Pepillo’ volvió en uno de los aniversarios.

En el caso de Figueroa, las tensiones con Pati Chapoy tardaron más tiempo en disiparse. Contrario a su compañero en Con Permiso, la periodista estuvo presente en un programa de aniversario de Ventaneando, pero vía remota.

Durante años, Figueroa aseguró que fue víctima de acoso laboral tras aceptar participar en la cobertura de la Copa del Mundo de Francia 1998: “Pati un día me llamó y me dijo: ‘Cambiaron mucho las cosas cuando tú estabas, y la verdad es que te fue tan bien; me la volteó, te fue tan padre que queremos que tengas tu propio programa y que ya no estés en Ventaneando’. Yo dije ‘ay sí, gracias’, porque la verdad es que ya no me querían ni yo a ellos”, dijo en 2020, durante una emisión del programa Con Permiso.