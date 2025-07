¿Fuiste aceptado en la UAM? Así puedes consultar los resultados del segundo proceso 2025

Checa tu estatus en línea paso a paso y qué significa cada mensaje que aparecerá en pantalla y qué hacer si no resultaste seleccionado

Este domingo 27 de julio, miles de aspirantes estarán atentos a la publicación oficial de los resultados del segundo proceso de selección 2025 de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La consulta se realiza exclusivamente en línea, a través de la plataforma habilitada por la institución, y es indispensable contar con los datos de registro para conocer si se logró obtener un lugar en alguna de las cinco Unidades académicas: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma o Xochimilco.

¿Cómo consultar los resultados de la UAM 2025?

El procedimiento es sencillo y está disponible desde la mañana del 27 de julio:

Ingresa a la página oficial de resultados de la UAM: https://www.uam.mx Asegúrate de que el sitio indique “Segundo proceso de selección 2025”. Captura tu número de folio y fecha de nacimiento. Si no cuentas con el folio, puedes ingresar tu nombre completo exactamente como aparece en tu solicitud. Da clic en el botón “Consultar” y visualiza tu resultado.

Si fuiste preaceptado mediante Pase UAM, recuerda que también debes completar tu inscripción este 27 de julio.

¿Qué hacer si fuiste aceptado?

Si resultaste seleccionado, deberás seguir puntualmente las instrucciones del instructivo de inscripción correspondiente a la Unidad académica en la que fuiste admitido. Este documento incluye información detallada sobre:

Entrega de documentos

Validación de identidad

Requisitos académicos

Fechas y modalidad de inscripción

Además, la UAM ha habilitado plataformas de ayuda para aspirantes seleccionados. Si tienes dudas específicas, puedes contactar directamente a la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad:

Azcapotzalco : secesc@correo.azc.uam.mx / 55 5318 9291

Cuajimalpa: ccse@correo.cua.uam.mx / 55 5814 6521

Iztapalapa: cses@xanum.uam.mx / 55 5804 4882 / 55 5804 4875

Lerma: cse@correo.ler.uam.mx / 728 282 7002 ext. 1030

Xochimilco: miesc@correo.xoc.uam.mx / 55 5483 7559

¿Y si no apareces en la lista?

Si esta vez no resultaste seleccionado, no todo está perdido. La UAM publicará una lista complementaria el próximo 17 de septiembre de 2025, en la misma plataforma. Esta lista incluye los lugares que quedaron disponibles porque algunos aspirantes admitidos no completaron su inscripción.

El criterio de asignación para esta lista sigue siendo el mismo que el establecido en la convocatoria, por lo que aún tienes posibilidades de ingresar si tu puntaje es competitivo.

Un paso más hacia tu futuro universitario

La UAM es una de las instituciones públicas más prestigiosas del país y, como cada año, sus procesos de selección reúnen a miles de jóvenes con altas aspiraciones académicas. Si fuiste aceptado, ¡felicidades! No olvides completar todos los pasos para formalizar tu ingreso. Y si no fue así, mantente atento al próximo anuncio de la lista complementaria: la Casa abierta al tiempo aún podría tener un lugar para ti.