Hija de Amparín Serrano destapa detalles de la muerte de la creadora de ‘Distroller’, a tres años del fatal accidente

La actriz comparte detalles inéditos sobre el accidente que causó la muerte de su madre, Amparín Serrano (Foto: Instagram / @minniewest / Facebook / Amparín Serrano)

“Siempre que dices no a algo, la vida te lo pone ahí, entonces, no sé, estoy más inclinada al no, porque me gusta mucho mi libertad”, reflexionó Minnie West durante una conversación íntima con la periodista Shanik Berman.

Esta declaración, cargada de honestidad, revela la compleja relación de la actriz con la maternidad y el matrimonio, temas que, según sus propias palabras, no ocupan un lugar prioritario en su vida actual.

La entrevista, difundida por Grupo Fórmula, permitió a la intérprete de 32 años abordar públicamente, por primera vez, sus dudas y convicciones sobre estos aspectos personales.

Minnie West explica su vínculo familiar y la importancia de sus sobrinos en su día a día (IG)

A lo largo de la charla, Minnie West dejó claro que la maternidad no figura entre sus planes inmediatos. Cuando la periodista le preguntó de forma directa si deseaba convertirse en madre, la actriz respondió con franqueza:

“No tanto, no la verdad no, con mis sobrinos tengo suficiente, tengo mis perrihijos que amo”. Esta respuesta subraya el papel fundamental que ocupan sus sobrinos Manola y Paolo, hijos de su hermana Camila, en su vida cotidiana.

La llegada de una nueva sobrina, Lú, a quien Camila espera actualmente, refuerza ese vínculo familiar que Minnie disfruta sin sentir la necesidad de experimentar la maternidad en primera persona.

Minnie West revela que la maternidad y el matrimonio no son prioridades en su vida actual (IG)

La conversación con Shanik Berman también abordó uno de los episodios más dolorosos en la vida de Minnie West: el accidente que provocó la muerte de su madre, Amparín Serrano en agosto de 2022.

Ante los rumores que circulaban sobre las circunstancias del suceso, la actriz desmintió categóricamente la versión que señalaba a un sillón móvil como causa del accidente:

“La gente inventó que se cayó del sillón, pero no, si se hubiera caído del sillón, hubiera sido mejor”. Con estas palabras, Minnie buscó aclarar los hechos y poner fin a las especulaciones.

La actriz relató con detalle cómo ocurrió el accidente. Según su testimonio, se encontraban en la terraza de la casa, donde su madre había instalado una red similar a las que se encuentran en áreas de juegos infantiles.

La intérprete desmiente rumores sobre las circunstancias del fallecimiento de su madre (Foto: Twitter / @CarLon_2020)

“Estábamos en su terraza, donde ella había instalado una red, como esta de McDonald’s, donde te tiras, Manola y yo estábamos vestidas iguales y mi mamá me quería tomar una foto y se hizo para atrás para tomar la foto y se cayó, como no había barandal, de la red, a donde estaba el tubo, se cayó por ahí. No fue la altura, fue la forma en la que se pegó en la cabeza y ya para el segundo golpe, que fue en piso ya no estaba consciente”, explicó.

En medio de la conmoción, Minnie West intentó proteger a su sobrina Manola del impacto visual y emocional del accidente. La actriz describió la dificultad de la situación: “Me caí de las escaleras porque mis piernas no me respondían, yo escuchaba cómo venía Manola atrás, lo más difícil fue maniobrar que no la viera, sí la vio caerse, pero en el piso es otra cosa, hice todo lo que pude por proteger a mi sobrina”.

La empresaria creativa falleció en agosto de 2022 y sus hijas continúan el legado de 'Distroller' (Foto: Instagram)

Este relato aporta una visión precisa sobre la tragedia y el impacto emocional que tuvo en la familia.