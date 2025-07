Recuerdan video de La Chilindrina y Quico burlándose de Florinda Meza

Florinda Meza sigue dando de qué hablar (IG: @florindamezach1)

La convivencia detrás de cámaras en El Chavo del 8 estuvo marcada por problemáticas entre los actores, una realidad que contrastó con el éxito que alcanzó el programa en la pantalla. La serie, que se convirtió en un fenómeno televisivo, no logró evitar tensiones internas a pesar de su popularidad.

Las diferencias personales y profesionales surgieron a lo largo de la producción, generando conflictos que trascendieron el set. Hasta hoy en día, muchos de los actores tienen rencillas personales y enemistades que no han superado, como es el caso de Florinda Meza con Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves.

Con el éxito de Sin querer queriendo, la vida de Roberto Gómez Bolaños y las estrellas que encarnaron a sus personajes, vuelve a ser del interés de todo el país. Por ello han resurgido viejas entrevistas y apariciones públicas de los actores que se están viralizando en las redes sociales.

Tal es el caso de un clip donde María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán “se burlan” de Florinda Meza. Recordemos que la última esposa de Chespirito terminó en muy malos términos con varios de sus compañeros de reparto, especialmente con ellos dos.

Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves contra Doña Florinda

Hace algunos años, durante el matutino Un Nuevo Día, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves se reencontraron después de mucho tiempo y grabaron un sketch juntos, donde aprovecharon para burlarse de Florinda Meza, quien por aquel entonces ya estaba enemistada con varios miembros del cast de El Chavo del 8.

Los actores se encontraban interpretando a sus respectivos personajes cuando Quico soltó la icónica frase: “Le voy a decir a mi mamá”, pero apenas la terminó remató diciendo: “No mejor a esa vieja ya no”. La Chilindrina, por su parte, le dice: “Ya no nos juntamos con ella, ¿verdad?“

Después de eso, Carlos Villagrán agregó: “Está cuidando al otro que pues no sé ya”, haciendo referencia a Roberto Gómez Bolaños, quien vivía sus últimos días al cuidado de Florinda Meza.

Este video se volvió viral y está recorriendo las redes sociales, provocando opiniones de todo tipo, desde los que se posicionan a favor de Florinda Meza, como quienes se han unido a las fuertes críticas que ha recibido la viuda de Chespirito desde el estreno de Sin querer queriendo, la serie que ha vuelto a poner de moda a Roberto Gómez Bolaños y al mundo que creó hace tanto tiempo.