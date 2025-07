Mujer de la tercera roba una bolsa de una cocina luego de pedir limosna y que no le dieran nada l Video

El caso de Lady Me Siguen Debiendo expone tensiones entre trabajadores y personas que piden dinero en espacios públicos. (TikTok / @fridafermiranda)

Una mujer de la tercera edad en situación de escasos recursos, protagonizó un momento viral en redes sociales luego de que fuera captada en video explotando en furia tras no recibir una moneda de una encargada de tienda.

El incidente, que ocurrió en un local no especificado, ha causado diversas reacciones entre usuarios por la actitud agresiva de la mujer al retirarse, lo que le valió el apodo de “Lady Me Siguen Debiendo”.

En el video, que ya supera los 3 millones de reproducciones, se ve a la mujer acercarse a la tienda para pedir una ayuda económica. “Señorita, buenas tardes. Con lo que me pueda ayudar”, dice educadamente al inicio. Sin embargo, la tendera le responde con calma: “Ahora no hay nada, doña. Ora no salió nada”, una expresión común para indicar que no se puede brindar apoyo en ese momento.

Lo que parecía ser un intercambio cotidiano se tornó inesperadamente tenso cuando, al no recibir lo solicitado, la mujer se aleja furiosa del lugar, gritando insultos y reclamando como si tuviera una deuda pendiente. “Me siguen debiendo, nada que no salió nada… me debes esto, eh…” dice mientras toma un pan Bimbo del exhibidor. Acto seguido, grita a todo pulmón: “¡Me SIGUEN DEBIENDOOOO, hijos de su pu… madre!”, dejando atónitos a los presentes.

La reacción de una mujer que pedía limosna desata memes, críticas y debates en redes sociales por su actitud desafiante. (TikTok / @fridafermiranda)

El material generó una avalancha de comentarios en redes, entre la sorpresa, el humor y la indignación. Algunos usuarios señalaron que este tipo de reacciones son comunes en personas que frecuentan pedir dinero, mientras que otros cuestionaron si se está volviendo una práctica abusiva.

“Hay caray, no sabía que era obligación dar dinero”, escribió un usuario.“JAJAJAJA se transformaba la señora entre más se alejaba”, ironizó otro.“Por eso ya no le den dinero a la gente, ahora resulta que uno tiene que trabajar para mantenerlos”, comentó otro más.

También hubo quienes defendieron a la mujer, sugiriendo que puede tratarse de alguien con problemas mentales o acumulación de frustraciones por la precariedad. “A lo mejor ha vivido muchas humillaciones, por eso reacciona así”, escribió una usuaria en TikTok.

Sin embargo, el gesto de tomar un producto sin pagarlo y gritar improperios fue lo que más generó controversia. Aunque no se confirmó si realmente robó el pan, la escena ha sido interpretada como una forma de agresión hacia una persona trabajadora, lo cual también ha sido condenado por internautas. Otros consideran también que muchas personas de la tercera edad viven en condiciones marginales, por diversas enfermedades, falta de cuidado familiar y vulnerabilidad económica.

El video superó los 3 millones de vistas tras mostrar a una mujer furiosa por no recibir dinero y reclamarlo como si fuera una deuda. Crédito: TikTok / @fridafermiranda

El apodo de “Lady Me siguen Debiendo” se sumó a la larga lista de personajes virales que nacen en las redes sociales mexicanas, como “Lady Tacos de Canasta”, “Lady Wu” o “Lady 100 Pesos”, muchos de los cuales reflejan fenómenos sociales en contextos de tensión, desigualdad o humor involuntario.